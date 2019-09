Le gouvernement du Canada et la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik signent une entente de financement par contribution de dix ans pour améliorer l'accès aux services de santé

KUUJJUAQ, QC, le 9 sept. 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'engage à appuyer un meilleur accès aux services de soutien en matière de santé et de bien-être pour les communautés inuites.

L'honorable Seamus O'Regan, ministre des Services aux Autochtones, est fier d'annoncer aujourd'hui la signature d'une entente de financement de dix ans entre Services aux Autochtones Canada et la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik (RRSSSN).

Cette entente de contribution décennale (2019-2029) de plus de 70 millions de dollars assure un financement stable à long terme pour les Inuits du Nunavik et une plus grande autonomie dans la gestion des fonds fédéraux. Grâce à une souplesse financière accrue, la RRSSSN sera en mesure d'améliorer la planification et la prestation des services de santé qui répondent aux besoins uniques de ses communautés.

Citations

« Nous sommes très conscients que la santé et l'accès aux services sociaux sont essentiels au bien-être des 14 communautés inuites du Nunavik. Le financement accordé par le gouvernement du Canada à la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Nunavik au cours des dix prochaines années témoigne des efforts que nous déployons pour améliorer la qualité de vie des Inuits et développer des services de grande qualité dans cette région du Nord. »

L'honorable Seamus O'Regan, C.P., député

Ministre des Services aux Autochtones

« Je suis très fière de cette nouvelle entente qui nous offre à la fois stabilité et flexibilité dans l'utilisation des financements fédéraux. Nos équipes ont su démontrer la capacité de la Régie régionale de la santé et des services sociaux à gérer et à rendre compte rigoureusement de l'utilisation des fonds destinés aux services aux Nunavimmiuts. »

Minnie Grey

Directrice générale de la RRSSSN

Faits en bref

La région du Nunavik occupe le tiers de la superficie du Québec.

Les Inuits du Nunavik vivent dans 14 communautés dispersées le long des côtes de la baie d'Hudson, du détroit d'Hudson et de la baie d'Ungava.

La RRSSSN compte environ 135 employés.

La RRSSSN comprend les directions suivantes : Direction générale, Santé publique, Planification et programmation, Services administratifs, Valeurs et pratiques inuites, Services hors région et Développement régional des ressources humaines.

Liens connexes

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

Twitter : GCAutochtones

Facebook : GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez https://www.sac-isc.gc.ca/fra/1291225661056/1533642622149.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Renseignements: les médias peuvent communiquer avec : Kevin Deagle, Attaché de presse, Cabinet de l'honorable Seamus O'Regan, Ministre des Services aux Autochtones, 873-354-0987; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, 819-953-1160, SAC.media.ISC@canada.ca