VANCOUVER, BC, le 12 mai 2026 /CNW/ - La capacité de calcul informatique constitue une assise de plus en plus déterminante de l'économie axée sur l'intelligence artificielle (IA). Il s'agit de la puissance de traitement utilisée par les entreprises pour entraîner des modèles d'IA, mettre au point des produits, améliorer leurs services et soutenir la concurrence sur les marchés mondiaux. Toutefois, pour de nombreuses petites et moyennes entreprises (PME) canadiennes, le coût d'accès à cette puissance de calcul demeure un obstacle majeur à la croissance.

Aujourd'hui, le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, l'honorable Evan Solomon, a annoncé un soutien à 44 projets dans le cadre du Fonds d'accès à une capacité de calcul pour l'IA. Cet investissement correspond à une tranche de 66 millions de dollars de l'enveloppe totale de 300 millions de dollars consacrée au Fonds. Les entreprises bénéficiaires sont actives dans des secteurs clés de l'économie canadienne, notamment les sciences de la vie, les soins de santé, l'énergie, la fabrication de pointe, l'agriculture, les finances, les ressources naturelles et les transports.

Ce soutien aidera les entreprises canadiennes à avoir accès à la puissance de calcul dont elles ont besoin pour concevoir et développer des produits d'IA dans l'ensemble de l'économie. Ces projets démontrent comment l'IA sort du milieu de la recherche pour être mise à contribution de manière concrète. Les entreprises bénéficiaires mettent au point des technologies qui permettent de détecter les incendies de forêt plus tôt, d'améliorer le transport en commun, d'accélérer la découverte de médicaments, de renforcer la fabrication avancée, de soutenir la productivité agricole, d'améliorer les services financiers et de créer de nouveaux outils pour les entreprises et les travailleurs.

Lancé au titre de la Stratégie canadienne sur la capacité de calcul souveraine pour l'IA, le Fonds d'accès à une capacité de calcul pour l'IA aide les PME canadiennes à absorber les coûts du calcul informatique de haute performance. Les entreprises disposent ainsi de ressources clés pour surmonter l'un des obstacles les plus importants à la mise au point de l'IA, ce qui leur laisse le champ libre pour concevoir des produits et des services d'IA nouveaux ou améliorés ici au Canada.

Le programme a reçu de nombreuses demandes d'entreprises aux quatre coins du pays. Ces demandes ont été assujetties à un processus d'évaluation concurrentiel fondé sur la faisabilité technique, le potentiel de commercialisation, le degré de risque et les avantages à prévoir pour le Canada. D'autres offres de financement suivront à mesure que les évaluations seront menées à bien.

En aidant les entreprises à accéder à la puissance de calcul dont elles ont besoin, le gouvernement du Canada soutient l'innovation ici même au pays, renforce l'écosystème de l'IA au pays, et s'assure que la propriété intellectuelle canadienne et un plus nombre d'entreprises et d'emplois demeurent à l'intérieur de nos frontières. Ce soutien aidera à créer des emplois hautement spécialisés, à renforcer les industries et à conserver une valeur économique supérieure dans les collectivités de notre pays.

Citations

« L'intelligence artificielle est futuriste, mais elle aide déjà les entreprises canadiennes à résoudre des problèmes réels, à améliorer leurs services, à créer des produits et à soutenir la concurrence mondiale. Toutefois, pour mettre à profit l'IA, les entreprises doivent avoir accès à la puissance de calcul. Par l'entremise du Fonds d'accès à une capacité de calcul pour l'IA, nous aidons les entreprises à se procurer la puissance informatique dont elles ont besoin pour prendre de l'expansion, créer des emplois, transformer des industries et conserver une plus grande partie de la valeur qu'elles créent ici au Canada. »

- Le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, l'honorable Evan Solomon

Faits en bref

La période de présentation des demandes a pris fin le 31 juillet 2025.

Sur les investissements de 66 millions de dollars annoncés aujourd'hui, 16,8 millions de dollars soutiendront 8 projets en Colombie-Britannique.

Les demandes ont été évaluées en fonction de critères clés, dont la faisabilité technique, le potentiel de commercialisation, le degré de risque et les avantages à prévoir.

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SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Personnes-ressources: Peter Wall, Chef de cabinet adjoint et directeur des communications, Cabinet du ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario, [email protected]; Relations avec les médias: Innovation, Sciences et Développement économique Canada, [email protected]