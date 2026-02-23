WHITEHORSE, YT, le 23 févr. 2026 /CNW/ - Brendan Hanley, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et député du Yukon, en présence de Math'eiya Alatini, grande chef du Conseil des Premières Nations du Yukon, annoncera un soutien aux Premières Nations du Yukon afin de leur permettre de participer aux possibilités découlant des initiatives en matière de sécurité dans l'Arctique menées sur le territoire et d'en tirer profit.

Une disponibilité médiatique suivra.

Date : Le lundi 23 février 2026

Heure : 13 h 35, heure normale du Yukon (HNY)

Veuillez arriver au plus tard à 13 h 20 (HNY).

Lieu :

Scène principale du Centre des arts du Yukon

300, promenade University

Whitehorse (Yukon)

Pour de plus amples renseignements (médias seulement) : Erika Lashbrook Knutson, Secrétaire de presse, Cabinet de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor