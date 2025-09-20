HALIFAX, NS, le 20 sept. 2025 /CNW/ - Le Canada prend des mesures audacieuses pour s'imposer comme superpuissance énergétique à l'échelle mondiale, et la libération de notre potentiel de production d'énergie renouvelable est un pas important vers la réalisation de cet objectif, y compris dans le secteur mondial de l'éolien marin, en croissance rapide.

Le ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, l'honorable Sean Fraser, au nom du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Tim Hodgson, ainsi que le ministre de l'Énergie de la Nouvelle-Écosse, Trevor Boudreau, ont annoncé aujourd'hui que les deux gouvernements avaient transmis une orientation stratégique à la Régie Canada-Nouvelle-Écosse de l'énergie extracôtière. Dans la foulée de la récente désignation des zones de production d'énergie éolienne en mer, cette annonce montre que le Canada et la Nouvelle-Écosse avancent dans la réalisation du tout premier projet éolien extracôtier au Canada.

La Régie mettra maintenant en place un processus de préqualification et une demande d'information pour attirer des investissements admissibles et pour donner la possibilité au public, aux groupes autochtones et aux parties prenantes de contribuer à tracer la voie à suivre. Cette démarche orientera l'élaboration et la mise en œuvre d'un appel d'offres pour les parcelles de terrain désignées, qui visent à garantir que les projets d'énergie éolienne en mer sont viables et responsables sur le plan environnemental.

La semaine dernière, le gouvernement du Canada a annoncé que le Bureau des grands projets (BGP) ferait progresser les travaux sur diverses stratégies visant à accélérer la réalisation de projets d'intérêt national transformateurs, notamment le projet Wind West Atlantic Energy. Le BGP créera le climat de confiance nécessaire pour attirer des investissements privés et pour ouvrir la voie à l'exploitation à long terme des ressources éoliennes dans les provinces de l'Atlantique. Ce projet tirerait parti des ressources éoliennes de classe mondiale de la Nouvelle-Écosse et de tout le Canada atlantique, ce qui permettrait de fournir de l'électricité propre et fiable à l'Est du pays et aiderait à répondre à la demande - en croissance rapide - tout en renforçant notre sécurité énergétique et notre prospérité économique. Il pourrait donner lieu à d'importants projets comme la mise en place d'interconnexions entre le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse, l'installation de lignes de transport entre l'Île-du-Prince-Édouard et le Nouveau-Brunswick ainsi que la poursuite des projets de Churchill Falls et de Gull Island, menés par le Québec et Terre-Neuve-et-Labrador.

L'annonce d'aujourd'hui témoigne du leadership du Canada et de la Nouvelle-Écosse, qui ont l'audace de miser sur cette possibilité économique sans précédent pour exploiter la puissance de l'éolien marin.

« Grâce à l'annonce d'aujourd'hui, le Canada se rapproche sensiblement de ses objectifs de devenir le fournisseur énergétique de choix à l'échelle mondiale et de soutenir notre sécurité énergétique à long terme. Le moment est venu d'exploiter notre grand potentiel éolien pour le transformer en prospérité et en nouveaux débouchés pour nos collectivités. »

L'honorable Tim Hodgson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Au Canada atlantique, nous avons du vent, de la main-d'œuvre et l'ambition nécessaire pour créer un avenir énergétique propre. Nous sommes prêts à exploiter ce potentiel et à transformer des vents qui figurent parmi les plus puissants au monde en bons emplois, en nouveaux investissements et en source d'énergie propre et fiable sur laquelle pourront compter nos familles, y compris nos enfants et nos petits-enfants. »

L'honorable Sean Fraser, C.P., C.R.

Ministre de la Justice et procureur général du Canada et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique

« En faisant progresser des projets d'infrastructure transformateurs comme Wind West Atlantic Energy, le nouveau gouvernement du Canada crée des emplois, ouvre de nouvelles opportunités économiques et bâtit un Canada plus fort et plus résilient. Le nouveau Bureau des grands projets du Canada travaillera avec les promoteurs pour simplifier les processus et bâtir les infrastructures dont notre économie a besoin, plus rapidement et plus efficacement. »

L'honorable Dominic LeBlanc

Président du Conseil privé du Roi pour le Canada et ministre responsable du Commerce Canada-États-Unis, des Affaires intergouvernementales, du Commerce intérieur et de l'Unité de l'économie canadienne

« L'éolien marin change la donne pour la Nouvelle-Écosse. Nous sommes ravis de mettre le processus en branle en prévision du premier appel d'offres, ce qui nous permettra d'exploiter cette formidable ressource naturelle au profit de toute la population de la Nouvelle-Écosse; la Régie a toute notre confiance pour diriger ces travaux. Nous sommes également heureux de constater que nos partenaires fédéraux considèrent Wind West comme un projet d'intérêt national et attendons la suite des choses avec impatience, soucieux de nous assurer que l'énergie propre générée par la puissance et la constance de nos vents marins soit accessible aux marchés qui en ont besoin. »

Trevor Boudreau

Ministre de l'Énergie de la Nouvelle-Écosse

« L'obtention d'une orientation stratégique des gouvernements est la prochaine étape à franchir dans le processus de régime foncier de l'énergie éolienne extracôtière. La Régie Canada Nouvelle-Écosse de l'énergie extracôtière est en train d'examiner la lettre d'orientation stratégique et de mettre la dernière main aux détails des processus de demande d'information et de préqualification qui guideront les recommandations de la Régie au sujet de l'énergie renouvelable extracôtière, plus particulièrement en ce qui concerne l'élaboration d'un appel d'offres pour l'énergie extracôtière et les conditions d'octroi d'une licence d'exploitation de terres submergées. »

Christine Bonnell-Eisnor

Présidente-directrice générale, Régie Canada-Nouvelle-Écosse de l'énergie extracôtière

« Cet automne représente un moment charnière pour l'avenir de l'éolien extracôtier au Canada. L'industrie est prête à mettre la main à la pâte et à collaborer avec les différents ordres de gouvernement, les organismes de réglementation, les partenaires autochtones et les parties prenantes pour veiller à ce qu'un processus transparent, équitable et efficace soit mis en place. Il est essentiel de continuer sur cette lancée pour attirer des investissements de calibre mondial, faire progresser les projets avec confiance et transformer le potentiel éolien extracôtier de la Nouvelle-Écosse en énergie propre, en croissance économique et en avantages durables pour les collectivités de l'Atlantique. »

Elisa Obermann

Directrice générale, Marine Renewables Canada

Les gouvernements fédéral et provincial gèrent conjointement les zones extracôtières du Canada et de la Nouvelle-Écosse en vertu des lois de mise en œuvre des accords Canada-Nouvelle-Écosse.

