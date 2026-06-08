Le gouvernement du Canada élargit l'accès aux marchés pour le poisson, les fruits de mer et les produits aquatiques canadiens

OTTAWA, ON, le 8 juin 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada élargit les débouchés pour le secteur canadien du poisson, des fruits de mer et des produits aquatiques grâce à cinq accès nouveaux ou renouvelés aux marchés du Vietnam, d'Oman, du Brésil, d'Arménie et du Costa Rica. Ces résultats, obtenus sous la direction de l'Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA) en collaboration avec ses partenaires internationaux, favoriseront la diversification des échanges commerciaux et ouvriront de nouvelles possibilités pour les exportateurs canadiens sur des marchés mondiaux clés.

Le Canada a de nouveau accès au marché vietnamien pour les filets et les darnes de poisson réfrigérés et congelés, après que ce pays a approuvé un certificat sanitaire canadien. Cette décision rétablit l'accès au marché pour des produits qui étaient soumis à des restrictions depuis 2022, année où le Vietnam a introduit de nouvelles exigences en matière de santé des animaux aquatiques qui empêchaient l'exportation de certaines espèces. L'approbation du certificat canadien permettra la reprise des exportations de ces produits et renforcera une relation commerciale déjà florissante.

Le Canada a également obtenu un nouvel accès au marché d'Oman pour l'exportation de poissons et de fruits de mer vivants et non vivants destinés à la consommation humaine. Grâce à l'approbation par Oman de deux certificats sanitaires canadiens, l'ensemble des produits de la mer canadiens peut désormais pénétrer un marché où la demande en poissons et fruits de mer importés de grande qualité est forte.

Au Brésil, le Canada a obtenu un nouvel accès pour les produits de poissons d'élevage destinés à la consommation humaine. L'approbation par le Brésil d'un certificat sanitaire canadien pour les poissons d'élevage élargit l'admissibilité à des produits autres que ceux pêchés à l'état sauvage et permet aux producteurs aquacoles canadiens de compétitionner sur un marché qui continue de rechercher des sources de produits de la mer variées et fiables.

Le Canada a également obtenu un nouvel accès pour les poissons et fruits de mer canadiens sur le marché arménien à la suite de l'approbation par ce pays d'un certificat sanitaire canadien pour les produits destinés à la consommation humaine. Ce nouvel accès permet aux exportateurs canadiens de se positionner sur un marché en pleine croissance, tout en contribuant à la réalisation des objectifs plus larges du Canada en matière de diversification du commerce pour le secteur des produits de la mer.

Le Canada a en outre obtenu un nouvel accès au marché du Costa Rica pour l'exportation d'aliments pour poissons d'aquarium. Les exportateurs canadiens peuvent ainsi accéder à un marché de niche, mais en pleine croissance, pour les aliments destinés aux poissons d'aquarium, ce qui crée de nouveaux débouchés commerciaux en Amérique centrale.

Ensemble, ces gains en matière d'accès aux marchés témoignent de l'engagement du Canada à soutenir un secteur du poisson et des fruits de mer concurrentiel et diversifié, et reflètent l'importance d'une coopération en matière de réglementation fondée sur la science avec les partenaires internationaux.

Citations

« Les producteurs de poissons, de fruits de mer et de produits aquatiques du Canada sont reconnus dans le monde entier pour la grande qualité de leurs produits, et les gains réalisés aujourd'hui en matière d'accès aux marchés leur permettront d'atteindre une clientèle encore plus large. En collaborant étroitement avec nos partenaires internationaux et en nous appuyant sur l'expertise scientifique et technique de l'ACIA, nous offrons de nouvelles possibilités aux exportateurs canadiens et soutenons l'emploi dans les collectivités côtières et rurales. Ces réussites consolident nos relations commerciales et renforcent la réputation du Canada en tant que fournisseur de confiance sur les marchés mondiaux des produits de la mer. »

- L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

Le Canada offre les meilleurs produits de la mer au monde. Lorsque les acheteurs voient un produit canadien, ils savent qu'ils acquièrent un produit issu d'une pêche durable et responsable. Nous exportons déjà dans plus de 100 pays. Cette demande est bien réelle, et elle ne cesse de croître. Nous ouvrons de nouveaux marchés, trouvons de nouveaux acheteurs et veillons à ce que les retombées profitent aux pêcheurs et aux collectivités côtières où ils vivent. »

- L'honorable Joanne Thompson, ministre des Pêches

« L'Alliance de l'industrie canadienne de l'aquaculture salue les efforts constants déployés par l'ACIA pour obtenir et élargir l'accès aux marchés internationaux pour les aquaculteurs canadiens. Les produits de la mer canadiens jouissent d'une excellente réputation à l'échelle mondiale, et dans un contexte de demande mondiale croissante pour des produits de la mer durables et de grande qualité, l'ACIA joue un rôle crucial en aidant les producteurs canadiens à diversifier leurs exportations et à consolider la réputation du Canada en tant que fournisseur fiable sur les marchés mondiaux des produits de la mer. »

- Timothy Kennedy, président et chef de la direction, Alliance de l'industrie canadienne de l'aquaculture

« Les efforts déployés par l'ACIA pour obtenir l'accès à de nouveaux marchés et élargir ceux existants favorisent la croissance et la résilience du secteur canadien du poisson et des fruits de mer pêchés à l'état sauvage. Une collaboration continue entre le gouvernement et l'industrie est essentielle pour permettre aux entreprises canadiennes de se conformer aux exigences internationales qui évoluent constamment et de rester compétitives sur les marchés mondiaux. »

- Jason McLinton, président, Conseil canadien des pêches

Faits en bref

Le Canada est l'un des plus grands exportateurs mondiaux de poissons et de fruits de mer de grande qualité, expédiant des produits dans plus de 130 pays chaque année.

Les exportations canadiennes de poissons et de fruits de mer vers le Vietnam ont totalisé environ 93 millions de dollars en 2025, et la demande continue d'augmenter.

Oman a importé pour un total de 74 millions de dollars de poissons et de fruits de mer en 2025, ce qui témoigne du vif intérêt du public consommateur pour ces produits importés.

Le Brésil a importé pour 3,8 millions de dollars de poissons et de fruits de mer du Canada en 2024 et pour 2,2 millions de dollars en 2025, y compris des produits comme l'huile de poisson, le saumon kéta et les mollusques.

Le Costa Rica a approuvé le certificat sanitaire du Canada pour les aliments destinés aux poissons d'aquarium, ouvrant ainsi un nouveau marché d'exportation d'une valeur estimée entre 2,7 et 8,2 millions de dollars par an.

L'Arménie a importé pour un total de 44 millions de dollars de poissons et de fruits de mer en 2025. L'accès de ces produits à ce nouveau marché crée des débouchés pour les exportateurs canadiens.

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Chaque jour, les membres du personnel dévoués de l'ACIA, dont les inspectrices et les inspecteurs, les vétérinaires et les scientifiques, inspectent les aliments pour en vérifier la salubrité, protègent les végétaux contre les ravageurs et les espèces envahissantes et interviennent dans les cas de maladie animale qui pourraient menacer le cheptel national et la santé humaine au Canada. Guidée par un processus décisionnel axé sur la science et une réglementation moderne, l'Agence vérifie que les aliments vendus au Canada sont salubres, tout en favorisant l'accès aux marchés internationaux de nos produits agricoles de qualité supérieure. Pour en apprendre davantage, consultez le site à l'adresse inspection.canada.ca.

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

Personnes-ressources : Relations avec les médias, Agence canadienne d'inspection des aliments, 613-773-6600, [email protected]