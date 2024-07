LOUISBOURG, NS, le 29 juill. 2024 /CNW/ - Au nom de l'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre Lebouthillier, se rendra dans l'est de la Nouvelle-Écosse pour célébrer l'ouverture de la première saison de pêche commerciale du bourgot.

Date : Mardi 30 juillet 2024



Heure : 10 h (HAT)



Lieu : Louisbourg Seafoods Limited

3, rue Commercial, Louisbourg, N.-É. B1C 1A9

Une période de questions et des séances photos seront offertes aux médias présents. Les représentants des médias seront également invités à visiter l'usine de Louisbourg Seafoods Ltd., où le bourgot est débarqué et transformé.

SOURCE Pêches et Océans Canada, Région des Maritimes

Contacts : Gabriel Bourget, Directeur des Communications, Cabinet de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, [email protected]; Relations avec les médias, Région des Maritimes, Pêches et Océans Canada, 902-407-8439, [email protected]