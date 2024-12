QUÉBEC , le 5 déc. 2024 /CNW/ - Le secteur des pêches fait partie intégrante de l'histoire des collectivités côtières au Québec. Encore à ce jour, il demeure un moteur économique important. Dans le contexte des changements climatiques et des bouleversements qui secouent l'industrie des pêches, il est essentiel de créer de nouvelles opportunités pour la soutenir et la développer.

Aujourd'hui, l'honorable Diane Lebouthillier, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a annoncé la poursuite du plan d'acquisition de données pour la pêche au homard au Québec.

À compter du printemps 2025, le Ministère émettra de nouveaux permis de pêche exploratoires afin d'évaluer la capacité des stocks à soutenir des captures additionnelles et d'assurer un développement responsable de la pêche du homard. Les détenteurs de permis contribueront à l'acquisition de connaissances sur les stocks ce qui permettra notamment d'en apprendre plus sur leur abondance et leur distribution.

L'équivalent de 18 permis de pêche exploratoires seront émis dans la zone de pêche au homard 17 située à Anticosti. Ces permis, qui représentent un effort de pêche total de 4500 casiers par année, seront attribués aux Premières Nations ainsi qu'aux pêcheurs commerciaux de la Côte-Nord, des Îles-de-la-Madeleine, de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent.

En Gaspésie, dans la zone de pêche au homard 19, l'équivalent de 31 nouveaux permis seront émis graduellement aux Premières Nations et pêcheurs commerciaux de la région, pour un effort de pêche annuel total de 7750 casiers.

Afin d'aider plus de pêcheurs, le nombre de permis pourrait être ajusté à la hausse avec une quantité de casiers plus petite par pêcheur, tout en respectant l'effort de pêche total prévu.

Critères d'attribution de permis

Pêches et Océans Canada (MPO) reconnaît l'importance de la participation des Premières Nations et de l'industrie dans le développement de la pêche. Cet automne, le MPO a tenu des consultations afin de discuter entre autres de la répartition de l'effort de pêche sur le territoire et des critères d'attribution de permis.

Le MPO poursuit actuellement son travail d'analyse afin que tout soit en place pour débuter la pêche exploratoire au printemps. Le Ministère privilégiera les Premières Nations et les flottilles en difficulté au moment d'attribuer les permis. Les critères exacts d'attribution de permis sont toujours en élaboration.

Citations

« Dès ce printemps, les Premières Nations et l'industrie seront en mer à Anticosti et en Gaspésie pour participer à la pêche exploratoire au homard, recueillir des données importantes et créer des retombées économiques pour l'ensemble des régions côtières au Québec. L'annonce d'aujourd'hui est le parfait exemple que même en eaux troubles, on peut gagner lorsqu'on travaille ensemble. »

L'honorable Diane Lebouthillier

Ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Faits en bref

Il est essentiel que le développement de la pêche au homard dans les zones 17 et 19 soit durable.

La récolte de données par la pêche exploratoire vise à évaluer la capacité des stocks à soutenir des captures additionnelles.

La pêche exploratoire mettra à contribution l'expertise des Premières Nations et de l'industrie dans un but commun.

