EDMONTON, AB, le 3 sept. 2024 /CNW/ - Avec la hausse du coût de la vie, un plus grand nombre d'étudiants auront besoin d'un soutien financier supplémentaire pour poursuivre leurs études et réaliser leurs objectifs. C'est pourquoi le gouvernement du Canada a prolongé les mesures de bonification de l'aide financière aux étudiants pour l'année scolaire 2024-2025.

Aujourd'hui, le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault, a rencontré des étudiants, des professeurs et des membres de l'administration à l'Université MacEwan, à Edmonton, pour souligner les mesures du budget de 2024 visant à rendre la vie plus abordable pour les étudiants.

Des changements apportés au Programme canadien d'aide financière aux étudiants sont entrés en vigueur pour cette année scolaire et continueront de faciliter l'accès aux études postsecondaires et de les rendre plus abordables. Ainsi, la hausse de la limite du prêt d'études canadien à 300 $ par semaine d'études pour les étudiants à temps plein est prolongée d'une année, de même que la hausse de 40 % du montant des bourses d'études canadiennes pour les étudiants à temps plein, les étudiants à temps partiel, les étudiants ayant une invalidité et les étudiants ayant des personnes à charge. Ces changements comprennent également l'élimination permanente de l'exigence de se soumettre à une vérification du crédit pour les étudiants âgés de 22 ans ou plus qui demandent l'aide financière aux étudiants pour la première fois.

En 2024-2025, environ 297 000 étudiants profiteront de la prolongation de la hausse de la limite hebdomadaire du montant des prêts, alors que la prolongation de la hausse temporaire de 40 % du montant des bourses aidera environ 587 000 étudiants canadiens. L'élimination permanente de l'exigence de vérification du crédit pour les étudiants âgés de 22 ans ou plus qui présentent une première demande d'aide financière devrait toucher environ 1 000 Canadiens chaque année.

Par ailleurs, afin de tenir compte du coût réel du loyer pour les étudiants, le gouvernement propose dans le budget de 2024 de moderniser les allocations de logement qui servent à évaluer les besoins financiers dans le cadre du Programme canadien d'aide financière aux étudiants. Cela représente une aide financière supplémentaire totalisant environ 154,6 millions de dollars sur cinq ans (à partir du 1er août 2024), auxquels s'ajouteront 32,3 millions par année par la suite. Cette mesure aidera environ 79 000 étudiants chaque année.

Les études postsecondaires jouent un rôle essentiel, car elles permettent aux Canadiens d'avoir de belles carrières. En persévérant dans leurs études, les jeunes Canadiens ont une meilleure chance d'obtenir un diplôme d'études postsecondaires qui leur assurera un brillant avenir et de contribuer à notre économie d'une manière significative. Au total, le gouvernement du Canada investit 1,1 milliard de dollars en 2024-2025 pour continuer d'offrir une aide financière aux étudiants.

« En rendant les études plus abordables, nous aidons les étudiants et les apprentis à utiliser leurs talents pour stimuler l'innovation, bâtir nos communautés et relever les défis mondiaux. Le gouvernement est à l'écoute des étudiants. Il est évident qu'ils ont besoin de plus de soutien et c'est exactement ce que nous offrons. »

- Le ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et des Langues officielles, Randy Boissonnault

Le Programme canadien d'aide financière aux étudiants offre des bourses et prêts d'études canadiens pour aider les étudiants à payer leurs études postsecondaires.

Le Programme canadien d'aide financière aux étudiants travaille en partenariat avec 10 provinces et territoires pour fournir une aide financière aux étudiants. Le Québec, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut reçoivent des paiements compensatoires du gouvernement du Canada pour administrer leurs propres programmes d'aide financière aux étudiants.

reçoivent des paiements compensatoires du gouvernement du pour administrer leurs propres programmes d'aide financière aux étudiants. La prolongation de la hausse de la limite des prêts permettra aux étudiants dont les besoins financiers ne sont pas satisfaits de contracter des prêts supplémentaires sans intérêts auprès du gouvernement du Canada .

