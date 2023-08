BURLINGTON, ON, le 11 août 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Karina Gould, Leader du gouvernement à la Chambre des communes et députée de Burlington, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, Rory Nisan, conseiller municipal de Burlington et maire adjoint chargé de l'environnement pour la Ville de Burlington, et Josipa Petrunic, présidente-directrice générale du Consortium de recherche et d'innovation en transport urbain au Canada (CRITUC), ont annoncé un investissement conjoint de 462 500 $ pour appuyer la planification de la transition vers des autobus à zéro émission.

Grâce à cet investissement, la Ville de Burlington va mener des activités de planification telles que des études de faisabilité, de mise en œuvre et de marché pour l'acquisition et le déploiement futur, par Burlington Transit, d'autobus à zéro émission et des infrastructures connexes.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités et améliore la vie des Canadiens.

« Des villes comme Burlington prennent des mesures énergiques pour lutter contre les changements climatiques tout en répondant aux besoins de notre collectivité en matière de transport en commun. Le gouvernement fédéral travaille en étroite collaboration avec les villes et les partenaires de l'industrie pour soutenir une transition écologique vers des autobus à zéro émission. Ensemble, nous atteindrons nos objectifs climatiques communs. »

L'honorable Karina Gould, Leader du gouvernement à la Chambre des communes, et députée de Burlington, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'investissement annoncé aujourd'hui aide à bâtir une collectivité inclusive et reliée à Burlington. La transition vers des autobus à zéro émission offre aux résidents une option de transport plus propre, plus silencieuse et plus efficace, tout en aidant le Canada à atteindre son objectif de réduction des émissions. »

Pam Damoff, secrétaire parlementaire du ministre de la Sécurité publique et députée d'Oakville-Nord--Burlington

« La Ville de Burlington a travaillé avec le CRITUC pour élaborer des solutions écologiques pour son parc de véhicules. Ce financement permettra d'aller plus loin dans ce travail et d'envisager la mise en œuvre de solutions à zéro émission. Dans le cadre de son plan d'action climatique, la Ville s'est engagée à se servir du transport en commun comme moyen écologique d'aider les résidents de la ville en pleine croissance à se déplacer. Au nom de la Ville de Burlington, je tiens à remercier le gouvernement fédéral et nos députées de Burlington, Karina Gould et Pam Damoff, de soutenir les efforts que déploie la Ville de Burlington pour réduire son empreinte carbone et faire de Burlington Transit une option de transport écologique pour ses résidents ».

Rory Nisan, conseiller municipal de Burlington et maire adjoint chargé de l'environnement pour la Ville de Burlington

« Nous savons que pour la plupart des sociétés de transport en commun, la transition vers la carboneutralité constitue un défi financier et technique de taille. En encourageant la collaboration et la mise en commun des ressources, nous pouvons bâtir un avenir où l'interconnexion favorise la mobilité durable et répond aux priorités environnementales du Canada. Ce projet commun constitue une nouvelle étape dans l'édification d'un avenir plus vert et mieux relié, et nous sommes fiers que Burlington fasse partie de cet effort. »

Josipa Petrunić, présidente-directrice générale du Consortium de recherche et d'innovation en transport urbain au Canada

« La création de CUTZEB en tant qu'initiative d'achat conjoint indépendante représente une progression naturelle des efforts significatifs que déploie le CRITUC pour aider les sociétés de transport en commun à façonner un avenir durable. La décarbonisation du transport en commun ne se limite pas à la mise en circulation des autobus. Il faut également évaluer et prendre en compte les chargeurs, l'installation, l'entretien et toute autre fonction connexe. Nous sommes encouragés par le soutien que le gouvernement du Canada accorde à cette solution clé en main et nous avons hâte de voir ce qui nous attend à Burlington. »

Chris Hill, président du conseil d'administration de CUTZEB et spécialiste des véhicules de transport en commun électriques chez Fleet Challenge Canada

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 370 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission (FTCZE), et la Ville de Burlington investit 92 500 $.

investit 370 000 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission (FTCZE), et la investit 92 500 $. Le projet est coordonné par la l'Initiative d'achat conjoint d'autobus à zéro émission de transport urbain canadien, qui soutient les organismes de transport en commun dans l'acquisition de technologies de transport en commun zéro émission clés en main. CUTZEB™ propose un processus complet et rentable pour des achats conjoints en réunissant des agences de transport en commun de petite et moyenne taille de tout le Canada .

. Le FTCZE aide les collectivités à faire la transition vers des autobus scolaires et de transport en commun à zéro émission afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de contribuer à l'atteinte des objectifs de carboneutralité du Canada . En électrifiant leurs parcs d'autobus, les collectivités créent des environnements plus propres pour nos enfants, en plus de créer des emplois et de soutenir le secteur canadien de la fabrication.

. En électrifiant leurs parcs d'autobus, les collectivités créent des environnements plus propres pour nos enfants, en plus de créer des emplois et de soutenir le secteur canadien de la fabrication. Ce Fonds est étroitement coordonné avec la Banque de l'infrastructure du Canada , qui s'est engagée, dans le cadre de son Plan de croissance triennal, à investir 1,5 milliard de dollars dans des autobus à zéro émission.

, qui s'est engagée, dans le cadre de son Plan de croissance triennal, à investir 1,5 milliard de dollars dans des autobus à zéro émission. Le gouvernement du Canada investira 14,9 milliards de dollars au cours des huit prochaines années dans des réseaux de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement comprend 3 milliards de dollars par année en fonds fédéraux permanents et prévisibles pour le transport en commun, qui seront disponibles pour soutenir les solutions de transport en commun à partir de 2026-2027.

investira 14,9 milliards de dollars au cours des huit prochaines années dans des réseaux de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement comprend 3 milliards de dollars par année en fonds fédéraux permanents et prévisibles pour le transport en commun, qui seront disponibles pour soutenir les solutions de transport en commun à partir de 2026-2027. Le Fonds pour le transport en commun à zéro émission complémente le Plan climatique renforcé du Canada : Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun afin de permettre à chaque collectivité de disposer de moyens de transport propres et abordables.

: Un environnement sain et une économie saine. Dans le cadre de ce plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun afin de permettre à chaque collectivité de disposer de moyens de transport propres et abordables. Le gouvernement du Canada investit 10 millions de dollars sur cinq ans dans le cadre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission afin d'aider les exploitants d'autobus de transport en commun à terminer leurs travaux de planification et à améliorer leur niveau de préparation en vue de la transition vers des parcs d'autobus à zéro émission.

investit 10 millions de dollars sur cinq ans dans le cadre du Fonds pour le transport en commun à zéro émission afin d'aider les exploitants d'autobus de transport en commun à terminer leurs travaux de planification et à améliorer leur niveau de préparation en vue de la transition vers des parcs d'autobus à zéro émission. La mission de CRITUC est de soutenir la commercialisation de technologies par le biais de projets de recherche, de développement, de démonstration et d'intégration menés par l'industrie, qui apportent une conception innovante à l'écosystème de mobilité intelligente à faible émission de carbone du Canada .

