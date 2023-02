OTTAWA, ON, le 24 févr. 2023 /CNW/ - Pêches et Océans Canada (MPO) travaille avec des partenaires pour optimiser au maximum toutes les occasions de recueillir des données sur les ressources aquatiques et les écosystèmes du Canada.

Cette semaine, le personnel scientifique du MPO est revenu d'une mission en mer menée à bord du Mersey Venture avec le Conseil consultatif sur les poissons de fond de l'Atlantique (le Conseil). Les données recueillies appuieront les activités de gestion transfrontalière entre le Canada et les États-Unis pour un certain nombre d'espèces communes importantes pour les pêches hauturières au Canada atlantique.

Ce succès découle d'une nouvelle entente de collaboration pluriannuelle entre le MPO et le Conseil pour élaborer et exécuter conjointement des activités scientifiques dans l'est du Canada, y compris des relevés sur les pêches plurispécifiques et sur les écosystèmes. Les données recueillies au cours de l'accord triennal (2023-2025) aideront à éclairer les décisions en matière de gestion des pêches, appuieront les obligations internationales du Canada, et favoriseront la croissance durable de l'industrie canadienne des produits de la mer.

Ce partenariat tire parti des diverses compétences du MPO et du Conseil, et renforce un engagement commun à soutenir la recherche scientifique sur les pêches, et la croissance durable de l'industrie des produits de la mer du Canada.

« La collaboration renforce notre économie bleue. Pêches et Océans Canada collabore avec le Conseil consultatif sur les poissons de fond de l'Atlantique pour promouvoir la croissance durable des produits de la mer au Canada. Ensemble, nous veillons à ce que le Canada dispose des données scientifiques nécessaires pour protéger les pêches essentielles au mode de vie de tant de communautés autochtones et côtières, et aux économies qu'elles soutiennent. Nous savons qu'une économie bleue florissante est une économie collaborative, et cette entente de collaboration en témoigne. »

L'honorable Joyce Murray, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Ces relevés scientifiques sont fondamentaux pour garantir la durabilité de la pêche. Nos entreprises membres sont heureuses de fournir nos navires là où cela est nécessaire, pour assurer une couverture de recherche efficace dans les eaux de l'est du Canada. Il s'agit de la plus récente d'une série de collaborations entre nos entreprises membres et le secteur des Sciences du MPO, y compris l'échantillonnage biologique, la collecte de données sur les écosystèmes, les évaluations de stratégies de gestion, les projets de recherche scientifique, et la création d'une chaire de recherche sur l'évaluation des stocks. »

Bruce Chapman, président, Conseil consultatif sur les poissons de fond de l'Atlantique

Le gouvernement du Canada s'est engagé à soutenir la santé des océans, à créer plus de possibilités économiques pour les collectivités côtières et de l'intérieur, et à contribuer à une économie bleue plus durable et prospère.

s'est engagé à soutenir la santé des océans, à créer plus de possibilités économiques pour les collectivités côtières et de l'intérieur, et à contribuer à une économie bleue plus durable et prospère. Les relevés sur les pêches permettent de recueillir les données à l'aide de protocoles établis qui permettent un échantillonnage reproductible et aléatoire.

Le Conseil consultatif sur les poissons de fond de l'Atlantique est un conseil de l'industrie qui représente la plupart des titulaires de permis de pêche commerciale du poisson de fond extracôtier dans l'est du Canada .

