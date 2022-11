OTTAWA, ON , le 8 nov. 2022 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à assurer une meilleure connectivité pour les habitants et habitantes du Nord et à renforcer les corridors commerciaux. Cela soutient nos chaînes d'approvisionnement, contribue à la croissance de notre économie et crée de bons emplois pour la classe moyenne.

Aujourd'hui, l'honorable Omar Alghabra, ministre des Transports, et l'honorable Elvis Loveless, ministre des Transports et de l'Infrastructure de Terre-Neuve-et-Labrador, ont fait l'annonce d'un investissement important. Dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux, le ministre Alghabra a annoncé un investissement pouvant atteindre 200 000 $ pour une étude de préfaisabilité qui sera menée par le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador. Le gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador contribue pour sa part à 200 000 $, ce qui porte l'investissement potentiel total à 400 000 $. L'étude examinera la faisabilité pour la construction d'une nouvelle route toutes saisons reliant le Nord du Labrador au réseau routier transcanadien par la route Translabradorienne.

En plus de relier les communautés, la route faciliterait les déplacements, réduirait les frais de déplacement et d'expédition et renforcerait la sécurité alimentaire. Elle faciliterait également l'accès aux biens et services essentiels et créerait des possibilités de développement économique.

Une route vers le Nord du Labrador devrait commencer à proximité de la ville de Happy Valley-Goose Bay ou de la région du lac Melville, et s'étendre aussi loin au nord que les communautés inuites de Rigolet, Postville, Makkovik, Hopedale et Nain, et la communauté innue de Natuashish.

Les connaissances acquises grâce à la recherche financée par cet investissement devraient avoir des retombées économiques et environnementales importantes pour la région.

Le Fonds national des corridors commerciaux finance des projets de recherche dans le Nord et l'Arctique afin d'appuyer les infrastructures de transport dans le Nord, comme les ports, les aéroports, les routes toutes saisons et les ponts. Ces projets améliorent la sécurité, la sûreté et le développement économique et social dans la région du Nord du Labrador, qui comprend la région du Nunatsiavut, les trois territoires du Canada, la région du Nunavik au Québec, et la ville et le port de Churchill, au Manitoba.

Citations

« De nombreuses communautés isolées de la région du Nunatsiavut ne sont pas reliées à la route Translabradorienne. À l'heure actuelle, elles comptent plutôt sur les services aériens et maritimes pour le transport des biens et des personnes. Une nouvelle liaison routière entre le Nord du Labrador et la route Translabradorienne permettrait de relier le sud en toute saison et offrirait des avantages sociaux et économiques, notamment l'accès aux sites d'emploi et de développement économique. Cette étude de préfaisabilité est la première étape du processus d'évaluation. »

L'honorable Omar Alghabra

Ministre des Transports

« Notre gouvernement a fait d'importants investissements pour le transport au Labrador, notamment dans les services de traversier pour le détroit de Belle-Isle et le Nord du Labrador, et pour la route Translabradorienne, achevée plus tôt cette année. Le prolongement de la route ainsi que les routes d'accès aux communautés du Nord pourraient donner lieu à de nombreuses possibilités, et nous avons hâte que cette étude soit terminée. »

L'honorable Elvis Loveless

Ministre des Transports et de l'Infrastructure de Terre-Neuve-et-Labrador

« Assurer un transport sécuritaire à destination et en provenance du Nord du Labrador demeure une priorité absolue pour notre gouvernement. En partenariat avec la province de Terre-Neuve-et-Labrador et le solide leadership du gouvernement du Nunatsiavut, je suis heureuse de voir cet important investissement aller de l'avant. En investissant dans cette étude de préfaisabilité, nous faisons un pas de plus vers la réalisation de cette précieuse infrastructure. »

Yvonne Jones

Secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles et du ministre des Affaires du Nord

« Le transport est essentiel au développement économique et social. Cette étude est une première étape positive qui nous fournira de l'information afin de déterminer la viabilité technique, financière, environnementale et sociale d'un lien routier vers le Nord du Labrador. Je me réjouis à l'idée de travailler avec le gouvernement du Nunatsiavut et la Nation innue afin de combler les lacunes en matière d'infrastructure de transport dans cette région. »

L'honorable Lisa Dempster

Ministre responsable des Affaires autochtones et de la Réconciliation et ministre responsable des Affaires du Labrador de Terre-Neuve-et-Labrador

« Ayant participé professionnellement à cet important projet pendant de nombreuses années, je suis heureux d'être maintenant associé à cette nouvelle étape emballante du renforcement des réseaux de transport au Labrador. Le partenariat provincial-fédéral pour l'étude de préfaisabilité reflète la priorité commune de relier davantage toutes les communautés du Labrador. Des réseaux de transport plus solides et plus fiables auront des avantages sociaux et économiques pour tous. »

Perry Trimper

Député provincial de Lake Melville

Les faits en bref

Le Fonds national des corridors commerciaux est un programme concurrentiel et fondé sur le mérite qui aide les propriétaires et les personnes qui utilisent des infrastructures à investir dans les biens essentiels qui appuient l'activité économique au Canada . Il s'agit d'un engagement à long terme du gouvernement de travailler avec les parties prenantes sur des projets d'infrastructure stratégique.

. Il s'agit d'un engagement à long terme du gouvernement de travailler avec les parties prenantes sur des projets d'infrastructure stratégique. Les projets du Fonds national des corridors commerciaux répondent également aux besoins uniques et urgents en matière de transport dans l'Arctique et le Nord du Canada . Parmi ces besoins, il y a la résilience climatique et l'accès aux marchés, la création de possibilités sociales et économiques, l'accès entre les communautés et l'accès aux services essentiels malgré les conditions topographiques difficiles, les conditions climatiques rigoureuses et le coût élevé de la construction le long des corridors commerciaux nordiques du Canada .

. Parmi ces besoins, il y a la résilience climatique et l'accès aux marchés, la création de possibilités sociales et économiques, l'accès entre les communautés et l'accès aux services essentiels malgré les conditions topographiques difficiles, les conditions climatiques rigoureuses et le coût élevé de la construction le long des corridors commerciaux nordiques du . Le budget de 2022 a fourni un financement de 450 millions de dollars sur cinq ans, à compter de 2022-2023, pour appuyer des projets de chaînes d'approvisionnement par l'intermédiaire du Fonds national des corridors commerciaux, ce qui facilitera la circulation des marchandises dans les réseaux de transport du Canada . Ce financement supplémentaire porte l'enveloppe totale du programme à 4,6 milliards de dollars sur 11 ans (2017-2028).

. Ce financement supplémentaire porte l'enveloppe totale du programme à 4,6 milliards de dollars sur 11 ans (2017-2028). Les gouvernements provinciaux, territoriaux et municipaux, les groupes autochtones, les organismes sans but lucratif et à but lucratif du secteur privé, les sociétés d'État fédérales et le milieu universitaire sont tous admissibles au financement dans le cadre du Fonds national des corridors commerciaux.

Liens connexes

Ce communiqué est disponible en d'autres formats pour les personnes vivant avec une déficience visuelle.

SOURCE Transports Canada

Renseignements: Personne-ressource: Nadine Ramadan, Attachée de presse et conseillère en communications, Cabinet de l'honorable Omar Alghabra, Ministre des Transports, [email protected]; Relations avec les médias: Transport Canada, Ottawa, 613-993-0055, [email protected]