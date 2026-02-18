WHITEHORSE, YT, le 18 févr. 2026 /CNW/ - L'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de l'Agence canadienne de développement économique du Nord, ainsi que Brendan Hanley, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et député du Yukon, annonceront un financement pour soutenir la construction de logements au Yukon.

Il y aura par la suite une période de réponses aux questions des médias.

Date : Le jeudi 19 février 2026

Heure : 10 h, heure normale du Yukon (HNY)

(Veuillez arriver au plus tard à 9 h 45 HNY)

Lieu :

Northerm Windows and Doors (RAB Energy)

17, chemin Burns

Whitehorse (Yukon)

