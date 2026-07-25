Le gouvernement du Canada et le Conseil ismaélien du Canada signent un protocole d'entente pour favoriser la construction de logements abordables dans tout le Canada

VANCOUVER, BC, le 25 juill. 2026 /CNW/ -- Le gouvernement du Canada, par l'entremise de Maisons Canada (MC), et le Conseil ismaélien du Canada ont annoncé la signature d'un protocole d'entente qui établira un cadre de collaboration pour cibler, évaluer et faire avancer des initiatives en matière de logement qui contribueront à construire davantage de logements abordables pour les Canadiens.

Aujourd'hui, l'honorable Anita Anand, ministre des Affaires étrangères, s'est jointe à Son Altesse l'Aga Khan à Vancouver pour annoncer que le gouvernement du Canada, par l'entremise de MC, lancera un partenariat visant à créer plus de 1 250 logements locatifs, y compris des logements locatifs abordables, en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et au Québec.

Les projets réalisés dans le cadre de ce partenariat devraient être mis en œuvre selon le modèle Generations, une approche communautaire qui intègre des logements abordables et multigénérationnels à des services et à des commodités conçus pour répondre aux besoins des résidents à toutes les étapes de leur vie.

Ce partenariat s'appuie sur l'engagement commun énoncé dans la déclaration commune publiée par le premier ministre Mark Carney et Son Altesse l'Aga Khan en mars 2026, qui soulignait l'importance des partenariats pour accélérer la construction de logements tout en favorisant le développement de collectivités inclusives et complètes.

Citations

« Chaque Canadien mérite d'avoir accès à un logement sûr et abordable. Ce partenariat avec le Conseil ismaélien du Canada montre qu'en travaillant ensemble, nous pouvons construire plus rapidement davantage de logements, tout en créant des collectivités complètes où les personnes de tous âges peuvent s'épanouir. En soutenant des modèles de logement communautaires novateurs comme Generations, nous contribuons à accroître l'offre de logements locatifs abordables et à rendre la vie plus abordable pour les familles partout au Canada. »

-- L'honorable Anita Anand, ministre des Affaires étrangères

« Nous devons construire davantage de logements, plus rapidement, et nous avons besoin de partenaires solides pour y parvenir. Ce protocole d'entente conclu avec le Conseil ismaélien du Canada nous permet de mettre en commun les expertises, un leadership communautaire et un engagement en faveur de l'abordabilité. En travaillant ensemble, nous créons de nouvelles occasions de livrer des logements qui répondent aux besoins des familles de travailleurs, des personnes âgées, des nouveaux arrivants et des Canadiens vulnérables, tout en favorisant le développement de collectivités complètes. »

-- L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« Les défis en matière de logement auxquels font face les Canadiens nécessitent de nouvelles approches et de nouveaux partenariats qui peuvent accélérer la construction de logements tout en générant des retombées durables pour les collectivités. Le modèle Generations montre comment le logement abordable peut être axé sur la communauté et intégré à des services et à des mesures de soutien essentiels. Ce protocole d'entente établit une solide base de collaboration qui contribuera à construire davantage de logements et à créer des collectivités dynamiques et inclusives pour les générations à venir. »

-- Ana Bailão, PDG, Maisons Canada

« Sous la direction de Son Altesse l'Aga Khan, la communauté ismaélienne s'appuie sur une longue tradition de partenariat pour renforcer les collectivités dans lesquelles nous vivons. Ce protocole d'entente avec Maisons Canada témoigne d'un engagement commun à accroître les possibilités de logement abordable tout en bâtissant des collectivités inclusives qui soutiennent les personnes à chaque étape de leur vie. Nous nous réjouissons à l'idée de faire avancer, grâce au modèle Generations, des solutions de logement novatrices et axées sur la communauté qui profiteront aux Canadiens pour les générations à venir. »

-- Ameerally Kassim-Lakha, président, Conseil ismaélien du Canada

Faits en bref

Ce protocole d'entente établit un cadre de collaboration entre Maisons Canada et le Conseil ismaélien du Canada concernant la mise en œuvre d'initiatives en matière de logement.

Les projets admissibles devraient être réalisés en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et au Québec.

La première tranche de projets vise à réserver au moins 30 % des logements à des niveaux d'abordabilité pour les personnes à revenu faible et modéré, sous réserve des approbations propres à chaque projet et de la disponibilité du financement.

Le modèle Generations combine des logements locatifs abordables et multigénérationnels à des services axés sur la communauté, conçus pour soutenir les familles, les personnes âgées, les nouveaux arrivants et d'autres Canadiens confrontés à des difficultés liées à l'abordabilité du logement.

Liens connexes

Maisons Canada

Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Conseil ismaélien du Canada

Déclaration commune entre le premier ministre Mark Carney et Son Altesse l'Aga Khan

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]