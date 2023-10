OTTAWA, ON, le 30 oct. 2023 /CNW/ - Les forêts et les arbres captent et séquestrent du carbone, assainissent l'air que nous respirons, améliorent la qualité de l'eau, favorisent la biodiversité et contribuent à rafraîchir les centres-villes. Les arbres jouent un rôle d'importance cruciale dans la lutte contre les changements climatiques et contre la perte de biodiversité. Ils contribuent aussi au bien-être humain en créant des espaces verts pour les activités récréatives et des sanctuaires où se connecter à la nature.

Comme le gouvernement du Canada s'est engagé à planter deux milliards d'arbres au pays, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, et la présidente-directrice générale de Forests Ontario, Jess Kaknevicius, ont annoncé aujourd'hui un investissement commun qui permettra la plantation de 31 millions d'arbres au pays par le biais du programme 2 milliards d'arbres. Le gouvernement du Canada couvrira 50 % des coûts du projet de plus de 123 millions de dollars, et Forests Ontario s'associera à des entreprises, des partenaires et des donateurs de tout le pays pour assumer l'autre moitié des coûts.

Un vaste réseau mis sur pied par Forests Ontario compte des experts qui récoltent des graines de haute qualité, cultivent les semis avec l'aide de pépinières de confiance, collaborent avec des partenaires locaux de plantation et pilotent des évaluations du taux de survie pour favoriser la résilience et la santé à long terme de ces nouveaux arbres. Au cours des 20 dernières années, Forests Ontario s'est occupée de la plantation de plus de 43 millions d'arbres sur plus de 8 000 sites au Canada, ce qui a permis de créer environ 20 500 hectares de nouvelles forêts.

L'accord de financement entre Forests Ontario et Ressources naturelles Canada créera de bons emplois au cours de la durée de vie du projet et augmentera la capacité de Forests Ontario à réaliser des projets de plantation d'arbres à grande échelle avec des partenaires au pays, ce qui lui permettra de poursuivre son travail auprès d'organisations déterminées à accroître la résilience climatique et la biodiversité dans nos milieux naturels - une démarche parfaitement en phase avec les objectifs de développement durable des Nations Unies.

Les arbres sont essentiels. Ils séquestrent le carbone, améliorent la qualité de l'air et abritent diverses espèces sauvages. Ce sont des alliés de taille dans notre lutte contre les changements climatiques. L'annonce faite aujourd'hui soutiendra la plantation d'arbres au Canada, ce qui contribuera à assainir l'air, à créer de l'emploi et à protéger la nature.

En collaborant avec les provinces, les territoires, des organismes non gouvernementaux, des collectivités locales et les peuples autochtones, le Canada continue de bâtir un avenir sain et prometteur pour les prochaines générations.

« L'annonce d'aujourd'hui est un grand pas dans la réalisation de notre objectif de planter deux milliards d'arbres pour améliorer la qualité de l'air et favoriser la biodiversité et l'action climatique dans tout le Canada. Le projet de Forests Ontario de planter plus de 31 millions d'arbres profitera aux collectivités et créera de bons emplois. Les partenariats de collaboration comme celui établi entre le Canada et Forests Ontario produisent d'importants résultats pour la population canadienne et permettent de s'assurer que le bon arbre est planté au bon endroit pour les bonnes raisons. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« La nature est notre plus grande alliée dans la lutte contre les changements climatiques. La plantation d'arbres est une solution climatique fondée sur la nature qui permet de réduire les risques d'inondation et d'incendie, d'assainir notre air et notre eau, de soutenir la biodiversité et de séquestrer les émissions de carbone. C'est également un atout de taille pour aménager des villes prospères où il fait bon vivre en Ontario et partout au Canada. »

L'honorable Steven Guilbeault

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« Chez Forests Ontario, nous avons tissé de solides relations avec un réseau de confiance de partenaires expérimentés - dont Ressources naturelles Canada - qui comprennent le pouvoir transformateur des forêts saines. En collaboration avec nos alliés, nos partenaires de plantation, les organismes de conservation, nos partenaires des communautés autochtones, les municipalités et des groupes communautaires, notre objectif est d'accroître la santé et la résilience du couvert forestier pour que celui-ci puisse s'épanouir dans le paysage et profiter aux collectivités, aux écosystèmes et aux économies en milieux urbain et rural à l'échelle du pays. »

Jess Kaknevicius

Présidente-directrice générale

Forests Ontario / Forest Recovery Canada

Quelques faits

Le gouvernement du Canada couvrira 50 % des coûts du projet dans le cadre du programme 2 milliards d'arbres ; Forests Ontario assumera l'autre moitié des coûts par le biais de sa section nationale Forest Recovery Canada et grâce au soutien de partenaires institutionnels et de donateurs individuels.

couvrira 50 % des coûts du projet dans le cadre du programme ; Forests Ontario assumera l'autre moitié des coûts par le biais de sa section nationale Forest Recovery Canada et grâce au soutien de partenaires institutionnels et de donateurs individuels. Ce projet fait fond sur le succès d'un projet mis de l'avant précédemment par Forests Ontario dans le cadre du programme 2 milliards d'arbres, lequel projet vise à planter plus de sept millions d'arbres .

. Le volet de financement autochtone de 2 milliards d'arbres, annoncé en août dernier, vient de commencer à accepter des demandes de financement. Les gouvernements, organisations et communautés autochtones peuvent présenter des propositions de projets de plantation et de renforcement des capacités s'ils remplissent les critères d'admissibilité

Le programme 2 milliards d'arbres accepte également les propositions de projets de renforcement des capacités. Les organismes à but non lucratif qui souhaitent obtenir des fonds du programme pour de futurs projets de plantation centrés sur des activités de développement et de transfert des connaissances, du savoir-faire et de l'expérience associés à la plantation d'arbres et à la gestion des forêts sont encouragés à soumettre une demande. Les personnes désirant présenter un projet dans le cadre du volet de renforcement des capacités ou du volet de financement autochtone peuvent le faire en répondant à l' appel de propositions continu .

