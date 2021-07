DARTMOUTH, NS, le 16 juill. 2021 /CNW/ - Les pêches du Canada sont l'épine dorsale de nombreuses collectivités côtières et une force motrice de notre économie nationale. Le secteur des fruits de mer évolue rapidement - la concurrence s'intensifie et les consommateurs mettent de plus en plus l'accent sur la durabilité et la qualité. C'est pourquoi le gouvernement du Canada et la Province de la Nouvelle-Écosse font aujourd'hui des investissements stratégiques dans le cadre du Fonds des pêches de l'Atlantique.

Le financement - une contribution totale de plus de 1,4 million de dollars - assurera la mise en œuvre de technologies, d'équipement et de processus de pointe pour améliorer la conservation, la manipulation et la transformation des homards, ce qui permettra en fin de compte d'améliorer la qualité du produit.

L'administration portuaire de Point Aconi reçoit plus de 330 000 $ du Fonds des pêches de l'Atlantique pour aider ses membres à adopter l'équipement et les technologies, qui amélioreront la pêche, la manipulation et la conservation des homards vivants à bord des navires. L'amélioration des pratiques de conservation à bord aidera à maintenir les homards vivants dans le meilleur état possible afin d'en améliorer la qualité, la vitalité et la valeur.

L'Inverness South Fishermen's Association reçoit plus de 1,1 million du Fonds des pêches de l'Atlantique pour apporter des modifications aux bateaux des membres qui intègrent des équipements et des technologies de pointe dans le but d'améliorer les pratiques de conservation, la qualité de l'eau et l'aération. L'amélioration des pratiques de conservation à bord aidera à maintenir les homards dans le meilleur état possible afin d'en améliorer la qualité, la vitalité et la valeur.

La qualité commence sur l'océan avec les pêcheurs. Grâce à ces investissements, les pêcheurs sont en mesure d'apporter des modifications à bord qui leur permettront de surveiller la qualité des viviers et de l'eau, afin de réduire le taux de mortalité des homards et d'améliorer la condition des homards débarqués au port.

Les économies locales et régionales du Cap-Breton et de la province profiteront du financement de ces organisations. La contribution provient du Fonds des pêches de l'Atlantique d'une valeur de 400 millions de dollars, financé conjointement par les gouvernements fédéral et provincial, et met l'accent sur les possibilités de croissance, et l'augmentation de la valeur marchande des poissons et fruits de mer de haute qualité et issus de pratiques durables, provenant du Canada atlantique.

Le Fonds des pêches de l'Atlantique continuera d'investir dans divers projets au cours des sept années du programme. Les pêches commerciales et l'industrie aquacole, les groupes autochtones, le milieu universitaire, et les associations et organisations de l'industrie, y compris les instituts de recherche, peuvent présenter une demande.

Les projets admissibles doivent mettre l'accent sur :

l'innovation - pour soutenir la recherche et le développement d'innovations qui contribuent à la durabilité du secteur du poisson et des fruits de mer, et établir des partenariats et des réseaux qui viseront à promouvoir l'innovation dans le secteur;

l'infrastructure - pour adopter ou adapter de nouvelles technologies, des processus ou de l'équipement pour améliorer le rendement et la durabilité du secteur du poisson et des fruits de mer;

les partenariats scientifiques - des partenariats avec le milieu universitaire et les institutions axés sur l'industrie de la pêche et de l'aquaculture dans le but d'améliorer les connaissances et la compréhension des répercussions de l'évolution des conditions océanographiques et de la technologie de pêche durable.

Citations

« Le secteur canadien du poisson et des fruits de mer joue un rôle crucial dans l'économie, et la Nouvelle-Écosse montre la voie à suivre. Les projets que nous finançons dans le cadre du Fonds des pêches de l'Atlantique aideront nos pêches à demeurer à l'avant-garde en adoptant de nouvelles technologies et de nouveaux équipements de pointe. Un solide secteur des pêches entraîne plus d'emplois pour les Canadiens et de prospérité dans nos communautés côtières. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« La qualité du homard de la Nouvelle-Écosse est reconnue dans le monde entier, et nous continuons de renforcer notre position de chef de file. Ces investissements aideront les pêcheurs à améliorer la conservation, la manutention et le transport du homard vivant, qui est si important sur les marchés mondiaux. »

L'honorable Keith Colwell, ministre des Pêches et de l'Aquaculture de la Nouvelle-Écosse

« J'ai eu la chance de travailler en étroite collaboration avec les nombreuses communautés de pêcheurs de Cap-Breton─Canso, et j'ai pu constater par moi-même leur influence sur notre économie locale. Je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui connaît l'importance d'investir dans cette industrie. J'ai hâte de suivre les travaux de l'Inverness South Fisherman's Association visant à améliorer les pratiques de conservation à bord, ce qui aidera à maintenir les homards dans les meilleures conditions possibles, à améliorer la qualité, la vitalité et la valeur des prises fraîches. »

Mike Kelloway, député de Cap-Breton-Canso

« Nos ports pour petits bateaux sont un élément essentiel de l'économie de la pêche qui est le pilier des collectivités du Cap-Breton depuis des générations. Le secteur des produits de la mer débarque 90 pour cent de produits dans des ports pour petits bateaux, ce qui signifie que ces investissements vont au cœur de nos collectivités côtières et à l'infrastructure clé de l'économie bleue en pleine croissance du Canada. »

Jamie Battiste, député de Sydney-Victoria

Faits en bref

Le Fonds des pêches de l'Atlantique investira plus de 400 millions de dollars sur sept ans pour soutenir le secteur canadien du poisson et des fruits de mer.

Le gouvernement fédéral fournira 70 % du financement, et 30 % proviendront des provinces de l'Atlantique.

Le Fonds vise à aider le secteur des fruits de mer du Canada à opérer une transition afin de répondre aux demandes croissantes du marché à l'égard de produits de haute qualité, à valeur ajoutée et issus de pratiques durables.

à opérer une transition afin de répondre aux demandes croissantes du marché à l'égard de produits de haute qualité, à valeur ajoutée et issus de pratiques durables. Grâce à des investissements dans de telles initiatives de tiers, le Fonds des pêches de l'Atlantique est en mesure d'accroître l'efficacité de son soutien aux programmes.

Produit connexe

Fiche d'information

Le gouvernement du Canada et la Nouvelle-Écosse financent des projets visant à améliorer la qualité du homard au Cap-Breton

Le gouvernement du Canada et la Province de la Nouvelle-Écosse sont heureux d'annoncer l'octroi d'un financement de plus de 1,4 million de dollars pour la réalisation de deux projets axés sur la mise en œuvre de technologies, d'équipement et de processus de pointe pour améliorer la conservation, la manutention et la transformation du homard, dans le but d'accroître sa qualité. L'amélioration des pratiques de conservation à bord aidera à maintenir les homards vivants dans le meilleur état possible afin d'en améliorer la qualité, la vitalité et la valeur.

Bénéficiaire Financement du FPA Coût total

du projet Description du projet Administration portuaire de Point Aconi Contribution non remboursable : 330 121 $ 430 864 $ L'administration portuaire de Point Aconi reçoit des fonds pour appuyer l'adoption de technologies et d'équipements afin d'améliorer la pêche, la manutention et la conservation des homards vivants à bord des bateaux. Ce projet donnera aux pêcheurs l'impulsion nécessaire à l'adoption de technologies et d'équipements essentiels pour améliorer les pratiques de conservation des homards à bord des navires commerciaux, et pour accroître la qualité et la vitalité du homard, et en fin de compte le rendement financier des pêcheurs. Inverness South Fishermen's Association Contribution non remboursable : 1 129 380 $ 1 669 741 $ L'Inverness South Fishermen's Association reçoit des fonds pour l'exécution par des tiers de projets, visant à apporter des modifications aux bateaux des membres qui intègrent des équipements et des technologies de pointe, dans le but d'améliorer les pratiques de conservation, la qualité de l'eau et l'aération. Dans le cadre de ce projet, l'Association fournira aux pêcheurs les fonds nécessaires à l'adoption de technologies et d'équipements essentiels pour améliorer les pratiques de conservation des homards à bord des navires commerciaux, et accroître la qualité et la vitalité du homard, et en fin de compte, le rendement financier des pêcheurs grâce à de meilleurs prix au débarquement.

Liens connexes

Restez branchés

Suivez Pêches et Océans Canada sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube. Suivez la Garde côtière canadienne sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

Inscrivez-vous pour recevoir nos communiqués de presse et plus au moyen de fils RSS. Pour de plus amples renseignements ou pour vous inscrire, visitez le site http://www.dfo-mpo.gc.ca/media/rss-fra.htm.

SOURCE Pêches et Océans Canada, Région des Maritimes

Renseignements: Olivia McMackin, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, 343-571-9193, [email protected] ; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada , 613-990-7537, [email protected]

Liens connexes

https://www.canada.ca