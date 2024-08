TORONTO, le 14 août 2024 /CNW/ - L'égalité entre les genres implique de permettre à l'ensemble de la population de participer pleinement à la vie économique, sociale et politique du Canada. L'élimination des obstacles systémiques liés à l'orientation sexuelle, à l'identité ou à l'expression de genre par l'inclusion des communautés 2ELGBTQI+ garantira un meilleur avenir à toute la population canadienne. Il s'agit notamment d'honorer et de préserver l'histoire des communautés 2ELGBTQI+, ainsi que de la diffuser tant au niveau national, qu'international.

Aujourd'hui, l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a annoncé un financement de 417 420 $ au profit de The ArQuives, un organisme 2ELGBTQI+ d'envergure nationale. Cet investissement a été rendu possible grâce au Fonds de développement des capacités communautaires 2ELGBTQI+ de Femmes et Égalité des genres Canada, qui contribue à renforcer la capacité des organismes et des réseaux 2ELGBTQI+ à faire progresser l'égalité pour les communautés partout au pays.

The ArQuives a été créé il y a plus de 50 ans pour aider à la récupération et à la préservation du patrimoine 2ELGBTQI+; l'organisme recueille, préserve et partage des documents sur l'histoire des personnes 2ELGBTQI+ et de leurs communautés. Aujourd'hui, The ArQuives est reconnu comme le plus important centre d'archives indépendant 2ELGBTQI+ au monde.

Citations

« L'histoire des communautés 2ELGBTQI+ du Canada doit être protégée et partagée, tant au niveau national, qu'international. En investissant dans The ArQuives, le gouvernement du Canada soutient les efforts essentiels déployés pour que l'histoire de nos communautés 2ELGBTQI+ puisse être transmise aux générations futures, pour permettre à un organisme communautaire de se développer et pour soutenir les Canadiennes et Canadiens qui consacrent leur carrière à la justice sociale. » [Traduction libre]

L'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, et membre du Parlement dans Toronto Centre

« Grâce à ce soutien financier indispensable, The ArQuives peut aller de l'avant dans la planification de l'expansion de son programme national. Nous communiquerons avec les communautés 2ELGBTQI+ partout au pays afin d'en savoir plus sur ce dont elles ont besoin pour mieux préserver et partager leur propre histoire. » [Traduction libre]

Raegan Swanson, directrice générale, The ArQuives

Les faits en bref

Le budget de 2022 prévoyait 100 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir l'élaboration et la mise en œuvre du Plan d'action fédéral 2ELGBTQI+ au profit des personnes 2ELGBTQI+. Cet investissement comprend notamment : jusqu'à 40 millions de dollars sous forme de nouvelles subventions et contributions pour le renforcement des capacités des organismes communautaires 2ELGBTQI+; jusqu'à 35 millions de dollars sous forme de nouvelles subventions et contributions en vue de la concrétisation de projets pour les organismes communautaires 2ELGBTQI+; jusqu'à 5,6 millions de dollars pour favoriser l'inclusion et éliminer la stigmatisation et la discrimination à l'égard des communautés 2ELGBTQI+ au moyen d'une campagne de sensibilisation; jusqu'à 7,7 millions de dollars pour mener de nouvelles activités de collecte de données et de recherche qui guideront les futures initiatives des communautés 2ELGBTQI+; jusqu'à 11,7 millions de dollars pour stabiliser et accroître le financement du Secrétariat 2ELGBTQI+.

Le budget de 2024 proposait 3 millions de dollars sur deux ans pour répondre aux besoins en matière de sécurité des festivals de la Fierté. Cette année, Femmes et Égalité des genres Canada versera jusqu'à 1,5 million de dollars à Fierté Canada Pride en vertu des modalités de son Programme de promotion de l'égalité des sexes, de l'orientation sexuelle, de l'identité et de l'expression de genre (SOSIEG).

versera jusqu'à 1,5 million de dollars à Fierté Canada Pride en vertu des modalités de son Programme de promotion de l'égalité des sexes, de l'orientation sexuelle, de l'identité et de l'expression de genre (SOSIEG). Le budget de 2024 proposait 12 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2024‑2025, pour financer des projets visant à contrer la haine envers les communautés 2ELGBTQI+.

