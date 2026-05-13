/R E P R I S E --Avis aux médias - Le gouvernement du Canada fera une annonce importante concernant l'accès à Internet haute vitesse au Nouveau-Brunswick/ English
Nouvelles fournies parInnovation, Sciences et Développement économique Canada
13 mai, 2026, 06:00 ET
KESWICK RIDGE, NB, le 12 mai 2026 /CNW/ - Le secrétaire d'État au Développement rural, l'honorable Buckley Belanger, fera une annonce concernant l'amélioration de l'accès à Internet haute vitesse dans les régions rurales du Nouveau-Brunswick.
Une période de questions suivra.
Date : Le mercredi 13 mai 2026
Heure : 10 h 30 (heure de l'Atlantique)
Lieu :
Ferme Coburn
107, route 616
Keswick Ridge (Nouveau-Brunswick)
Les représentants des médias sont priés de confirmer leur présence auprès des Relations avec les médias d'ISDE à l'adresse [email protected].
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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada
Personnes-ressources : Connor Burton, Conseiller principal, communications et enjeux, et attaché de presse, Cabinet du secrétaire d'État (Développement rural), [email protected], 343-549-8093; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]
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