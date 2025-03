DARTMOUTH, NS, le 6 mars 2025 /CNW/ - La pêche est vitale pour de nombreuses collectivités côtières et constitue un moteur de l'économie du Canada atlantique. Le secteur des produits de la mer est un environnement qui évolue rapidement, avec l'adoption de nouvelles technologies innovantes et l'utilisation de méthodes de pêche plus efficaces. Pour soutenir ces améliorations, le gouvernement du Canada et la Province de Nouvelle-Écosse ont annoncé aujourd'hui le financement de 142 projets dans le secteur de la pêche et des fruits de mer de la Nouvelle-Écosse dans le cadre du Fonds des pêches de l'Atlantique (FPA).

Ce financement, d'une contribution totale de 36 838 064 dollars, permettra aux pêcheurs et aux transformateurs de moderniser leur équipement, et d'améliorer la qualité, la productivité et la durabilité dans le secteur du poisson et des fruits de mer de la Nouvelle-Écosse. En particulier, ce financement soutiendra les nouvelles infrastructures, l'innovation et les partenariats scientifiques dans les domaines suivants :

La pêche : 72 projets permettant d'acquérir de nouveaux équipements, et de développer des technologies pour améliorer les techniques de manutention à bord, la collecte de données et le rendement des appâts.



La transformation : 43 projets visent à faire progresser les technologies de transformation et la qualité des produits, afin d'améliorer la compétitivité et d'apporter une valeur ajoutée à l'industrie.



L'aquaculture : 25 projets permettant l'adoption de nouvelles technologies et de nouveaux procédés pour soutenir le développement durable des huîtres et de la pisciculture.



Le financement comprend également le soutien à deux projets de livraison par des tiers, l'un avec la Nova Scotia Seafood Alliance (6,3 millions de dollars) et l'autre avec la Perennia Food and Agriculture Corporation (un peu moins de 4,2 millions de dollars). Les deux projets visent à accroître la productivité, la compétitivité, la qualité et la durabilité du secteur du poisson et des fruits de mer dans la province grâce à des projets liés à l'innovation et à l'infrastructure.

Cette contribution provient du FPA, doté de 400 millions de dollars et financé par les gouvernements fédéral et provincial. Le FPA se concentre sur l'augmentation des débouchés et de la valeur marchande du poisson et des fruits de mer de haute qualité et issus de pratiques durables au Canada atlantique.

Lancé en 2017, le FPA continuera à investir dans des projets jusqu'au 31 mars 2026, date à laquelle tous les projets financés devront être terminés.

Citations

« Les investissements réalisés dans le cadre du Fonds des pêches de l'Atlantique renforcent le secteur des produits de la mer en Nouvelle-Écosse. Nous sommes fiers de contribuer à l'innovation et aux technologies afin de rendre le secteur plus durable et plus efficace, et de lui permettre d'être plus compétitif à l'échelle mondiale. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Les contributions versées dans le cadre du Fonds des pêches de l'Atlantique jouent un rôle crucial visant à moderniser et à développer l'industrie de la pêche et des fruits de mer en Nouvelle-Écosse. Cet investissement appuie directement des projets locaux qui stimuleront la croissance économique, tout en favorisant la durabilité à long terme, l'amélioration de la qualité des produits et des technologies, ainsi que la compétitivité de nos collectivités côtières dynamiques. »

Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Grâce au Fonds des pêches de l'Atlantique, les investissements stratégiques réalisés dans les nouvelles technologies, l'automatisation et la science ont aidé l'industrie des produits de la mer à accroître son efficacité, à surmonter les contraintes de main-d'œuvre, à accéder à de nouveaux marchés, et à optimiser au maximum les avantages économiques de l'industrie. Des partenariats avec un certain nombre d'associations industrielles ont permis au Fonds de bénéficier à toutes les régions et à tous les secteurs de l'industrie. »

L'honorable Kent Smith, ministre des Pêches et de l'Aquaculture, Province de la Nouvelle-Écosse

Faits marquants

Le Fonds des pêches de l'Atlantique investira plus de 400 millions de dollars sur sept ans, soit jusqu'au 31 mars 2026, à l'appui du secteur canadien du poisson et des fruits de mer.

Le gouvernement fédéral fournira 70 % du financement, et 30 % du financement proviendra des provinces de l'Atlantique.

Le Fonds vise à aider le secteur canadien des produits de la mer à répondre à la demande croissante du marché pour des produits de haute qualité, à valeur ajoutée et issus de pratiques durables.

Les projets admissibles doivent cibler : L'innovation - soutenir la recherche et la mise au point d'innovations qui contribuent à la durabilité du secteur du poisson et des fruits de mer, et établir des partenariats et des réseaux qui visent à faire la promotion de l'innovation dans le secteur et à la favoriser; L'infrastructure - adopter ou adapter de nouvelles technologies, de nouveaux processus ou de nouveaux équipements afin d'améliorer l'efficacité et la durabilité du secteur du poisson et des fruits de mer; Les partenariats scientifiques - établir des partenariats entre l'industrie de la pêche et de l'aquaculture et les universités et les institutions pour améliorer les connaissances et la compréhension des répercussions de l'évolution des conditions océanographiques et de la technologie de pêche durable.



