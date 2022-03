Ligne de soutien pour les personnes touchées par la disparition et le meurtre de femmes, de filles et de personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones

Pour obtenir un soutien émotionnel immédiat, composez le 1-844-413-6649. Des services de soutien à la santé sont également accessibles à long terme et comprennent notamment du counseling en santé mentale, des services de soutien émotionnel et culturel dans la communauté et de l'assistance au transport pour rencontrer les Aînés et les guérisseurs traditionnels.

TERRITOIRE MOHAWK DE KAHNAWAKE, QC, le 28 mars 2022 /CNW/ - Relations Couronne‑Autochtones et Affaires du Nord Canada

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, et la grande cheffe Kahsennenhawe Sky-Deer ont annoncé le financement de la construction d'un nouveau centre culturel, d'un musée et d'un théâtre. Le financement accordé dans le cadre du Programme d'espaces culturels dans les communautés autochtones aidera le Conseil mohawk de Kahnawà:ke à établir cet espace culturel et ce bâtiment polyvalent au sein de sa communauté. Le nouveau centre culturel servira d'espace sûr pour les membres de la communauté, qui pourront transmettre leurs connaissances traditionnelles et leur culture dans le cadre de divers programmes, dont la revitalisation de la langue, où des locuteurs de la langue mohawk seront jumelés à des apprenants en tant que mentors.

Le besoin d'espaces sûrs et adaptés à la culture a été ciblé dans le rapport final de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, dans lequel on recommandait que toutes les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones bénéficient d'un accès sûr, sans obstacle, permanent et significatif à leur culture et à leur langue. Les groupes autochtones ont aussi exprimé un besoin pour ces espaces comme un élément clé pour progresser vers l'autodétermination.

Dans le Budget de 2021, on prévoyait une somme de 108,8 millions de dollars sur deux ans pour le Programme d'espaces culturels dans les communautés autochtones. Cet investissement s'inscrit dans le cadre de la Voie fédérale de lutte contre la violence à l'égard des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées et est la contribution du gouvernement du Canada au Plan d'action national bien plus vaste qui vise à mettre fin à la tragédie des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées.

Le gouvernement du Canada reste déterminé à mettre fin à la violence fondée sur le sexe et à faire progresser la réconciliation en partenariat avec les peuples autochtones au Canada.

Citations

« Il s'agit d'une autre étape importante dans la réponse aux appels à la justice lancés dans le cadre de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA), où l'on demande à tous les gouvernements de donner la priorité à un accès sûr et significatif à la culture et aux langues pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones. Grâce à la construction d'un nouveau centre culturel, d'un musée et d'un théâtre, le Conseil mohawk de Kahnawà:ke créera un espace culturel inclusif et sûr pour poursuivre le travail de revitalisation de la langue et de la culture pour les générations à venir. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

« L'annonce d'aujourd'hui ne pouvait pas mieux tomber. Nous avons travaillé très fort à la réalisation d'un nouveau bâtiment dont nous avons grand besoin pour abriter notre centre linguistique et culturel, notre musée et notre théâtre. Ce financement nous donne le coup de pouce nécessaire pour franchir les prochaines étapes de la création de ce lieu central pour les activités linguistiques, historiques et culturelles. Nous sommes sincèrement reconnaissants de la contribution du gouvernement du Canada à ce projet, que nous considérons comme l'un des plus importants de l'histoire récente. »

Grande cheffe Kahsennenhawe Sky-Deer

Conseil mohawk de Kahnawà:ke

Faits en bref

Dans le cadre du Programme d'espaces culturels dans les communautés autochtones, Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada alloue 16 000 000 $ pour contribuer à la construction d'un nouveau centre culturel, d'un musée et d'un théâtre.

alloue 16 000 000 $ pour contribuer à la construction d'un nouveau centre culturel, d'un musée et d'un théâtre. Le gouvernement du Canada continue de travailler avec les provinces, les territoires, les organisations autochtones, les familles, les survivants et les communautés de tout le pays pour faire avancer le Plan d'action national pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées.

La Voie fédérale est la contribution du gouvernement du Canada au Plan d'action national et décrit les efforts du gouvernement du Canada, maintenant et dans l'avenir, pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe et au racisme systémique en cause dans la disparition et l'assassinat de femmes, de filles et de personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones.

Le Plan d'action national a été élaboré conjointement par :

d'action national a été élaboré conjointement par : le Cercle national des familles et des survivantes;



des représentants d'organisations locales autochtones des Premières Nations, des Inuit et des Métis;



les gouvernements autochtones, provinciaux et territoriaux;



les dirigeants urbains et de la communauté 2ELGBTQQIA+ autochtones.

Liens connexes

Restez branchés

Participez à la conversation sur les peuples autochtones au Canada :

Twitter : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez http://www.rcaanc.gc.ca/filsrss.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Renseignements: Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Justine Leblanc, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Marc Miller, Ministre des Relations Couronne-Autochtones, [email protected]; Joe Delaronde, Attaché de presse politique, relations publiques, Conseil mohawk de Kahnawà:ke, [email protected], Téléphone : 450-632-7500; Relations avec les médias de RCAANC : Courriel : [email protected], Téléphone : 819-934-2302