WHITEHORSE, YT, le 23 févr. 2026 /CNW/ - Il s'agit d'un communiqué de presse conjoint du gouvernement du Canada et du Conseil des Premières Nations du Yukon.

Dans un contexte géopolitique de plus en plus incertain, il est plus important que jamais que les efforts de sécurité dans l'Arctique demeurent fondés sur des partenariats significatifs avec les Premières Nations, les Métis et les Inuit du Nord. Le succès et la pérennité de la sécurité dans le Nord dépendent de la solidité des communautés, des capacités locales et de l'existence de partenariats significatifs avec les Autochtones.

Aujourd'hui, Brendan Hanley, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et député du Yukon, au nom de l'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor, ainsi que Math'ieya Alatini, grande cheffe du Conseil des Premières Nations du Yukon (CPNY), ont annoncé une contribution pouvant atteindre 353 576 $ sur deux ans au CPNY. Ce financement, accordé par l'intermédiaire de CanNor, aidera le Conseil des Premières Nations du Yukon à assurer la coordination et à fournir les ressources nécessaires pour que les Premières Nations du Yukon puissent participer davantage, avec les gouvernements du Canada et du Yukon, à l'élaboration de la sécurité et de la souveraineté dans l'Arctique.

Une industrie de défense solide dans le Nord soutient la sécurité, la souveraineté et la prospérité à long terme de l'Arctique. Grâce à des projets comme celui-ci, le gouvernement du Canada investit dans des partenariats autochtones qui sont essentiels pour développer les capacités locales, renforcer les chaînes d'approvisionnement et jeter des bases solides pour la défense dans le Nord.

« Les investissements dans la sécurité et la souveraineté de l'Arctique protègent le Canada tout en créant des possibilités économiques durables pour les communautés du Nord. Les peuples autochtones protègent le Nord depuis des temps immémoriaux, et leurs connaissances, leur leadership et leur gestion sont essentiels au renforcement de notre défense et de notre connaissance du domaine. Ce projet permettra aux partenaires autochtones de participer pleinement à la planification et à la mise en œuvre, tout en construisant ensemble un Nord plus fort. »

- L'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor

« Les Premières Nations du Yukon jouent un rôle important dans l'élaboration de notre avenir commun. Le renforcement de la sécurité dans l'Arctique doit aller de pair avec la garantie que les retombées économiques de ces initiatives reviennent aux communautés. En harmonisant les investissements dans la défense avec l'accès aux possibilités de développement économique prévues au chapitre 22 des ententes définitives du Yukon, nous pouvons faire en sorte que les initiatives menées sur notre territoire tiennent compte des réalités nordiques et qu'elles soient le fruit de partenariats collaboratifs. »

- Brendan Hanley, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et député du Yukon

« Les Premières Nations du Yukon doivent être des partenaires à part entière dans les travaux relatifs à la sécurité et à la souveraineté dans l'Arctique. Les décisions prises pour le Nord affectent nos communautés, nos terres et nos générations futures. En apportant nos connaissances, notre point de vue et notre leadership, nous contribuons à assurer la sécurité, la résilience et la solidité de l'Arctique canadien, et à faire en sorte que le développement du Nord profite à sa population tout en protégeant l'environnement et nos modes de vie. Les Premières Nations du Yukon accomplissent déjà un travail important dans ce domaine pour soutenir leurs communautés, et nous croyons que ce financement nous aidera à poursuivre ce travail et à renforcer notre voix et notre capacité collectives. »

- Grande cheffe Math'ieya Alatini, Conseil des Premières Nations du Yukon

CanNor versera jusqu'à 353 576 $ au Conseil des Premières Nations du Yukon dans le cadre de l'Initiative régionale d'investissement dans la défense (IRID). L'IRID est une initiative triennale de 379,2 millions de dollars mise en œuvre dans tout le pays par les agences de développement régional du Canada, dont CanNor, dans le cadre de la Stratégie industrielle de défense récemment annoncée.

Comme annoncé dans le budget 2025, des investissements initiaux ont été réalisés pour stimuler la base industrielle de défense du Canada en allouant 6,6 milliards de dollars sur cinq ans, à partir de 2025-2026, dans le cadre de la Stratégie industrielle de défense.

La Stratégie industrielle de défense transformera l'industrie de défense du Canada en donnant la priorité aux fournisseurs et aux matériaux canadiens, en investissant dans l'innovation et la commercialisation nationales et en rationalisant l'approvisionnement afin de fournir aux entreprises une demande stable et prévisible. Ces mesures aideront les entreprises de défense canadiennes à développer leurs activités, à accroître leurs ventes au pays et avec des partenaires de confiance à l'échelle internationale, et à créer des emplois bien rémunérés tout au long de la chaîne d'approvisionnement de la défense.

Le 5 décembre 2025, l'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor, a annoncé le lancement de l'Initiative régionale d'investissement dans la défense (IRID) dans les territoires. Dans le cadre de cette initiative, CanNor versera jusqu'à 40,5 millions de dollars sur trois ans pour aider à répondre aux besoins en matière de défense nationale tout en soutenant le développement économique dans le Nord.

Le Conseil des Premières Nations du Yukon est une organisation autochtone à but non lucratif qui défend les intérêts politiques et entretient des relations intergouvernementales au nom des Premières Nations du Yukon.

Grâce à ce projet, le Conseil des Premières Nations du Yukon créera des postes de liaison pour faciliter la coordination entre les Premières Nations du Yukon, le ministère de la Défense nationale et le nouvel Institut canadien pour la sécurité de l'Arctique, qui est logé au sein du gouvernement du Yukon et partiellement financé par CanNor.

