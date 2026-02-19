WHITEHORSE, YT, le 19 févr. 2026 /CNW/ - Il est essentiel de renforcer la capacité de construction régionale pour répondre à la demande croissante de logements dans le Nord. C'est pourquoi le gouvernement du Canada collabore avec des entreprises et des organisations du Yukon afin d'accroître les activités, de moderniser l'équipement et de renforcer les capacités de fabrication.

Aujourd'hui, l'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor, a annoncé l'octroi de plus de 2,3 millions de dollars à trois projets au Yukon. Ce financement, versé par l'entremise de CanNor, aidera First Kaska Construction à acheter de l'équipement neuf pour moderniser son usine de fabrication de maisons. Il soutiendra la construction de la nouvelle installation de préfabrication de NGC Builders. Enfin, il aidera RAB Energy, qui opère sous le nom de Northerm Windows and Doors, à étendre ses activités commerciales dans le secteur de l'aluminium à Whitehorse.

Ces entreprises se développent pour répondre à la demande croissante de logements au Yukon. Grâce à des investissements comme celui-ci, le gouvernement du Canada soutient la prospérité et la réussite des entreprises et des collectivités du Nord.

Pour en savoir plus sur les projets financés dans le cadre de cette annonce : Le gouvernement du Canada annonce un investissement de plus de 2,3 millions de dollars pour soutenir la construction de logements au Yukon.

« Notre gouvernement collabore avec des partenaires afin d'accélérer la mise en œuvre de projets de logements partout au pays. L'ensemble du pays ressent les effets de la pénurie de logements, mais peu d'endroits en souffrent autant que le Nord. En investissant dans les entreprises autochtones et locales du Nord et dans leurs capacités, nous contribuons à fournir davantage de logements à la population canadienne tout en renforçant les économies nordiques et en créant de nouvelles possibilités. Ce n'est là qu'un exemple parmi d'autres de la façon dont nous bâtissons un Canada fort. »

- L'honorable Rebecca Chartrand, ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et ministre responsable de CanNor

« Il y a un besoin important de logements au Yukon. En soutenant une nouvelle installation de préfabrication ainsi que l'amélioration d'une usine de fabrication et des activités liées à l'aluminium, CanNor aide les entreprises locales à répondre à la demande tout en offrant des avantages économiques aux communautés du Yukon. »

- Brendan Hanley, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires du Nord et de l'Arctique et député du Yukon.

« L'objectif du gouvernement du Yukon est de faciliter les affaires dans le territoire en éliminant les obstacles inutiles. Nous savons que les économies fortes sont construites par un secteur privé solide et des entrepreneurs qui voient grand et prennent des mesures audacieuses. Nous réalisons cet objectif en fournissant un appui et des investissements aux projets comme ceux-ci. »

- Jen Gehmair, ministre du Développement économique du Yukon

« Cet investissement de CanNor marque une étape décisive pour First Kaska et notre usine Heartland Timber Homes à Watson Lake. En automatisant des étapes clés de notre processus de fabrication, nous augmentons considérablement notre capacité de production afin de répondre à la demande urgente de logements dans le Nord. Nous remercions CanNor ainsi que le chef et le conseil de la Première Nation Liard pour leur vision, leur leadership et leur confiance continue en notre capacité à fournir des solutions de logement de haute qualité aux Yukonnais et Yukonnaises. »

- Oscar Gomez, ingénieur, titulaire d'une maîtrise ès sciences, PMP, NCSO, directeur de l'exploitation, First Kaska Group Ltd.

« NGC Builders Ltd. salue le soutien apporté par CanNor à la promotion de notre initiative Northern Pre-Built. Cet investissement nous permet de construire notre usine de préfabrication permanente à Whitehorse, où nous fabriquerons des panneaux muraux, des ossatures et des unités modulaires tout au long de l'année. En transférant une partie du processus de construction à l'intérieur, nous pouvons réduire les retards liés aux conditions météorologiques et améliorer la prévisibilité dans les calendriers des projets de construction. Nous apprécions l'opportunité de continuer à investir dans des solutions pratiques et locales qui soutiennent le logement et la construction dans le Nord. »

- Jennifer Potvin, directrice de l'exploitation, Gilday Group of Companies, y compris NGC Builders

« Northerm Windows and Doors reconnaît avec fierté le financement récent de CanNor, qui soutient l'expansion de la capacité de construction d'habitations dans le Nord. Cet investissement renforcera notre capacité à répondre à la demande croissante et à continuer d'offrir des solutions de haute qualité, conçues dans le Nord, aux collectivités du Yukon et du Nord. Le financement de CanNor nous a permis d'acheter une machine à commande numérique qui a considérablement amélioré l'efficacité et soutenu l'expansion de nos gammes de produits commerciaux et multirésidentiels. Un soutien supplémentaire pour l'équipement de notre nouvelle gamme de fenêtres en aluminium nous a permis de diversifier nos offres et d'accroître notre capacité de fabrication. »

- Conrad Browne, président par intérim de Northerm Windows and Doors et PDG de Dakwakada Capital Investments, actionnaire majoritaire de RAB Energy/Northerm Windows and Doors.

Le projet NGC Builders est financé par IDEENord, qui investit dans l'infrastructure économique, le développement du secteur et le renforcement des capacités pour aider la population du Nord à tirer profit de l'économie de l'innovation du Canada.

Les projets First Kaska Construction et RAB Energy ont été financés par le programme Croissance économique régionale par l'innovation (CERI). Ce programme favorise la mise en place d'un environnement propice à la création et à la croissance des entreprises et au développement d'écosystèmes d'innovation solides, dynamiques et inclusifs.

Le gouvernement du Yukon contribue également au projet de RAB Energy avec un investissement de 43 727 dollars et à celui de NGC Builders avec un investissement de 124 318 dollars.

