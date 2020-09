ATIKAMEKSHENG ANISHNAWBEK, TERRITOIRE TRADITIONNEL DES OJIBWÉS ET DES ANISHINABEK, ON, le 15 sept. 2020 /CNW/ - L'accès à un logement sain et sécuritaire est un besoin fondamental pour chaque personne. Le gouvernement du Canada travaille en partenariat avec les Autochtones pour mettre en place des initiatives de logement novatrices visant à réduire le surpeuplement et à améliorer la qualité de vie et le mieux­être des résidents.

Aujourd'hui, le député fédéral Marc G. Serré, au nom de l'honorable Marc Miller, ministre des Services aux Autochtones, et l'honorable Ahmed Hussen, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), ont félicité le chef Craig Nootchtai et la Première Nation d'Atikameksheng Anishnawbek pour la mise en chantier de six nouveaux logements destinés à leurs membres. Services aux Autochtones Canada finance 671 850 $ et la SCHL, 437 400 $ en vertu du Programme de logement sans but lucratif dans les réserves (article 95), en appui au projet.

La communauté a organisé une cérémonie d'inauguration des travaux pour souligner cet événement heureux.

Le projet permettra de construire six logements, soit deux maisons jumelées et deux bungalows de trois chambres, pour la communauté. Il soutiendra également le développement économique et la durabilité grâce à l'utilisation de matériaux locaux, le recours à la main­d'œuvre locale et l'offre des possibilités de formation. Les nouveaux logements répondront également aux besoins en logements sociaux, créeront des logements abordables et réduiront le surpeuplement pour les membres de la Première Nation d'Atikameksheng Anishnawbek.

Le gouvernement du Canada continuera de collaborer avec la Première Nation d'Atikameksheng Anishnawbek alors que celle-ci élabore des initiatives novatrices pour traiter les problèmes en matière de logement et renforcer les capacités dans la réserve, notamment par la construction de nouvelles maisons et par la rénovation de logements existants.

Citations

« Grâce au leadership et au dévouement de ses membres, la Première Nation d'Atikameksheng Anishnawbek profitera de six nouveaux logements abordables et sécuritaires. Félicitations pour la cérémonie d'inauguration des travaux du projet et pour votre détermination à améliorer les conditions de vie dans la communauté et à rendre celle-ci plus durable. Le Canada s'est engagé à améliorer les conditions de logement dans les communautés autochtones. Il est fier de s'associer à la Première Nation d'Atikameksheng Anishnawbek pour la réalisation de ce projet. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Services aux Autochtones

« Alors que les communautés des Premières Nations sont toujours aux prises avec des problèmes de surpeuplement, un besoin de logements supplémentaires et un manque de logements abordables dans les réserves, notre gouvernement est déterminé à travailler avec ses partenaires afin d'élaborer et de mettre en œuvre des solutions qui aideront les communautés des Premières Nations à atteindre leurs objectifs en matière de logement. Ce nouveau projet procurera des logements sains et sécuritaires aux résidents d'Atikameksheng Anishnawbek et permettra d'apprendre à des membres de la communauté à construire et à entretenir une maison. »

L'honorable Ahmed Hussen

Ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)

« Nous sommes heureux d'annoncer la construction de six logements, ici, dans le lotissement de Hill Street, dans la Première Nation d'Atikameksheng Anishnawbek. Ce projet est financé en partie par Services aux Autochtones Canada et un prêt de la SCHL, en vertu de l'article 95. Ces constructions auront un effet positif en répondant à nos besoins actuels et futurs en matière de logement, dans la Première Nation d'Atikameksheng Anishnawbek. Nous entretenons une relation positive avec le Programme de logement en vertu de l'article 95 de la SCHL depuis 1990, lors de la construction des six premiers logements. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de construire six autres logements, 30 ans plus tard. C'est une histoire en développement et nous sommes impatients de travailler avec SAC sur le développement de nouveaux lotissements et de projets de logement. »

Gimaa Craig Nootchtai

Atikameksheng Anishnawbek

« Félicitation au chef Nootchtai et à la Première Nation d'Atikameksheng Anishnawbek; vous avez franchi une importante étape en vue de procurer six nouveaux logements aux membres de votre communauté au cours du présent exercice. Nous sommes fiers de travailler en partenariat avec vous et avec la SCHL afin d'améliorer les conditions de vie, de réduire le surpeuplement et de fournir des logements sûrs et abordables aux résidents de votre communauté. »

Marc G. Serré

Député fédéral de Nickel Belt

Faits en bref

La Première Nation d'Atikameksheng Anishnawbek est située à l'ouest de Sudbury , à l'extrémité Est du lac Whitefish et à l'Ouest du lac Stuart. Elle est située à moins de 50 km du centre de service le plus près, auquel elle a un accès routier à longueur d'année.

, à l'extrémité Est du lac Whitefish et à l'Ouest du lac Stuart. Elle est située à moins de 50 km du centre de service le plus près, auquel elle a un accès routier à longueur d'année. Le projet devrait être terminé d'ici le 31 mars 2021.

Les jeunes de la communauté auront l'occasion d'apprendre à construire et à entretenir des maisons dans le cadre des Stages en habitation pour les jeunes Autochtones de la Société canadienne d'hypothèques et de logement.

