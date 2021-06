OTTAWA, ON, le 8 juin 2021 /CNW/ - Tandis que le Canada continue de faire des progrès dans la lutte contre la COVID-19, les Canadiens sont impatients de passer du temps à l'extérieur. Pour assurer la santé et la sécurité des résidents, soutenir la reprise économique, créer des emplois et bâtir des collectivités dynamiques et résilientes, les administrations locales et les partenaires communautaires de partout au pays améliorent les espaces extérieurs afin de permettre aux gens de profiter de la nature en toute sécurité.

Aujourd'hui, l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, s'est jointe à Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga et secrétaire parlementaire du ministre des Transports, Marie-Andrée Farmer, directrice COVID-19 et fonds fédéraux à la Fondation du Grand Montréal, Hélène McKoy, directrice générale de la Corporation d'animation des places publiques, et Norma Drolet, directrice générale, Centre NAHA, pour annoncer trois projets qui profiteront la Ville de Montréal et la circonscription d'Hochelaga qui ont reçu du financement dans le cadre de la première ronde de financement de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé. Les trois projets annoncés aujourd'hui comptent parmi plus de 250 projets qui recevront du financement pour la première ronde de financement dans le cadre de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé.

Un financement fédéral de près de 25 000 $ appuiera le projet Conte en balade de la Corporation d'animation des places publiques, qui consiste à intégrer l'art et le design urbain afin d'encourager les jeunes enfants à lire. Un financement fédéral de plus de 20 000 $ appuiera le projet d'un Centre d'hébergement pour femmes et enfants victimes de violence conjugale visant à l'élaboration de solutions pour venir en aide aux victimes de violence conjugale ou basée sur le sexe. Le projet du Centre NAHA vise quant à lui à améliorer la qualité de vie de ses résidents grâce à l'ajout à l'extérieur de bancs, d'une table, d'un auvent au-dessus des portes et de plantes suspendues. Un financement fédéral de plus de 5 000 $ appuiera ce projet dans le cadre de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé.

L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé représente un investissement de 31 millions de dollars et a pour but de créer des espaces sûrs et d'améliorer la qualité de vie de l'ensemble de la population canadienne en aidant les collectivités à s'adapter aux défis que pose la COVID-19.

La deuxième ronde de financement dans le cadre de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé est en cours, et la période de soumission des demandes de financement prendra fin le 25 juin 2021, à 17 h (HNP). Les demandeurs peuvent soumettre une demande de financement allant de 5 000 $ à 250 000 $ pour des projets admissibles. L'enveloppe totale contient 31 millions de dollars de financement du gouvernement fédéral.

Citations

« Il me fait grand plaisir d'annoncer un financement fédéral pour ces trois incroyables projets, qui seront bénéfiques à la Ville de Montréal et ses résidents. Ces projets communautaires novateurs contribueront à l'adaptation pendant la pandémie de COVID-19 et à l'avenir. L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé soutient des projets dans tout le pays afin de bâtir des collectivités plus inclusives et d'assurer une meilleure qualité de vie aux Canadiens. »

L'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'accès aux espaces publics dans Hochelaga permet une vie de communauté forte et renforce notre sentiment d'appartenance. Le financement obtenu aujourd'hui par le Centre NAHA et la Corporation d'animation des places publiques permet d'assurer des espaces qui répondent aux besoins actuels des citoyens et de citoyennes d'Hochelaga. Grâce à leurs projets, nos espaces seront plus conviviaux et dynamiques, et ce, tout en nous permettant de respect les mesures de la santé publique. »

Soraya Martinez Ferrada, députée d'Hochelaga et secrétaire parlementaire du ministre des Transports

« L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé soutient des organismes de Montréal, au Québec, afin de rassembler les gens dans nos collectivités, en personne ou par voie numérique, tout en respectant les mesures de santé publique. Ces projets nous montrent la créativité et l'ingéniosité des collectivités lorsqu'elles créent des solutions temporaires et durables qui permettent aux gens de se connecter et d'avoir accès aux espaces publics en toute sécurité. »

Andrea Dicks, présidente des Fondations communautaires du Canada

Faits en bref

L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé a été conçue pour aider les collectivités à s'adapter à la pandémie de COVID-19 et à mettre en place des moyens sécuritaires pour les résidents afin d'avoir accès aux services et de profiter d'activités de plein air. L'initiative est conçue pour financer des projets admissibles de 5 000 $ à 250 000 $ qui relèvent de l'un des trois thèmes principaux suivants : la création d'espaces publics sûrs et dynamiques, l'amélioration des options de mobilité et les solutions numériques.

L'organisation Fondations communautaires du Canada a été sélectionnée à la suite d'un appel à demandes ouvert pour mettre en œuvre un projet national. En collaboration avec ses partenaires, dont l'Institut urbain du Canada , elle travaillera avec des réseaux pancanadiens pour gérer le processus de financement et répondre aux besoins variés de collectivités de tout le Canada , y compris des groupes en quête d'équité souhaitant présenter une demande.

a été sélectionnée à la suite d'un appel à demandes ouvert pour mettre en œuvre un projet national. En collaboration avec ses partenaires, dont l'Institut urbain du , elle travaillera avec des réseaux pancanadiens pour gérer le processus de financement et répondre aux besoins variés de collectivités de tout le , y compris des groupes en quête d'équité souhaitant présenter une demande. Le premier appel de projets a été lancé le 9 février 2021 et a pris fin le 9 mars 2021.

a pris fin le 9 mars 2021. Le deuxième appel de projets est en cours et prendra fin le 25 juin 2021. Les demandeurs souhaitant y participer peuvent obtenir plus de détails sur le site Web de Fondations communautaires du Canada . Les administrations locales et diverses organisations communautaires peuvent soumettre une demande, y compris les organisations caritatives, les collectivités autochtones et les organismes à but non lucratif enregistrés.

Liens connexes

Initiative canadienne pour des collectivités en santé - Portail des demandes :

https://communityfoundations.ca/fr/initiatives/chci/

Infrastructure Canada : Initiative canadienne pour des collectivités en santé :

https://www.infrastructure.gc.ca/chci-iccs/index-fra.html

Suivez-nous sur Twitter , Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Michelle Johnston, Directrice des communications, Cabinet de la ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, 613-298-7386, [email protected] ; Jacqueline Reid, Gestionnaire, Communications, Fondations communautaires du Canada, 647-901-5225, [email protected] ; Relations avec les médias : Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]

Liens connexes

www.infrastructure.gc.ca