THUNDER BAY, TERRITOIRE DE LA PREMIÈRE NATION DU FORT WILLIAM, ON, le 9 sept. 2020 /CNW/ - Pour assurer le bien-être des communautés autochtones et de leurs membres, il est essentiel que ceux-ci aient accès à des infrastructures et à des centres de santé adaptés à leurs besoins. Face à la pandémie de COVID-19, cela est encore plus important et les projets dirigés par les Autochtones font partie de la solution.

Aujourd'hui, la ministre de la Santé et députée de Thunder Bay-Supérieur-Nord, l'honorable Patty Hajdu, au nom du ministre de Services aux Autochtones (SAC), l'honorable Marc Miller, et le chef des Bingwi Neyaashi Anishinaabek (BNA), Joe Ladouceur, ont annoncé et célébré la grande ouverture d'un nouveau centre de santé communautaire. Pour souligner cette étape importante, la ministre Hajdu a assisté à une cérémonie d'inauguration en plein air, dans la communauté.

Ce centre évaluera les patients et les orientera au besoin, fera la promotion de la santé, en plus de fournir des consultations et d'autres services de santé. SAC a versé 334 333 $ aux BNA pour la conception et la construction du centre de santé. Les services s'adresseront aux membres de la communauté vivant dans la réserve ou à l'extérieur de celle-ci ainsi qu'à ceux des autres Premières Nations vivant à proximité. De cette façon, ces communautés pourront mieux adapter la prestation des services de santé en fonction de leurs priorités et de leurs besoins.

Citations

« Les Bingwi Neyaashi Anishinaabek sont fiers d'annoncer l'ouverture de leur nouveau centre de santé. Depuis que je suis devenu chef, nous avons travaillé sans relâche pour préparer le retour de nos membres dans leur communauté d'origine. À ce jour, quatre de nos unités d'habitation sont louées à des membres vivant sur notre territoire à l'année, et la construction d'autres logements se poursuit. Il est absolument essentiel d'assurer la sécurité et le bien-être de nos membres. Ce nouveau centre fournira des services importants pour eux et les membres des autres Premières Nations vivant dans les environs. Nous remercions SAC pour son soutien dans l'atteinte de cette étape importante pour notre Première Nation. »

Joe Ladouceur

Chef des Bingwi Neyaashi Anishinaabek

« Je tiens à féliciter le chef Ladouceur et la Première Nation Bingwi Neyaashi Anishinaabek pour l'ouverture officielle de leur nouveau centre de santé. Nous sommes heureux de continuer à soutenir cette communauté et à collaborer avec celle-ci, à mesure que se poursuit la construction d'infrastructures qui contribueront au bien-être de l'ensemble de la communauté. Nous avons hâte de célébrer de nombreuses autres étapes et réussites importantes à l'avenir. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Services aux Autochtones

« Je félicite le chef Ladouceur et les Bingwi Neyaashi Anishinaabek pour l'ouverture officielle de leur nouveau centre de santé communautaire. Ce partenariat incarne la réconciliation en action. Lorsque les gens bénéficient d'un accès égal aux soins de santé, tout le Canada en bénéficie. Ce centre contribuera à promouvoir la santé dans la région pendant de nombreuses générations à venir. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre de la Santé et députée de Thunder Bay-Supérieur-Nord

Faits en bref

Les Bingwi Neyaashi Anishinaabek (BNA) habitent à 180 kilomètres au nord-est de Thunder Bay , en Ontario , sur la rive sud-est du lac Nipigon et la réserve est accessible par la route toute l'année.

, en , sur la rive sud-est du lac et la réserve est accessible par la route toute l'année. Le centre de santé comprend un vestibule, un bureau de réception, une zone d'évaluation, une salle d'examen, une salle de bains pour les patients, un espace de vie avec cuisine et salle de bain et une salle mécanique.

Services aux Autochtones Canada continue à collaborer avec les BNA pour la réalisation d'un certain nombre d'autres projets d'infrastructure, y compris des logements, l'amélioration des routes d'accès et la mise en place d'une ligne électrique triphasée, pour que ses membres puissent occuper le territoire de leur réserve.

Pour plus d'information sur l'histoire des Bingwi Neyaashi Anishinaabek (en anglais seulement)

