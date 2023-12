FREDERICTON, NB, le 4 déc. 2023 /CNW/ - L'égalité des genres dépend de la possibilité pour tout le monde de participer pleinement à la vie économique, sociale et politique du Canada. L'élimination des obstacles systémiques liés à l'orientation sexuelle, à l'identité ou à l'expression de genre grâce à l'inclusion des personnes de tous les genres garantira un meilleur avenir pour toutes les Canadiennes et tous les Canadiens.

Aujourd'hui, Lisa Hepfner, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, a annoncé un investissement pouvant atteindre 1,8 million de dollars pour six organismes communautaires. Cette annonce comprend des investissements dans le renforcement des capacités des organismes qui soutiennent les communautés 2ELGBTQI+. Elle prévoit également le financement d'une recherche communautaire sur la violence fondée sur le sexe et d'un projet qui contribuera à éliminer les obstacles systémiques à l'égalité des femmes.

Les organismes sont :

Chroma: Pride, Inclusion and Equity Inc.

Le Rendez-vous de la fierté Acadie Love

Alter Acadie NB (deux projets)

Indigenous Women's Association of the Maliseet and Mi'Kmaq Territories Inc.

Restigouche CBDC Inc.

Coalition pour l'équité salariale du Nouveau-Brunswick

L'annonce d'aujourd'hui s'appuie sur les progrès du Plan d'action fédéral 2ELGBTQI+ et sur l'accord bilatéral entre le gouvernement du Canada et la province du Nouveau-Brunswick pour soutenir la mise en œuvre du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe.

Citation

« Ces organismes et initiatives traceront la voie vers la création de communautés plus sûres partout au Canada et au Nouveau-Brunswick, y compris pour les personnes 2ELGBTQI+, les femmes et les filles autochtones. Ces investissements visent à comprendre les causes profondes de l'inégalité et à s'y attaquer. Nous continuerons à travailler avec les organismes locaux pour fournir des mesures de soutien culturellement pertinentes, tout en construisant un Canada plus inclusif. »

Lisa Hepfner, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse

Faits en bref

Le budget de 2023 a alloué 160 millions de dollars sur trois ans, à compter de 2023--2024, au Programme de promotion de la femme afin de fournir du financement aux organismes canadiens au service des femmes.

Le budget de 2022 prévoit 100 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir le développement et la mise en œuvre du Plan d'action fédéral 2ELGBTQI+ au profit des personnes 2ELGBTQI+; cet investissement comprend : jusqu'à 40 millions de dollars en nouvelles subventions et contributions pour le renforcement des capacités des organismes communautaires 2ELGBTQI+; jusqu'à 35 millions de dollars en subventions et contributions pour de nouveaux projets destinés aux organismes communautaires 2ELGBTQI+; jusqu'à 5,6 millions de dollars pour renforcer l'inclusion et lutter contre la stigmatisation et la discrimination à l'égard des communautés 2ELGBTQI+ par le biais d'une campagne de sensibilisation; jusqu'à 7,7 millions de dollars pour mener de nouvelles activités de collecte de données et de recherche qui éclaireront les futures initiatives 2ELGBTQI+; jusqu'à 11,7 millions de dollars pour stabiliser et augmenter le financement du Secrétariat 2ELGBTQI+.

Le budget 2021 prévoit 601,3 millions de dollars pour intensifier les efforts visant à mettre fin à la violence fondée sur le sexe. Ces fonds comprennent le financement de l'appel de propositions visant à lutter contre la violence fondée sur le sexe grâce aux pratiques prometteuses et à la recherche communautaire, ainsi que le financement de l'appel de propositions destiné aux femmes autochtones et aux organismes 2ELGBTQQIA+ pour mieux contrer la violence fondée sur le sexe.

S'appuyant sur ces investissements, le budget de 2022 prévoit 539,3 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir les provinces et les territoires dans leurs efforts de mise en œuvre du Plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe.

Liens connexes

Suivez Femmes et Égalité des genres Canada :

SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada

Renseignements: Nanki Singh, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, 819-665-2632, [email protected] ; Relations avec les médias, Femmes et Égalité des genres Canada, 819-420-6530, [email protected]