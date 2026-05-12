CHARLOTTETOWN, PE, le 12 mai 2026 /CNW/ - La ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly, prendra part à une discussion informelle avec des membres de la Greater Charlottetown Area Chamber of Commerce, suivie d'une mêlée de presse.

Date : Le mercredi 13 mai 2026

Heure : 13 h 45 (heure de l'Atlantique)

Lieu : Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard)

Les représentants des médias sont priés de contacter Madeline Biso à l'adresse [email protected] pour confirmer leur présence et obtenir les détails de l'emplacement.

Restez branchés

Pour obtenir plus de renseignements ou pour connaître les services offerts par le Ministère, visitez le site Web d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada.

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

X (Twitter) : @ISDE_CA | Facebook : Innovation canadienne | Instagram : @innovationcdn | LinkedIn : Innovation, Sciences et Développement économique Canada

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources: Madeline Biso, Analyste de politiques et gestionnaire des relations avec les médias, Greater Charlottetown Area Chamber of Commerce, [email protected]; Gabrielle Landry, Directrice adjointe, relations avec les médias, Cabinet de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, [email protected]; Relations avec les médias, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]