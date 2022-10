OTTAWA, ON, le 7 oct. 2022 /CNW/ - Le ministre des Transports, l'honorable Omar Alghabra, le ministre de la Sécurité publique, l'honorable Marco Mendicino, et le ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, l'honorable Randy Boissonnault, ont publié aujourd'hui cette mise à jour pour faire le point sur les mesures et les progrès que le gouvernement du Canada et les partenaires de l'industrie continuent de réaliser pour réduire les temps d'attente des voyageurs et les retards dans les aéroports canadiens.

Dernières données

Exécution des vols

Pour la semaine du 26 septembre au 2 octobre 2022, 98 % des vols prévus dans les quatre principaux aéroports du Canada ont été exécutés (c.-à-d. n'ont pas été annulés); une amélioration par rapport à 95 % au cours de la première semaine de juillet.

Ce pourcentage est très proche de celui de la semaine du 30 septembre au 6 octobre 2019, où 99 % des vols prévus dans les quatre principaux aéroports ont été exécutés.

Ponctualité

Du 26 septembre au 2 octobre 2022, plus de 91 % des vols en partance des quatre principaux aéroports sont partis à l'heure, ou moins d'une heure après leur départ prévu.

Il s'agit d'une amélioration importante par rapport à moins de 75 % pour la première semaine de juillet. Ce taux se rapproche de celui d'avant la pandémie en septembre 2019, où 95 % des vols étaient à l'heure, ou moins d'une heure après leur départ prévu.

Aéronefs maintenus en attente à l'aéroport international Toronto Pearson

Le nombre de vols internationaux à l'arrivée maintenus en attente sur l'aire de trafic de l'aéroport international Toronto Pearson a considérablement diminué depuis mai. Pour la semaine du 19 au 25 septembre 2022, aucun vol international à l'arrivée n'a été maintenu en attente sur l'aire de trafic, comparativement au sommet de 373 atteint au cours de la première semaine de mai.

Temps d'attente pour le contrôle de sécurité des passagers

Du 26 septembre au 2 octobre 2022, 91 % des passagers aux quatre principaux aéroports ont été contrôlés dans un délai de 15 minutes par l'Administration canadienne de la sûreté du transport aérien (ACSTA); une amélioration par rapport à 79 % au cours de la première semaine de juillet 2022.

Aéroport international Toronto Pearson : 95 % (98 % en 2019)



Aéroport international de Vancouver : 91 % (94 % en 2019)

: 91 % (94 % en 2019)

Aéroport international Montréal-Trudeau : 87 % (96 % en 2019)



Aéroport international de Calgary : 88 % (87 % en 2019)

Pratiques exemplaires pour voyager en cette longue fin de semaine

Avant de partir

Familiarisez-vous avec les plus récentes restrictions liées aux dimensions et au poids des bagages de cabine et des bagages enregistrés.

Utilisez l'outil Que puis-je emporter? de l'ACSTA pour déterminer si un article doit être placé dans vos bagages de cabine ou vos bagages enregistrés.

Consultez les détails de votre itinéraire. Vérifiez la date et l'heure de votre vol, ainsi que votre siège assigné.

Assurez-vous d'apporter les bons documents de voyage.

Enregistrez-vous pour votre vol n'importe quand dans les 24 heures avant le départ (en ligne, à partir de votre appareil mobile ou à l'aéroport).

Arrivez à l'aéroport bien avant votre vol afin d'avoir suffisamment de temps pour vous enregistrer, déposer vos bagages et passer au contrôle de sécurité. Bon nombre de transporteurs aériens conseillent aux passagers d'arriver deux heures à l'avance pour les vols intérieurs et trois heures à l'avance pour les vols transfrontaliers et internationaux.

Vérifiez le statut de votre vol en ligne ou inscrivez-vous pour recevoir des avis de vol de votre transporteur aérien.

Déclaration de l'ASFC faite à l'avance

Les voyageurs sont encouragés à utiliser la fonction de Déclaration de l'ASFC faite à l'avance pour soumettre à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) leur déclaration de douane et d'immigration par l'entremise d'ArriveCAN pour gagner du temps à l'arrivée à l'aéroport. Cette fonction optionnelle est actuellement offerte aux voyageurs qui arrivent aux aéroports internationaux de Toronto Pearson, de Vancouver ou de Montréal-Trudeau.

Augmentation du personnel pour le contrôle de sécurité et collaboration avec les partenaires de l'industrie

Depuis avril, 1 975 agents de contrôle de l'ACSTA ont été embauchés dans l'ensemble du Canada. Les efforts visant à accroître les niveaux de dotation des agents de contrôle dans tous les aéroports se poursuivent.

Le ministre des Transports et Transports Canada continuent de rencontrer régulièrement des représentants des aéroports et des transporteurs aériens, de l'ACSTA, de l'Agence de la santé publique du Canada (ASPC), de l'ASFC et de NAV CANADA afin de trouver des solutions pour résoudre les problèmes de congestion.

