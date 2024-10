OTTAWA, ON, le 3 oct. 2024 /CNW/ - Afin de poursuivre la décarbonation de son économie, le Canada aura besoin de diverses formes d'énergie propre pour répondre à la croissance de la demande d'électricité abordable et fiable; il aura notamment besoin d'énergie nucléaire - une énergie non émettrice, stable et sûre.

Julie Dabrusin, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique et du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, a annoncé aujourd'hui au nom de ce dernier, l'honorable Jonathan Wilkinson, un investissement de 13,6 millions de dollars du Programme facilitant les petits réacteurs modulaires (PRM) de Ressources naturelles Canada dans neuf projets de recherche qui contribueront à la décarbonation de notre économie et à la lutte contre les changements climatiques en favorisant le développement commercial sûr des PRM. Voici ces neuf projets :

935 542 $ à l'Université Queen's, à Kingston ( Ontario ), pour étudier le stockage à sec du combustible et procéder à une évaluation des fossés technologiques et du cycle de vie en vue de favoriser un déploiement efficace des PRM.





( ), pour étudier le stockage à sec du combustible et procéder à une évaluation des fossés technologiques et du cycle de vie en vue de favoriser un déploiement efficace des PRM. 2 131 000 $ à Chemetics, à Pickering ( Ontario ), pour soutenir la recherche-développement dans le domaine de la construction des PRM. Ce projet permettra à Chemetics de développer, mettre à l'essai et qualifier de nouvelles technologies de fabrication pour les composants de PRM.





), pour soutenir la recherche-développement dans le domaine de la construction des PRM. Ce projet permettra à Chemetics de développer, mettre à l'essai et qualifier de nouvelles technologies de fabrication pour les composants de PRM. 2 750 000 $ à Prodigy Clean Energy Ltd, à Montréal (Québec), pour soutenir la recherche-développement afin que la chaîne d'approvisionnement en PRM rende possible la construction de centrales nucléaires transportables.





3 750 000 $ à la Société de gestion des déchets nucléaires, à Toronto ( Ontario ), pour rendre son actuel programme Gestion adaptative progressive plus compatible avec le déploiement prochain de PRM.





( ), pour rendre son actuel programme Gestion adaptative progressive plus compatible avec le déploiement prochain de PRM. 261 535 $ à Calian Ltée, à Ottawa ( Ontario ), aux fins de la production d'un document d'orientation destiné aux fournisseurs et aux exploitants ou propriétaires prévus de PRM au Canada, qui caractériserait les radionucléides présents dans les matériaux de construction des nouvelles installations de PRM.





( ), aux fins de la production d'un document d'orientation destiné aux fournisseurs et aux exploitants ou propriétaires prévus de PRM au Canada, qui caractériserait les radionucléides présents dans les matériaux de construction des nouvelles installations de PRM. 543 000 $ à l'Organization of Canadian Nuclear Industries, à Pickering ( Ontario ), aux fins de l'élaboration d'un programme national (Ready4SMR) visant à cerner les risques de problèmes d'approvisionnement imputables aux fossés technologiques dans les projets de PRM canadiens pour ensuite élaborer des stratégies d'approvisionnement pour les pièces et les composants à risque.





), aux fins de l'élaboration d'un programme national (Ready4SMR) visant à cerner les risques de problèmes d'approvisionnement imputables aux fossés technologiques dans les projets de PRM canadiens pour ensuite élaborer des stratégies d'approvisionnement pour les pièces et les composants à risque. 126 475 $ à Kinectrics, à Etobicoke ( Ontario ), pour étudier la faisabilité d'extraire l'isotope carbone 14 des déchets radioactifs pour fins d'élimination et de trouver, en concertation avec les parties intéressées, un moyen de détourner les flux de déchets de l'élimination.





( ), pour étudier la faisabilité d'extraire l'isotope carbone 14 des déchets radioactifs pour fins d'élimination et de trouver, en concertation avec les parties intéressées, un moyen de détourner les flux de déchets de l'élimination. 2 070 336 $ au North Shore Mi'kmaq Tribal Council (conseil tribal des Mi'kmaq de la Côte-Nord), à Eel Ground (Nouveau-Brunswick), pour l'étude et le développement de chaînes d'approvisionnement fortes au Canada pour la construction de PRM, chaînes dont des éléments auraient un ancrage au Nouveau-Brunswick et seraient propriété des Premières Nations.





(Nouveau-Brunswick), pour l'étude et le développement de chaînes d'approvisionnement fortes au Canada pour la construction de PRM, chaînes dont des éléments auraient un ancrage au Nouveau-Brunswick et seraient propriété des Premières Nations. 1 094 850 $ à Opportunités Nouveau-Brunswick, à Fredericton (Nouveau-Brunswick), pour renforcer le développement et le déploiement des PRM au Canada en établissant un cadre et une feuille de route du cycle de vie de la recherche-développement permettant la production de PRM efficients.

Dans notre marche vers la carboneutralité, des investissements comme ceux-ci nous permettront de réduire les émissions et d'optimiser la performance énergétique et la compétitivité de l'industrie. Ils aident les travailleurs et les industries à bâtir un avenir plus prospère et plus durable. Grâce aux 70 000 Canadiens et plus qui travaillent d'arrache-pied dans sa chaîne d'approvisionnement, notre secteur nucléaire est bien placé pour tirer profit de ses innovations scientifiques et technologiques et s'imposer ainsi comme un fer de lance du développement et du déploiement des PRM.

Citation

« Le développement de la prochaine génération de technologies nucléaires, notamment les petits réacteurs modulaires, sera essentiel pour notre pays, qui doit répondre à une croissance de la demande d'énergie et est prié d'exporter ses écotechnologies vers des pays partenaires. Notre secteur nucléaire est prêt à ouvrir la voie dans un marché mondial des PRM porteur qui, selon certaines estimations, pourrait valoir jusqu'à 150 milliards de dollars par an d'ici 2040. »

Julie Dabrusin

Secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et du ministre de l'Environnement et du Changement climatique

Quelques faits

Dans le budget de 2022, RNCan a reçu 29,6 millions de dollars sur quatre ans pour la réalisation de travaux de recherche-développement qui créeront les conditions et favoriseront la mise en place des cadres nécessaires au déploiement de PRM susceptibles de remplacer les combustibles fossiles et d'atténuer les changements climatiques.

RNCan a lancé le Programme facilitant les petits réacteurs modulaires en 2023 afin de développer des chaînes d'approvisionnement pour le combustible et la construction de PRM et de financer la recherche de solutions pouvant garantir la sûreté des PRM et de la gestion de leurs déchets, maintenant et à l'avenir.

Le Programme facilitant les petits réacteurs modulaires a annoncé 3,5 millions de dollars jusqu'à maintenant pour des projets dirigés par l'Association canadienne de normalisation, l'Université de l' Alberta et l'Université de Regina.

