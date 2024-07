LOUISBOURG, NS, le 30 juill. 2024 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est résolu à appuyer l'avancement des secteurs de la pêche et de la transformation du poisson, qui propulsent l'économie des collectivités côtières du Canada.

Aujourd'hui, Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de l'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a rencontré des pêcheurs pour célébrer l'ouverture de la première saison de la pêche commerciale du bourgot au large de l'est du Cap-Breton. La pêche a commencé plus tôt ce mois-ci, et les premières prises de la pêche commerciale ont été débarquées.

Auparavant, la pêche du bourgot dans la zone 4V de l'Organisation des pêches de l'Atlantique Nord-Ouest (OPANO) n'était autorisée qu'à des fins de pêche « exploratoire », afin de déterminer si le stock pouvait soutenir une exploitation commercialement viable, ainsi que pour recueillir des données biologiques supplémentaires. La pêche est passée d'exploratoire à commerciale, et elle soutient soixante-dix emplois bien rémunérés dans l'est de la Nouvelle-Écosse. C'est un excellent exemple qui illustre la façon dont les pêcheurs canadiens sont à l'avant-garde de l'innovation dans leur industrie, en mettant au point de nouveaux produits, et en trouvant de nouveaux marchés.

Citations

« Je suis heureuse d'annoncer que la nouvelle pêche commerciale du bourgot en Nouvelle-Écosse est officiellement ouverte pour sa toute première année dans l'est de la Nouvelle-Écosse. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour les pêcheurs et les transformateurs de la province, ainsi que pour les consommateurs internationaux de produits de la mer canadiens. »

L'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

« Les habitants du Cap-Breton sont à l'avant-garde de l'industrie de la pêche. L'ouverture de la première saison de la pêche commerciale au bourgot illustre à merveille à quel point la collaboration entre les pêcheurs et les scientifiques peut mener à une pêche nouvelle et saine. »

Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière Canadienne

Faits en bref

Le bourgot est un mollusque comestible, ou escargot de mer, qui est exporté du Canada principalement vers la Chine, le Japon et le Vietnam .

principalement vers la Chine, le Japon et le . Il y a un titulaire de permis de pêche commerciale du bourgot dans la zone 4V de l'Organisation des pêches de l'Atlantique Nord-Ouest (OPANO). Étant donné que moins de cinq titulaires de permis récoltent le bourgot dans cette zone, il est impossible de fournir de l'information sur les débarquements et les valeurs au débarquement pour des raisons de confidentialité.

Le total autorisé des captures (TAC) pour la pêche du bourgot dans la zone 4Vs de l'OPANO est de 700 tonnes. La pêche a généralement lieu entre juillet et décembre.

Liens associés

Restez branchés

SOURCE Pêches et Océans Canada, Région des Maritimes

Pour plus d'information : Gabriel Bourget, Directeur des Communications, Cabinet de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, 343-551-0298, [email protected]; Relations avec les médias : Région des Maritimes, Pêches et Océans Canada, 902-407-8439, [email protected]