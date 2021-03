OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN NON CÉDÉ, ON, le 24 mars 2021 /CNW Telbec/ - Services aux Autochtones Canada (SAC) surveille de près le nombre de cas de COVID-19 signalés dans les communautés des Premières Nations à l'échelle du pays. Dans l'ensemble, la baisse du nombre de cas actifs se poursuit, 1 083 cas actifs ayant été signalés en date du 23 mars 2021.

Même après avoir été vaccinés, nous devons continuer à respecter les mesures de santé publique : limiter le plus possible nos interactions avec les personnes qui ne font pas partie de notre maisonnée, éviter les espaces clos et les lieux bondés, porter un masque et nous laver les mains fréquemment.

Dans les communautés des Premières Nations, en date du 23 mars, SAC a constaté :

24 161 cas positifs de COVID-19 confirmés

1 083 cas actifs

22 804 personnes rétablies

274 décès

En tout, 48 cas positifs ont été confirmés dans le Nunavik, au Québec, dont seulement 6 de ces cas sont actifs. En date du 23 mars, le gouvernement du Nunavut ne signale aucun cas actif de COVID-19.

Au 22 mars 2021, plus de 5,5 millions de vaccins contre la COVID-19 avaient été distribués au pays. En date du 23 mars 2021, Services aux Autochtones Canada (SAC) a constaté que 226 790 doses avaient été administrées dans 610 communautés. Il s'agit de 74 doses administrées pour 100 adultes qui vivent dans les réserves des Premières Nations, dans l'Inuit Nunangat et dans les territoires. Ce chiffre est plus de 4 fois supérieur à celui de l'ensemble de la population adulte du Canada.

Le déploiement des vaccins se poursuit et les exemples de réussite sont nombreux jusqu'à présent. Par exemple, dans les Territoires du Nord-Ouest, la moitié de la population adulte a maintenant reçu au moins une dose de vaccin. Au Nunatsiavut, plus de 78 % de la population a reçu sa deuxième dose. En Alberta, les Autochtones de 50 ans et plus ont commencé à prendre des rendez-vous pour la vaccination la semaine dernière, peu importe où ils vivent dans la province.

De plus, SAC travaille en étroite collaboration avec le ministère de la Sécurité publique et les FAC, ainsi qu'avec des partenaires des Premières Nations et d'autres fournisseurs de services, afin d'élargir et d'accélérer le déploiement du vaccin dans les communautés des Premières Nations au Manitoba. Les équipes apporteront leur soutien de plusieurs manières, notamment en administrant les vaccins contre la COVID-19, en fournissant un soutien logistique et en coordonnant la livraison de biens et de fournitures.

Liens connexes

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Facebook : @GCAutochtonesEnSante

Twitter : @Min_ServAutoch

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.sac.gc.ca/filsrss.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Renseignements: Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Adrienne Vaupshas, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Marc Miller, Ministre des Services aux Autochtones, [email protected] ; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, 819-953-1160, [email protected]

Liens connexes

https://www.aadnc-aandc.gc.ca