Les transferts soutiennent les travaux de Parcs Canada en vue de la préservation durable des biens patrimoniaux dans les lieux historiques nationaux du Klondike.

DAWSON CITY, YT, le 21 août 2024 /CNW/ - En collaboration avec ses partenaires, Parcs Canada protège et présente les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation, permettant aux gens de découvrir l'histoire et la nature ainsi que de s'en rapprocher, et contribuant à préserver la valeur économique de ces endroits pour les collectivités locales et régionales.

Aujourd'hui, Dr Brendan Hanley, député du Yukon, a annoncé conjointement avec l'honorable Richard Mostyn, ministre intérimaire de la Voirie et des Travaux publics du gouvernement du Yukon, et avec le soutien de l'honorable John Streicker, ministre du Tourisme et de la Culture du gouvernement du Yukon, le transfert du lieu historique national de l'Ancien Palais de justice territorial et des terres du Red Feather Saloon, à Dawson City, de Parcs Canada au gouvernement du Yukon. Dr Hanley a fait l'annonce au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre d'Environnement et Changement climatique Canada et ministre responsable de Parcs Canada.

Le transfert de ces biens permet d'optimiser l'utilisation future et la protection continue du lieu historique national de l'Ancien Palais de justice territorial et de préserver le rôle vital du Saloon Red Feather pour les programmes destinés aux visiteurs et les services territoriaux à Dawson City, qui se trouve sur le territoire traditionnel des Tr'ondëk Hwëch'in.

Les biens patrimoniaux du Klondike forment une mosaïque répartie dans toute la région de Dawson, avec de multiples désignations, et sont détenus et gérés par de nombreuses entités, dont Parcs Canada, le gouvernement du Yukon, Tr'ondëk Hwëch'in, Dawson City, ainsi que des particuliers et des groupes. Nombre de ces bâtiments sont activement utilisés pour raconter l'histoire de la ruée vers l'or et de ses conséquences. D'autres jouent un rôle essentiel dans le maintien de l'aspect et de l'ambiance des rues de Dawson City et fournissent des logements et des espaces de bureaux indispensables.

L'élaboration d'un modèle durable de gestion des actifs à Dawson City et dans ses environs est un élément clé du plan de gestion des lieux historiques nationaux du Klondike approuvé en 2018. Parcs Canada a travaillé en étroite collaboration avec ses partenaires pour déterminer quelles propriétés sont essentielles à l'accomplissement de son mandat dans la région et devraient rester la propriété du gouvernement fédéral et être administrées par lui, et celles qui, tout en restant importantes, pourraient être envisagées pour des modèles de propriété et d'utilisation différents. En 2021, Parcs Canada a signé un protocole d'entente avec le gouvernement du Yukon pour commencer à explorer les options permettant d'assurer une gestion durable du patrimoine à long terme.

Ces transferts montrent comment la gouvernance collective peut donner une nouvelle vie aux biens patrimoniaux afin qu'ils continuent d'offrir aux Canadiens la possibilité d'en apprendre davantage sur les lieux, les personnes et les événements qui ont façonné l'histoire du Canada, tout en permettant une utilisation régionale plus large et en contribuant à la vitalité de la collectivité.

« En travaillant avec des partenaires et des intervenants, nous ouvrons la voie pour assurer une intendance durable à long terme des biens patrimoniaux des biens historiques qui font partie des lieux historiques nationaux du Klondike. Le transfert de l'ancien palais de justice territorial et de la propriété du Red Feather Saloon est le résultat d'années d'efforts de la part de nombreuses personnes qui se consacrent à la préservation et à la mise en valeur continues de la riche histoire du Yukon. »

Dr Brendan Hanley,

Membre du Parlement, Yukon

« Le gouvernement des Tr'ondëk Hwëch'in félicite Parcs Canada pour sa bonne gestion de ces sites historiques importants, en particulier pour les efforts qu'il a récemment déployés en vue d'établir un partenariat avec notre nation pour raconter une histoire plus complète des répercussions du colonialisme sur notre territoire traditionnel et nos citoyens. Nous nous réjouissons de poursuivre ce type de travail avec le gouvernement du Yukon, et nos portes sont toujours ouvertes à la collaboration sur des programmes culturels qui permettent de mieux comprendre notre histoire commune. »

Hähkè Darren Taylor,

Tr'ondëk Hwëch'in

« Ce transfert souligne l'engagement du gouvernement du Yukon à collaborer avec ses partenaires afin d'assurer une gestion efficace des bâtiments patrimoniaux pour les générations futures du Yukon. En sauvegardant, en gérant et en entretenant ces bâtiments historiques, nous ne rendons pas seulement hommage à notre passé, mais nous soutenons également Dawson City en préservant son caractère unique et riche pour les années à venir. »

L'honorable Richard Mostyn

Ministre par intérim de la Voirie et des Travaux publics

« Ce jour marque une étape importante dans la préservation d'un chapitre important du riche patrimoine de Dawson City et du Yukon. Ce transfert témoigne de notre engagement à protéger et à honorer les sites historiques importants, en veillant à ce que ces structures emblématiques soient maintenues et célébrées. J'ai hâte que les visiteurs et les Yukonnais se plongent dans la diversité de l'histoire et de la culture de notre territoire, en découvrant ces incroyables bâtiments de première main. »

L'honorable John Streicker

Ministre du Tourisme et de la Culture, gouvernement du Yukon

Faits en bref

Construit entre 1900 et 1901, l'ancien palais de justice territorial est étroitement associé à l'établissement d'une présence fédérale dans le Nord-Ouest et à l'exercice de la souveraineté canadienne; il a été désigné site historique national en 1981.

1901, l'ancien palais de justice territorial est étroitement associé à l'établissement d'une présence fédérale dans le Nord-Ouest et à l'exercice de la souveraineté canadienne; il a été désigné site historique national en 1981. L'ancien palais de justice territorial est l'un des deux exemples restants des premiers palais de justice territoriaux dans l'ouest du Canada , construits par le gouvernement fédéral pour superviser les affaires judiciaires dans les régions éloignées non développées. Le palais de justice conserve sa désignation en tant que site historique national à la suite du transfert.

, construits par le gouvernement fédéral pour superviser les affaires judiciaires dans les régions éloignées non développées. Le palais de justice conserve sa désignation en tant que site historique national à la suite du transfert. Le Red Feather Saloon a été construit en 1902 et serait l'un des derniers saloons construits et autorisés à Dawson City . Le Red Feather Saloon actuel est une reconstruction complète de l'original et a été construit par le gouvernement du Yukon en 1990 dans le cadre d'un accord avec Parcs Canada. Le transfert de propriété formalise les intentions de longue date concernant la propriété territoriale associée à cet accord.

serait l'un des derniers saloons construits et autorisés à . Le Red Feather Saloon actuel est une reconstruction complète de l'original et a été construit par le gouvernement du en 1990 dans le cadre d'un accord avec Parcs Canada. Le transfert de propriété formalise les intentions de longue date concernant la propriété territoriale associée à cet accord. Le Red Feather Saloon n'a pas de désignation patrimoniale fédérale, mais il figure dans l'accord de cogestion des biens patrimoniaux du Yukon .

. Les lieux historiques nationaux du Klondike comprennent quatre lieux historiques nationaux distincts gérés par Parcs Canada : le complexe historique de Dawson , la drague n o 4, le S.S. Keno et la Concession-de-la-Découverte. La Concession-de-la-Découverte est gérée en collaboration avec la Klondike Visitors Association.

, la drague n 4, le S.S. Keno et la Concession-de-la-Découverte. La Concession-de-la-Découverte est gérée en collaboration avec la Klondike Visitors Association. Parcs Canada gère plus de 100 bâtiments de différents niveaux de désignation patrimoniale et de valeur historique répartis sur 35 propriétés dans la région du Klondike. Conformément à l'approche plus large de Parcs Canada en matière de gestion durable de ses biens, le transfert de ces bâtiments garantira leur conservation patrimoniale continue, leur utilisation régionale plus large et leur contribution bénéfique à une collectivité dynamique.

