L'investissement fédéral de plus de 73 millions de dollars permettra de brancher plus de 27 600 foyers à Internet haute vitesse

KESWICK RIDGE, NB, le 13 mai 2026 /CNW/ - Les services Internet haute vitesse fiables et abordables sont essentiels pour l'ensemble de la population canadienne, puisqu'ils permettent l'accès à d'importantes ressources en ligne, facilitent la communication avec les amis et la famille, et stimulent la croissance économique et l'innovation. C'est pour cette raison que le gouvernement du Canada travaille à étendre l'accès à Internet haute vitesse dans les communautés moins bien desservies du Nouveau-Brunswick, et notamment dans les communautés autochtones.

Aujourd'hui, le secrétaire d'État au Développement rural, l'honorable Buckley Belanger, a annoncé, en compagnie du député de Fredericton-Oromocto, David Myles, un investissement fédéral de plus de 73 millions de dollars dans deux projets menés respectivement par Rogers Communications Inc. et Xplore. Ces projets ont pour objectif de fournir un accès à Internet haute vitesse à plus de 27 600 foyers dans plus de 500 communautés rurales et éloignées du Nouveau-Brunswick.

Ce financement est attribué par l'entremise du Fonds pour la large bande universelle, un programme qui vise à ce que les Canadiens des communautés rurales, éloignées et autochtones puissent accéder à des services Internet haute vitesse fiables.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à faire en sorte que tous les foyers du pays aient accès à Internet haute vitesse d'ici 2030. Il est en bonne voie d'atteindre cet objectif, et les projets annoncés aujourd'hui vont l'aider en ce sens. Il continuera aussi d'investir dans les infrastructures qui ouvrent de nouvelles possibilités et qui permettent aux communautés de tirer parti de tout ce que le Canada a à offrir.

Citations

« Avoir accès à Internet haute vitesse, ce n'est plus un luxe, c'est une nécessité, peu importe notre lieu de résidence au pays. En étant branchés, les gens peuvent plus facilement obtenir des soins de santé virtuels, lancer des entreprises ou communiquer avec leurs proches. Le gouvernement fédéral a réalisé des investissements sans précédent pour que toute la population ait, d'ici 2030, accès à Internet haute vitesse. L'annonce d'aujourd'hui nous rapproche de cet objectif et constitue une étape importante pour la connectivité des communautés de la province, puisqu'elle permettra de brancher plus de 27 600 foyers moins bien desservis dans plus de 500 communautés rurales et éloignées du Nouveau-Brunswick à des services Internet haute vitesse fiables. »

- Le secrétaire d'État au Développement rural, l'honorable Buckley Belanger

« Nous le savons, l'accès à des services Internet fiables est crucial, car il permet aux Canadiens de tout le pays de demeurer branchés et aux entreprises de poursuivre leurs activités et de croître. Dans le cadre de notre engagement à offrir à la population les réseaux les plus vastes et performants qui soient, nous sommes fiers d'étendre l'accès à Internet haute vitesse à un nombre accru de foyers dans les régions rurales du Nouveau-Brunswick. »

- Le chef de la direction de la technologie chez Rogers, Mark Kennedy

« Xplore est déterminée à fournir à l'ensemble des communautés du Nouveau-Brunswick une connexion rapide et fiable. Grâce au soutien du gouvernement du Canada par l'entremise du Fonds pour la large bande universelle, nous allons étendre notre réseau Internet pure fibre à des milliers de foyers supplémentaires dans l'Ouest du Nouveau-Brunswick. Il s'agit d'une étape importante des efforts déployés pour améliorer l'accès à une connexion moderne fiable partout dans la province. Internet par fibre renforce les économies locales, permet l'accès à des services de santé et d'éducation, et maintient la communication entre les proches, peu importe la région. »

- Le directeur général principal de Xplore inc., Brent Johnston

Faits en bref

La Stratégie canadienne pour la connectivité vise à fournir à l'ensemble de la population canadienne un accès à des vitesses Internet d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement et d'au moins 10 Mbps pour le téléversement.

Le Fonds pour la large bande universelle du gouvernement du Canada est doté d'une enveloppe de 3,225 milliards de dollars. Ce fonds a été établi pour aider à offrir un accès à Internet haute vitesse à 98 % des foyers canadiens d'ici la fin de 2026 et à atteindre l'objectif national de pleine accessibilité (100 %) d'ici 2030.

À l'heure actuelle, 96,3 % des foyers du Canada ont accès à Internet haute vitesse, alors que seulement 79 % des foyers étaient desservis en 2014.

Au Nouveau-Brunswick, 95,6 % des foyers ont actuellement accès à Internet haute vitesse.

Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi 266 millions de dollars dans des projets visant à améliorer la connectivité au Nouveau-Brunswick.

La Banque de l'infrastructure du Canada a alloué plus de 2 milliards de dollars à des infrastructures numériques (de large bande) et a ainsi permis la connexion du dernier kilomètre au Canada.

Les femmes, les filles et les personnes bispirituelles et de diverses identités de genre autochtones sont plus susceptibles d'être portées disparues ou d'être assassinées que les personnes allochtones. Une meilleure connectivité représente un plus grand éventail d'outils disponibles pour les victimes de violence qui peuvent ainsi accéder à des ressources numériques essentielles et obtenir de l'aide en cas de besoin.

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Document d'information : Le gouvernement du Canada favorise l'accès à Internet haute vitesse dans des communautés du Nouveau-Brunswick

Le 13 mai 2026, le secrétaire d'État (Développement rural), l'honorable Buckley Belanger, et le député de Fredericton-Oromocto, David Myles, ont annoncé plus de 73 millions de dollars en financement pour permettre à des communautés du Nouveau‑Brunswick d'avoir accès à Internet haute vitesse.

Voici le portrait de la connectivité au Nouveau-Brunswick :

À l'heure actuelle, 95,6 % des foyers du Nouveau-Brunswick ont accès à des services Internet haute vitesse d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement et d'au moins 10 Mbps pour le téléversement (50/10 Mpbs).

En 2017, 81,2 % des foyers du Nouveau-Brunswick avaient accès à des services Internet haute vitesse (50/10 Mbps+).

D'ici la fin de 2026, 97,8 % des foyers du Nouveau-Brunswick devraient avoir accès à Internet haute vitesse (50/10 Mbps+).

Les communautés suivantes bénéficieront d'un accès amélioré à Internet grâce à des projets menés par Xplore et Rogers Communications inc. et financés par le gouvernement du Canada :

Fournisseur de services Internet Financement fédéral Nombre de foyers qui seront desservis Communautés touchées Technologie Date prévue d'achèvement des travaux Xplore, UBF-03599 32 400 000 $ 12 393 Anagance, Anderson Road, Anfield, Apohaqui, Argyle, Arthurette, Astle, Bains Corner, Bairdsville, Baker Brook, Barnesville, Baxters Corner, Bay View, Bayswater, Beaconsfield, Bedell Settlement, Belleisle Creek, Belleville, Ben Lomond, Benton, Berwick, Blue Bell, Boundary, Browns Flat, Bull Lake, Burgess Settlement, Burtts Corner, Cambridge-Narrows, Canterbury, Cardigan, Carlisle, Carlow, Carsonville, Carters Point, Cedar Camp, Central Blissville, Central Greenwich, Central Waterville, Chambers Settlement, Chance Harbour, Chapel Grove, Chipman, Clarendon, Clifton Royal, Cloverdale, Coburn, Codys, Coldstream, Coles Island, Comeau Ridge, Connors, Cornhill, Costigan, Crockets Corner, Cross Creek, Cumberland Bay, Davidson Lake, Davis Mill, Debec, Deuxième-Sault, Donnelly Settlement, Dover Hill, Durham Bridge, East Brighton, Eel River Lake, Elmwood, Ennemond, Erbs Cove, Evandale, Fairfield, Flowers Cove, Forest City, Fosterville, Four Falls, Gagetown, Gardner Creek, Giants Glen, Glassville, Gordonsville, Grand Bay, Grand Falls, Green Mountain, Green Road, Greenhill, Grove Hill, Hampton, Hardwood Ridge, Harten Corner, Hartley Settlement, Harvey, Hatfield Point, Hawkshaw, Hazen, Head of Millstream, Henderson Settlement, Highfield, Hillhurst, Hillside, Howard Brook, Hoyt, Humphrey Corner, Hurley Corner, Inman, Jackson Falls, Jalbert, Jeffries Corner, Jemseg, Johnson Settlement, Johnville, Juniper, Kedgwick River, Keswick Ridge, Kincardine, Kingsclear, Kingsley, Kingston, Kinnear Settlement, Kirkland, Knowlesville, Lac Baker, Lake Edward, Lakeville, Lakeville Corner, Lansdowne, Levesque Settlement, Licford, Limestone, Lindys, Long Creek, Long Reach, Lower Burton, Lower California, Lower Jemseg, Lower Kintore, Lower Prince William, Magaguadavic, Mainstream, Maple Grove, Maplewood, Markhamville, Marrtown, Maxwell, McDonald Corner, Mechanic Settlement, Medford, Midland, Mill Cove, Mill Settlement West, Miller Line Cache, Millville, Morrell, Morrisdale, Mount Hope, Musquash, Nashwaak Bridge, Nerepis, Newtown, North Tilley, Norton, Notre-Dame-de-Lourdes, Oakland, Odell, Oxbow, Parlee Brook, Patrieville, Pearsonville, Peel, Pelletiers Mill, Penobsquis, Perry Point, Picadilly, Primrose, Princess Park, Quaker Brook, Rang-des-Bossé, Rang-Double-Nord, Rang-Douze-Nord, Ratter Corner, Riceville, Ripples, Riverbank, Royalton, Rusagonis, St. Croix, St. Martins, Sainte-Anne-de-Madawaska, Saint-François de-Madawaska, Salmon Creek, Salmonhurst Corner, Salt Springs, Sand Brook, Sand Point, Scotch Lake, Scotch Settlement, Scott Siding, Searsville, Shannon, Siegas Lake Settlement, Sirois, Sisson Brook, Smiths Creek, Snider Mountain, Southfield, Springfield Stanley, Stickney, Summerfield, Summerville, Sussex, Swan Creek, Taxis River, Tay Creek, Three Tree Creek, Tinker, Titusville, Tracey Mills, Two Brooks, Upham, Upper Gagetown, Upper Hainesville, Upper Kent, Upper Kintore, Upper Stoneridge, Val Oakes, Val‑Lambert, Verret, Victoria Beach, Violette Settlement, Violette Station, Welsford, Westfield, Weston, Whites Brook, Wickham, Willow Grove, Windsor, Wirral, Woodville, Yoho, Zealand, Fibre Décembre 2028 Rogers Communications inc., UBF-05552 40 701 733 $ 15 254 Acadieville, Adamsville, Albert Mines, Allainville, Allardville, Alma, Amostown, Anagance, Andersonville, Anse-Bleue, Arbeau Settlement, Back Bay, Baie Verte, Baie-Sainte-Anne, Baillie, Barnaby River, Barryville, Bartholomew, Bartibog, Bass River, Basswood Ridge, Bathurst Mines, Bay du Vin Beach, Bayfield, Bayside, Bayside, Beaconsfield, Beaver Brook Station, Bedec, Benoit, Berry Mills, Berryton, Bertrand, Bethel, Bettsburg, Black River, Black River Bridge, Black Rock, Blacks Harbour, Blackville, Blissfield, Bocabec Cove, Boiestown, Bonny River, Boundary Creek, Briggs Corner, Brockway, Butte-D'Or, Cains Point, Canaan Forks, Canaan Road, Canobie, Canoose, Cape Spear, Cape Station, Cape Tormentine, Caraquet, Carrolls Crossing, Castalia, Centre-Saint-Simon, Chamcook, Chipman, Clairville, Clifton, Coburn, Coles Island, College Bridge, Colpitts Settlement, Cookville, Cormierville, Coughlan, Cumberland Bay, Curventon, Daulnay, Dawson Settlement, Dawsonville, Derby, Digdeguash, Doaktown, Dorchester, Doyles Brook, Dundas, Durham Centre, Elgin, Elmsville, Escuminac, Exmoor, Fairhaven, Fairisle, Five Points, Flume Ridge, Gallagher Ridge, Gaspereau Forks, Gaythorne, Gilmans Corner, Gladeside, Glenwood, Grainfield, Grand Harbour, Grand Lake Road, Grand Manan, Harcourt, Hardwicke, Harewood, Harvey, Haute-Aboujagane, Havelock, Hazelton, Hillsborough, Honeydale, Hopewell Cape, Hopewell Hill, Howard, Humphrey Corner, Hunters Home, Indian Island No. 28 (Indian Island), Janeville, Jeanne-Mance, Keenan Siding, Killams Mills, Kinnear Settlement, Kouchibouguac, Lambertville, Landry, LaPlante, Lawrence Station, LeBlanc, Lee Settlement, Leech, Légerville, Leonardville, Lepreau, Little Bartibog, Little Branch, Little Ridge, Little River, Loggieville, Lower Neguac, Lower Newcastle, Lower Ridge, Ludlow, Lynnfield, Maces Bay, Madran, Magnetic Hill, Maisonnette, Maltampec, Mann Mountain Settlement, Manners Sutton, Manuels, Mapleton, Maria-de-Kent, Mascarene, Matthews, McKees Mills, McNamee, McQuade, Mechanic Settlement, Menneval, Middlesex, Midgic, Miramichi, Mitchell Settlement, Mohannes, Moorefield, Moores Mills, Mundleville, Murray Corner, Nelson Hollow, Nepisiguit Junction, New Bandon, New Bandon, New Canaan, Newcastle, New Jersey, New River Beach, New Scotland, Nicholas Denys, Normandie, North Forks, North Head, Notre-Dame, Notre-Dame-des-Érables, Oak Bay, Oak Hill, O'Donnells, Old Ridge, Pabineau Falls, Parkindale, Pennfield Ridge, Petitcodiac, Pineville, Pirogue, Pocologan, Point de Bute, Point Gardiner, Pointe-Sapin, Pokemouche, Pokeshaw, Pollett River, Pomeroy, Pomeroy Ridge, Port Elgin, Porter Cove, Priceville, Quarryville, Renous, Rexton, Richibucto No. 15 (Première Nation Elsipogtog), Richibucto-Village, River Glade, Riverside-Albert, Riverview, Rivière-du-Portage, Robinsonville, Rockport, Rogersville, Rollingdam, Rosaireville, Rosevale, Rough Waters, Russelltown, Saint-Antoine, Saint-Charles, St. Croix, Sainte-Anne-de-Kent, Sainte-Anne-du-Bocage, Saint-Édouard-de-Kent, Sainte-Marie-de-Kent, St. George, Saint‑Ignace, Saint-Ignace Siding, Saint‑Léolin, St. Margarets, Saint-Maure, Saint-Maurice, Saint-Paul, Saint-Philippe, Saint-Pierre-de-Kent, Saint‑Sauveur, Saint-Thomas-de-Kent, Salisbury, Scotch Ridge, Seal Cove, Sevogle, Shaw Brook, Shediac Bridge, Shemogue, Shenstone, Smiths Crossing, Sormany, South Branch, South Tetagouche, Stonehaven, Strathadam, Tabusintac, Tabusintac No. 9 (Première Nation Esgenoôpetitj), The Ledge, The Lots, Thériault, The Willows, Trout Brook, Turtle Creek, Upper Blackville, Upper Derby, Upper Little Ridge, Upper Mills, Upper Napan, Upper Pokemouche, Upper Rexton, Upper Rockport, Upper Sackville, Upsalquitch, Utopia, Warwick Settlement, Waterside, Waweig, Wayerton, Weaver Siding, Weldon, Welshpool, West Branch, West Sackville, Wheaton Settlement, White Head, Whitney, Wilsons Beach, Wood Point, Woodwards Cove Fibre Décembre 2028

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources: Connor Burton, Conseiller principal, communications et enjeux, et attaché de presse, Cabinet du secrétaire d'État (Développement rural), [email protected], 343-549-8093; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]