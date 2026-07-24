Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Beaurivage

BEAURIVAGE, NB, le 24 juill. 2026 /CNW/ -- Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Dominic LeBlanc, président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementales, du Commerce intérieur et de l'Unité de l'économie canadienne, de l'honorable Pat Finnigan, ministre de l'Agriculture, de l'Aquaculture et des Pêches, et de Danielle Dugas, mairesse de la Ville de Beaurivage.

Date : Le dimanche 26 juillet 2026



Heure : 14 h HAA



Lieu : Place du Drapeau acadien

10566 rue Principale

Saint-Louis-de-Kent

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Mélanie Savoie, Directrice générale, Ville de Beaurivage, 506-523-7870, [email protected]