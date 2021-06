OTTAWA, ON, le 4 juin 2021 /CNW/ - Ressources naturelles Canada

Les forêts canadiennes purifient notre air et notre eau, captent et stockent le carbone de l'atmosphère, et abritent nos espèces sauvages. Les solutions naturelles aux changements climatiques, notamment la plantation d'arbres, permettent également de créer de bons emplois verts et davantage d'espaces naturels dont les Canadiens peuvent profiter.

La saison de plantation d'arbres de 2021 étant commencée, le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Seamus O'Regan Jr., et le ministre de l'Environnement et du Changement climatique, l'honorable Jonathan Wilkinson, ont aujourd'hui fait le point sur la façon dont le Canada s'y prendra pour respecter son engagement de planter deux milliards d'arbres de plus au cours de dix prochaines années et de créer en même temps 4 300 nouveaux emplois.

Après avoir lancé un appel de déclarations d'intérêt dans le cadre de son volet Projets à démarrage hâtif en février dernier, lequel a reçu 120 présentations de demandes pour la plantation hâtive d'arbres en 2021, Ressources naturelles Canada (RNCan) met en ce moment la dernière main aux ententes qui contribueront à la plantation de plus de 30 millions d'arbres dans l'ensemble du pays, tant en milieu urbain qu'en milieu rural.

RNCan a également lancé une Demande de renseignements dans le cadre de son volet Futurs participants, lequel permettra de trouver les organisations qui peuvent contribuer aux grands projets pluriannuels de plantation d'arbres partout au Canada, jetant les bases pour renforcer la capacité de plantation d'arbres dans l'ensemble du pays.

Ces deux volets mis ensemble signifient que le Canada est en voie d'atteindre son objectif de planter deux milliards d'arbres de plus dans la prochaine décennie. Ces nouveaux arbres représentent une hausse annuelle de 40 % du nombre d'arbres déjà plantés au Canada et agrandiront le couvert forestier canadien de 1,1 million d'hectares, soit deux fois la superficie de l'Île-du-Prince-Édouard.

L'opération fait partie intégrante du plan climatique renforcé du Canada, Un environnement sain et une économie saine. Elle aidera le Canada à atteindre ses objectifs climatiques et devrait entraîner une réduction des émissions de gaz à effet de serre pouvant atteindre 12 mégatonnes par année d'ici 2050 en éliminant le carbone de l'atmosphère et en s'appuyant sur la promesse du Canada d'investir 3,9 milliards de dollars sur dix ans pour contribuer à la mise en œuvre de solutions naturelles aux changements climatiques, dont celles de protéger et de remettre en état les prairies, les milieux humides, les tourbières et les terres agricoles au pays.

Le gouvernement continuera à travailler en collaboration avec les provinces, les territoires, les municipalités, les organismes autochtones et d'autres partenaires pour atteindre notre objectif de planter 2 milliards d'arbres.

Citations

« Planter deux milliards d'arbres, c'est bien plus qu'un plan d'action climatique. C'est un plan qui créera des milliers de bons emplois verts. Nous voyons à la mise en œuvre de projets de plantation d'arbres d'un bout à l'autre du pays. En plantant des arbres, nous pourrons atteindre la carboneutralité. »

L'honorable Seamus O'Regan Jr.

Ministre des Ressources naturelles

« La nature du Canada est une alliée essentielle dans la lutte contre le changement climatique et la perte de biodiversité. Les arbres et la nature procurent aussi des bienfaits pour notre santé et notre mieux-être, comme c'est devenu particulièrement évident pour la population canadienne au cours de la dernière année de pandémie. Les efforts que nous déployons pour planter deux milliards d'arbres et mettre de l'avant d'autres solutions naturelles aux changements climatiques, dont la restauration des zones humides et des prairies, nous permettront de réduire les émissions, de renforcer la résilience et de continuer à profiter de toutes les choses merveilleuses que nous aimons des grands espaces, y compris nos formidables parcs nationaux. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Les agricultrices et agriculteurs sont des partenaires clés dans la lutte contre le changement climatique et ont tout à gagner des nouvelles possibilités offertes par une économie plus verte. Les brise-vent, les cultures de couverture et la conservation des terres agricoles, permettent non seulement de stocker du carbone et de fournir des habitats a la biodiversité, mais aussi d'offrir des avantages économiques comme une meilleure sante des sols. »

L'honorable Marie-Claude Bibeau

Ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Quelques faits

Dans l'Énoncé économique de l'automne, le gouvernement engage 3,9 milliards de dollars en faveur des solutions naturelles aux changements climatiques, dont 3,2 milliards de dollars à compter de 2021-2022 dans l'établissement de partenariats visant à planter deux milliards d'arbres en dix ans, d'une manière durable et inclusive qui favorise la biodiversité et qui garantit qu'on plante les bons arbres au bon endroit.

L'opération fait partie d'une approche globale du gouvernement du Canada qui mise sur le pouvoir de la nature et qui a été annoncée récemment dans le cadre du plan climatique renforcé intitulé Un environnement sain et une économie saine.

En juillet 2020, le ministre O'Regan a annoncé l'octroi, par le gouvernement du Canada , d'un montant de 30 millions de dollars aux provinces afin d'aider financièrement les petites et moyennes entreprises du secteur forestier à couvrir les coûts associés aux mesures de santé et de sécurité liées à la COVID-19 pour assurer une bonne saison de plantation d'arbres en 2020. Résultat : 600 millions d'arbres ont été plantés et 7 000 emplois dans le secteur forestier ont été préservés.

Le gouvernement a mis sur pied un comité consultatif d'experts des solutions climatiques naturelles, qui offrira des conseils sur l'exécution des programmes afin de maximiser les réductions d'émissions et de fournir des avantages clés pour la biodiversité et le bien-être humain qui contribueront à améliorer la qualité de vie des Canadiens.

Ressources naturelles Canada exécute ce plan avec le concours d'Environnement et Changement climatique Canada , de Parcs Canada, d'Agriculture et Agroalimentaire Canada ainsi que d'Infrastructure Canada.

En mars 2021, Agriculture et Agroalimentaire Canada un investissement de 185 millions de dollars sur les dix prochaines années dans le cadre du nouveau programme Solutions agricoles pour le climat qui vise à établir un solide réseau pancanadien de regroupements régionaux diriges par les producteurs agricoles et composés de scientifique et d'autres intervenants du secteur. Ensemble, ces groupes développeront et partageront les pratiques agroenvironnementales les plus efficaces pour stocker le carbone et atténuer les changements climatiques.

Parallèlement aux efforts du gouvernement pour restaurer la nature au pays, nous prenons également des mesures pour protéger le milieu naturel. Les budgets de 2018 et de 2021 comportaient les deux plus importantes enveloppes de l'histoire canadienne pour la protection et la conservation de la nature. Grâce à ces investissements, nous protégerons le quart des terres et des océans du Canada d'ici 2025 et serons en bonne voie d'en protéger 30 % d'ici 2030.

Liens connexes

Canada.ca/2-milliards-arbres

Un environnement sain et une économie saine - Document d'information

Plans et mesures d'adaptation aux changements climatiques

Projets à démarrage hâtif

Futurs participants

Le processus de plantation des arbres

Fonds d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes

Fonds pour une économie à faibles émissions de carbone

Campagne Des arbres pour l'Autoroute des héros

On peut accéder aux communiqués et aux documents d'information de RNCan à l'adresse https://www.canada.ca/fr/nouvelles.html.



SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Personnes-ressources, Ian Cameron, Conseiller principal en communication, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 613-447-3488, [email protected]; Relations avec les médias, Ressources naturelles Canada, Ottawa, 343-292-6100, [email protected]

Liens connexes

www.nrcan.gc.ca