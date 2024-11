ST. JOHN'S, NL, le 6 nov. 2024 /CNW/ - L'honorable Jonathan Wilkinson et la députée Joanne Thompson, de concert avec des représentants de l'Université Memorial de Terre--Neuve, ont annoncé aujourd'hui un financement de 295 000 $ dans le cadre du programme 2 milliards d'arbres. Ces fonds permettront au Jardin botanique de l'Université Memorial d'établir une pépinière sur son vaste terrain, ce qui facilitera la plantation d'arbres dans la région.

Grâce à ce financement, le Jardin botanique de l'Université Memorial pourra :

mettre sur pied une pépinière qui fera pousser plus de 500 jeunes arbres par année qui seront plantés dans des espaces urbains ou communautaires à Terre-Neuve-et- Labrador ;

; soutenir de futurs projets de plantation d'arbres qui permettront d'augmenter le couvert arboré et les espaces verts, d'améliorer la qualité de l'air que nous respirons et de séquestrer du carbone;

servir de carrefour de sensibilisation, de mobilisation communautaire et de formation pratique pour les étudiants, les chercheurs, les jeunes autochtones et le public;

créer des emplois en gestion de pépinière, horticulture et arboriculture.

L'annonce d'aujourd'hui s'inscrit dans la foulée de la diffusion d'un rapport d'étape sur l'engagement du gouvernement du Canada de planter deux milliards d'arbres, de même que d'un investissement de plus de 200 millions de dollars dans plus de 30 nouveaux projets prévoyant la plantation de plus de 160 millions de nouveaux arbres au pays.

Citations

« Les arbres cultivés et plantés dans le cadre du programme 2 milliards d'arbres favorisent le développement des forêts, des espaces verts et des habitats naturels au Canada tout en contribuant à combattre les changements climatiques, à assainir l'air et à soutenir l'emploi dans tout le pays. Le gouvernement du Canada est ravi de soutenir le Jardin botanique de l'Université Memorial dans ses efforts pour cultiver des arbres indigènes qui procureront des bienfaits aux habitants de Terre-Neuve-et-Labrador pendant des années. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Les forêts et les arbres séquestrent du carbone, offrent des habitats pour la faune, rafraîchissent les zones urbaines, améliorent la qualité de l'eau et du sol et procurent des avantages essentiels sur les plans spirituel, culturel et récréatif à la population canadienne, d'un océan à l'autre. Grâce au financement annoncé aujourd'hui dans le cadre du programme canadien 2 milliards d'arbres, le Jardin botanique de l'Université Memorial pourra contribuer à accroître le couvert arboré urbain à St. John's tout en permettant aux étudiants et aux jeunes d'acquérir la formation et les compétences nécessaires pour maintenir la conservation et la gérance de l'environnement à l'échelle de la collectivité. »

Joanne Thompson

Députée de St. John's-Est

« Par cet investissement, le gouvernement du Canada soutient l'Université Memorial dans sa volonté de favoriser la pérennité de l'environnement. Nous remercions le gouvernement fédéral pour cette aide précieuse, et il me tarde d'observer les retombées positives qu'aura ce projet dans nos localités et notre environnement. »

Neil Bose, Ph. D.

Président et vice-chancelier, Université Memorial

Quelques faits

Depuis 2021, le gouvernement du Canada aide des gouvernements et organismes au pays à contribuer à l'exécution de son engagement de planter deux milliards d'arbres.

aide des gouvernements et organismes au pays à contribuer à l'exécution de son engagement de planter deux milliards d'arbres. En juin 2024, le gouvernement avait à ce jour conclu ou était en train de négocier - avec 11 des 13 provinces et territoires, 40 partenaires autochtones, 32 municipalités, 86 organismes non gouvernementaux et d'autres acteurs - des ententes de plantation qui représentent un total de 716 millions d'arbres.

L'entente annoncée aujourd'hui aidera le Canada et le Jardin botanique de l'Université Memorial à honorer leur engagement commun de générer des retombées sociales et environnementales positives pour les collectivités grâce à la plantation d'arbres.

et le Jardin botanique de l'Université Memorial à honorer leur engagement commun de générer des retombées sociales et environnementales positives pour les collectivités grâce à la plantation d'arbres. Le programme 2 milliards d'arbres consulte ses partenaires pour comprendre comment ils entendent préparer les sites, choisir les espèces à planter et surveiller les plantations par la suite. Chaque année, les partenaires déposent des rapports, et les responsables du programme 2 milliards d'arbres visitent les sites et utiliseront la télédétection pour contrôler les progrès et la santé des arbres. En réalisant le travail correctement du premier coup, nous permettons à la nature de s'épanouir et assurons la pérennité des sites reboisés.

Produit connexe

Renseignements pertinents

SOURCE Gouvernement du Canada

