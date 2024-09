SCARBOROUGH, ON, le 25 sept. 2024 /CNW/ - L'égalité repose sur la possibilité pour tout le monde de participer pleinement à la vie économique, sociale et politique du Canada. L'élimination des obstacles systémiques liés à l'orientation sexuelle, à l'identité de genre ou à l'expression de genre par l'inclusion des communautés 2ELGBTQI+ assurera un meilleur avenir pour toutes les Canadiennes et tous les Canadiens.

Aujourd'hui, l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a annoncé l'octroi de 147 000 $ à Rainbow Community Places, un organisme 2ELGBTQI+ situé à Scarborough, en Ontario.

Ce financement permettra à Rainbow Community Places d'améliorer sa gouvernance organisationnelle, de développer un système de dons et d'élaborer un plan de durabilité afin d'accroître sa stabilité financière. L'organisme élaborera également des stratégies visant à attirer des bénévoles, établir des partenariats par le biais d'activités de sensibilisation et mettre au point une stratégie de défense des droits.

Grâce au Plan d'action fédéral 2ELGBTQI+, le gouvernement du Canada continue de faire progresser les droits et l'égalité des communautés 2ELGBTQI+. Ce travail continuera d'être guidé par une collaboration directe avec des partenaires communautaires, dont le travail et les expériences vécues contribuent à remédier aux inégalités subies par les personnes 2ELGBTQI+.

« Dans un contexte de montée de la haine, le gouvernement fédéral est solidaire aux communautés 2ELGBTQI+ du Canada. Afin d'aider ces communautés, nous investissons dans les organismes communautaires vitaux qui les servent, comme Rainbow Community Places situé à Scarborough. En fin de compte, ce sont des organismes comme celui-ci qui sont en première ligne pour veiller à ce que les communautés 2ELGBTQI+ puissent prospérer et s'épanouir, en bâtissant un pays plus dynamique et plus inclusif pour tout le monde. »

L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

« C'est en travaillant avec des organismes locaux dirigés par les communautés 2ELGBTQI+ que nous créerons et maintiendrons des communautés sécuritaires et dynamiques ici à Scarborough. En soutenant le travail louable de ces organismes, nous nous rapprochons de la vision diversifiée et inclusive du Plan d'action fédéral 2ELGBTQI+. »

L'honorable Bill Blair, ministre de la Défense nationale et député de Scarborough-Sud-Ouest

« Le soutien financier de Femmes et Égalité des genres Canada (FEGC) pour le développement des capacités communautaires a été essentiel pour permettre à Rainbow Community Places d'aller de l'avant dans le développement de l'infrastructure organisationnelle qui s'avère nécessaire afin de mettre l'organisme sur la voie d'une gouvernance efficace et d'une viabilité financière. En ces temps difficiles, nous assistons à une augmentation rapide de la violence et des crimes haineux fondés sur l'orientation sexuelle, ce qui fait que les communautés 2ELGBTQI+ se sentent isolées et attaquées. En réponse, Rainbow Community Places cherche à offrir un lieu d'appartenance et de soutien aux membres de la communauté 2ELGBTQI+ par le biais des programmes d'accueil de Toby's Place pour les jeunes et de Dorothy's Place pour les personnes âgées. Le financement de FEGC sur une période de 28 mois constitue une base financière solide pour la croissance et le développement de notre organisme, et nous avons beaucoup de gratitude face à ce soutien du gouvernement fédéral. »

Julian Monro, direction générale de Rainbow Community Places

Faits en bref

Le gouvernement du Canada a investi plus de 250 millions de dollars pour faire progresser les droits et améliorer l'égalité des communautés 2ELGBTQI+ au cours des huit dernières années. De ce total, 100 millions de dollars sur cinq ans (2022-2027) ont été engagés directement dans le Plan d'action fédéral 2ELGBTQI+.

a investi plus de 250 millions de dollars pour faire progresser les droits et améliorer l'égalité des communautés 2ELGBTQI+ au cours des huit dernières années. De ce total, 100 millions de dollars sur cinq ans (2022-2027) ont été engagés directement dans le Plan d'action fédéral 2ELGBTQI+. Parmi la population canadienne âgée de 15 ans et plus, 1,3 million de personnes ont déclaré faire partie de la population 2ELGBTQI+. De ce groupe, 10,5 % étaient des personnes âgées de 15 à 24 ans. Parmi ces 10,5 %, 1 % de ces personnes s'est identifiée comme transgenre ou non binaire.

population canadienne âgée de 15 ans et plus, 1,3 million de personnes ont déclaré faire partie de la population 2ELGBTQI+. De ce groupe, 10,5 % étaient des personnes âgées de 15 à 24 ans. Parmi ces 10,5 %, 1 % de ces personnes s'est identifiée comme transgenre ou non binaire. Parmi les personnes âgées de 15 ans et plus, 3 personnes 2ELGBTQ+ sur 10 (29,7 %) ont déclaré que leur santé mentale était passable ou mauvaise, contre moins d'une personne non 2ELGBTQ+ sur 10 (9,1 %).

