Le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec annoncent plus de 2,3 M$ pour la bibliothèque Alice-Quintal à Rawdon

RAWDON, QC, le 14 juill. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Pablo Rodriguez, ministre du Patrimoine canadien et lieutenant du Québec, et M. Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, accompagné par Mme France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation et députée de Bertrand, ont annoncé une aide financière conjointe de 2 337 300 $ pour la construction et la rénovation de la bibliothèque Alice-Quintal à Rawdon.

Le projet prévoit la transformation et l'agrandissement de l'ancienne quincaillerie en bibliothèque. Cette infrastructure nouvelle et moderne offrira à la communauté un lieu d'apprentissage, d'échanges et de partage d'expériences culturelles.

Le gouvernement du Canada investit 1 168 650 $ par l'entremise du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives du Programme d'infrastructure Investir dans le Canada et le gouvernement du Québec investit également 1 168 650 $ dans ce projet, provenant du programme Aide au développement des infrastructures culturelles. La municipalité de Rawdon y contribuera à hauteur de 3,1 M$.

Le programme Aide au développement des infrastructures culturelles du gouvernement du Québec et le volet Infrastructure communautaires, culturelles et récréatives du programme d'infrastructure Investir du gouvernement fédéral soutiennent des projets qui vont améliorer les infrastructures communautaires et culturelles et moderniser les installations et les espaces récréatifs.

En investissant en infrastructure, les gouvernements du Québec et du Canada font croître l'économie, augmentent la résilience des communautés, et améliorent la vie des citoyens.

Citations

« Investir dans nos infrastructures, ce n'est pas mettre de l'argent dans le béton, c'est investir concrètement dans le bien-être des gens de chez nous. C'est permettre à encore plus de personnes de s'instruire, d'explorer leur créativité et de vivre des expériences enrichissantes. Les gens de Rawdon et des environs pourront faire tout ça à un endroit familier, dans ce qui était l'ancienne quincaillerie. On continue de livrer pour les Québécois à travers des investissements qui vont faire une réelle différence dans leur vie de tous les jours. »

L'honorable Pablo Rodriguez, ministre du patrimoine canadien et lieutenant du Québec, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'annonce d'aujourd'hui est une excellente nouvelle qui répond aux besoins locaux en matière d'infrastructures culturelles. La rénovation et l'agrandissement de la bibliothèque municipale est une contribution directe à l'amélioration de la qualité de vie des familles. En tant que père de famille et ministre de la Culture, c'est donc une double bonne nouvelle! Ces nouveaux investissements permettront aux gens de Rawdon de profiter d'une bibliothèque qui répondra à leur soif de connaissances. Un projet qui rend la culture toujours plus accessible! »

Mathieu Lacombe, ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse, ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais

« Une infrastructure de l'importance de la future bibliothèque viendra assurément bonifier ce secteur du centre-ville de Rawdon. Je salue la vision des élus municipaux, pour qui l'accès à la culture, à la lecture et à un lieu de partage communautaire font partie des valeurs qui guident leur mandat. À terme, ce sont tous les citoyens du comté de Bertrand et des environs qui bénéficieront des retombées de cet investissement majeur. »

France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l'Habitation et députée de Bertrand

« Les Rawdonnois.es apprécient énormément les services offerts à la bibliothèque. Avec cette annonce conjointe de nos gouvernements, nous pourrons enfin offrir un espace adéquat où ils pourront s'y épanouir davantage. Un lieu qui permet aux Rawdonnois.es de satisfaire leur curiosité, leur désir d'apprendre et de se divertir. Je tiens à remercier les deux paliers de gouvernement pour cette importante subvention qui nous permettra de concrétiser un vœu que nous chérissons depuis très longtemps et qui s'inscrit dans notre grand projet intégré de Quartier du citoyen. »

Raymond Rougeau, maire de Rawdon

Faits en bref

Le programme Aide au développement des infrastructures culturelles du gouvernement du Québec (PADIC) dispose d'une enveloppe de 100 millions de dollars.

Les projets qu'il finance sont également financés dans le cadre du programme d'infrastructure Investir dans le Canada (PIIC) et de l'Entente bilatérale intégrée (EBI), laquelle vise à mettre en œuvre le PIIC au Québec et à établir les modalités, les obligations et les engagements des parties.

(PIIC) et de l'Entente bilatérale intégrée (EBI), laquelle vise à mettre en œuvre le PIIC au Québec et à établir les modalités, les obligations et les engagements des parties. Le Plan Québécois des Infrastructures 2021-2031 prévoit des investissements de 135 milliards de dollars, dont 100,0 millions de dollars afin de soutenir le patrimoine immobilier et la mise en place d'infrastructures culturelles dans nos régions.

En tenant compte de l'annonce d'aujourd'hui, 215 projets d'infrastructure relevant du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives ont été financés conjointement au Québec avec une contribution fédérale totale de plus de 284 millions de dollars et une contribution provinciale totale de plus de 269 millions de dollars.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, d'infrastructures vertes, d'infrastructures sociales, de routes commerciales et de transport, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement fédéral investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, d'infrastructures vertes, d'infrastructures sociales, de routes commerciales et de transport, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du . Infrastructure Canada aide à relever les défis complexes auxquels les Canadiens sont confrontés chaque jour, qu'il s'agisse de la croissance rapide des villes, des changements climatiques ou des menaces environnementales pour les eaux et les terres.

Liens connexes

Carte des projets du plan Investir dans le Canada

Investir dans le Canada, le plan d'infrastructure à long terme du Canada

Investissements fédéraux dans les projets d'infrastructure au Québec

Programme Aide au développement des infrastructures culturelles

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Cabinet du ministre de la Culture et des Communications et ministre responsable de la Jeunesse

Renseignements: Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Jean-Sébastien Comeau, Attaché de presse et conseiller principal en communications, Cabinet de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-574-8116, [email protected]; Laurence Gillot, Directrice des communications, Cabinet du ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région de l'Outaouais, 819 598-2072; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1 877 250-7154, Adresse courriel : [email protected]; Équipe des relations médias, Ministère de la Culture et des Communications, 418 380-2388