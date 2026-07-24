Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Yellowknife

YELLOWKNIFE, NT, le 24 juill. 2026 /CNW/ -- Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Rebecca Alty, ministre des Relations Couronne-Autochtones, et de l'honorable Lucy Kuptana, ministre responsable d'Habitation Territoires du Nord-Ouest.

Date : Le lundi 27 juillet 2026

Heure : 13 h 30 HAR

Lieu :

Site du réaménagement Hilltop (en haut de la colline)

Anciennement les appartements Hilltop (5009 47e Rue)

Yellowknife (Territoires du Nord-Ouest)

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Habitation Territoires du Nord-Ouest, Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, [email protected], [email protected]