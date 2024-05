OTTAWA, ON, le 16 mai 2024 /CNW/ - La mise en place de chaînes de valeur sûres et durables en Amérique du Nord exige une étroite collaboration entre des partenaires attachés aux mêmes principes. C'est pourquoi le Canada et les États-Unis investissent conjointement dans des projets canadiens de mise en valeur des minéraux critiques d'importance stratégique et s'affairent à renforcer nos chaînes d'approvisionnement par le biais du Groupe de travail canado-américain sur la transformation de l'énergie (GTTE), dont le mandat d'un an a récemment été renouvelé. Nous accélérons les projets et attirons des investissements au Canada pour mettre en valeur les minéraux critiques essentiels à la sécurité de notre continent et l'édification d'un avenir fondé sur l'énergie propre.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui un premier investissement conjoint avec les États-Unis dans deux entreprises canadiennes qui exploitent des gisements de minéraux critiques - Fortune Minerals Limited , situé dans les Territoires du Nord-Ouest, et Lomiko Metals, Inc. , au Québec. Les deux entreprises reçoivent de l'aide financière du Canada et des États-Unis pour acheminer plus rapidement leurs projets jusqu'à l'étape de la production.

Les 4,9 millions de dollars CA octroyés par le Canada à Lomiko serviront à financer des essais en usine pilote visant à transformer du graphite en paillettes en matériau de qualité batterie; à cette somme s'ajoute un investissement américain de 8,4 millions de dollars US consenti par un bureau d'investissement des États-Unis, le Defense Production Act Investments (DPAI) Office. De son côté, l'investissement canadien dans Fortune, qui pourrait atteindre 7,5 millions de dollars CA, permettra de faire progresser le travail de conception et de traitement en vue du développement du projet NICO de l'entreprise, lequel vise à assurer, en Amérique du Nord, un approvisionnement fiable en bismuth, de même qu'en cobalt, en cuivre et en or; à cette somme s'ajoute un investissement américain de 6,4 millions de dollars US par le biais du DPAI. Ces deux investissements s'inscrivent dans le prolongement d'aides financières antérieures accordées par le gouvernement du Canada à Fortune et Lomiko et serviront à financer des applications de défense ainsi qu'à répondre à la demande croissante de systèmes de stockage d'énergie longue durée et de véhicules électriques.

Cette annonce illustre parfaitement l'étroite collaboration qu'entretiennent le Canada et les États-Unis aussi bien dans le cadre de leur plan d'action conjoint pour la collaboration dans le domaine des minéraux critiques qu'au sein du GTTE, pour qui cette annonce représente également un important résultat.

Des investissements conjoints dans des projets canadiens d'importance stratégique, comme ceux de Fortune et Lomiko, aideront le Canada et les États-Unis à atteindre leur objectif commun de mettre en place des chaînes d'approvisionnement en minéraux critiques solides et durables en Amérique du Nord. C'est grâce à ce genre de coopération et d'intégration que nous pourrons saisir cette occasion extraordinaire que représente la transition mondiale vers la carboneutralité.

Citation

« Le Canada s'impose comme un chef de file mondial de l'approvisionnement en minéraux critiques de source responsable à l'appui d'une économie numérique et verte. En collaborant avec les États-Unis et d'autres alliés, nous travaillons au développement de chaînes de valeur des minéraux critiques sûres, qui façonneront un avenir prospère et durable. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Faits en bref

En mars 2024, le ministre Wilkinson a annoncé l'octroi de 714 500 $ CA à Fortune Minerals pour un programme hydrométallurgique pilote visant à produire du sulfate de cobalt de haute pureté.

En 2023, le Conseil national de recherches du Canada a accordé à Lomiko un financement allant jusqu'à 500 000 $ CA pour continuer à faire progresser les essais de préfaisabilité sur les batteries avec son concentré de graphite naturel en paillettes de La Loutre.

Annoncé en janvier 2020, le plan d'action canado-américain pour la collaboration dans le domaine des minéraux critiques met en avant l'intérêt commun des deux pays à renforcer la production nord-américaine de minéraux critiques nécessaires à d'importants secteurs, dont ceux de la défense, de l'aérospatiale, de l'énergie propre et des communications.

Au cours des dernières années, le Canada a fait des investissements historiques dans une vaste gamme de projets de chaînes d'approvisionnement de minéraux critiques et de véhicules zéro émission au pays.

Le Canada soutient activement l'industrie par le biais de la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques; dotée d'une enveloppe de 3,8 milliards de dollars CA, cette stratégie lui permet de remédier aux obstacles en accordant du financement et en favorisant la collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les groupes autochtones, les sociétés minières et d'autres partenaires canadiens et internationaux.

soutient activement l'industrie par le biais de la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques; dotée d'une enveloppe de 3,8 milliards de dollars CA, cette stratégie lui permet de remédier aux obstacles en accordant du financement et en favorisant la collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux, les groupes autochtones, les sociétés minières et d'autres partenaires canadiens et internationaux. Les projets de mise en valeur des minéraux critiques au Canada sont également soutenus par un crédit d'impôt à l'investissement dans la fabrication de technologies propres, qui stimule l'investissement dans l'exploitation minière et le traitement de six minéraux critiques essentiels à la mise en place de chaînes d'approvisionnement en technologies propres : le lithium, le cobalt, le nickel, le graphite, le cuivre et les éléments des terres rares.

