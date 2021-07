OTTAWA, ON, le 29 juill. 2021 /CNW/ - L'égalité des genres figure parmi les grandes priorités du gouvernement du Canada. Or, la pandémie de COVID-19 a amplifié les inégalités systémiques de longue date et touché de façon disproportionnée les femmes et les filles. Les femmes, qui n'ont cessé d'être présentes aux premières lignes de la lutte contre la pandémie, ont subi des pertes d'emploi et des heures de travail réduites tout en assumant, à la maison, la majorité des responsabilités non rémunérées associées aux soins. Le Canada se dirige vers une relance inclusive et doit maintenant, plus que jamais, prendre des mesures décisives pour promouvoir l'égalité des genres et s'assurer que personne n'est oublié.

Dans le but de soutenir davantage les mesures de relance menées par les organismes de femmes et de promotion de l'égalité, l'honorable Maryam Monsef, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural, a annoncé aujourd'hui que 237 projets recevront un financement dans le cadre de l'appel à propositions du Fonds d'intervention et de rétablissement féministe de 100 millions de dollars.

Cet investissement soutiendra des projets qui remédient aux obstacles systémiques que rencontrent les femmes vulnérables et sous-représentées et contribueront à assurer une relance inclusive à la suite des conséquences sociales et économiques de la pandémie. Les projets financés aideront également les femmes et les filles à accéder à des postes de direction, renforceront leur sécurité et leur prospérité économiques et œuvreront à mettre fin à la violence fondée sur le sexe pour contribuer à bâtir un Canada juste, égal et équitable pour tout le monde.

Le financement annoncé aujourd'hui complète celui qui a été octroyé jusqu'ici pour défendre l'égalité des genres et soutenir la force et la vitalité du mouvement des femmes. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a multiplié par plus de cinq les sommes remises à des organismes de femmes et de promotion de l'égalité, et, chaque année, pas moins de 6 millions de personnes bénéficient du travail des organismes ainsi financés. Le gouvernement continuera d'agir avec vigueur pour garantir la sécurité et la prospérité des filles et des femmes, de même que leur participation aux processus décisionnels, aujourd'hui et dans l'avenir.

« Le Fonds de réponse et de relance féministes, qui s'élève à 100 millions de dollars, permettra de soutenir les bons emplois au sein des organismes de femmes d'un océan à l'autre. Ces professionnelles dévouées soutiendront la sécurité économique des femmes et amélioreront la santé et la sécurité. La représentation est importante. C'est pourquoi le financement est versé à 237 organismes, notamment en allouant 35 millions de dollars directement à l'augmentation de la représentation de femmes de tous horizons, notamment les femmes autochtones, les femmes noires et les femmes de couleur, ainsi que les femmes appartenant aux communautés LGBTQ2, dans les postes de direction. Nous sommes reconnaissants envers nos partenaires de partout au pays. Nous vous remercions pour vos efforts de défense des droits et votre travail assidu. Grâce à cet investissement, notre gouvernement s'assure que vous puissiez apporter votre contribution essentielle à la relance féministe après la pandémie. »

L'honorable Maryam Monsef, C.P., députée, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et du Développement économique rural

Depuis 2015, le financement destiné à soutenir les organismes de femmes et de promotion de l'égalité a été multiplié par cinq. Plus de 645 organismes au Canada ont reçu plus de 320 millions de dollars de financement pour améliorer la sécurité économique et la prospérité des femmes, lutter contre la violence fondée sur le sexe, faire progresser les femmes dans les rôles de leadership et soutenir les personnes qui en ont le plus besoin.

En juin 2020, le Canada a été reconnu par l'organisme CARE comme le pays ayant la réponse la plus inclusive en termes de genre pour lutter contre la COVID-19, parmi 30 pays étudiés.

Le gouvernement du Canada a fourni 100 millions de dollars en financement d'urgence lié à la pandémie de COVID-19 aux organismes qui viennent en aide aux femmes et aux enfants victimes de violence fondée sur le sexe et a assoupli les conditions de ses programmes de financement existants. À ce jour, cette aide a été accordée à plus de 1000 organismes du pays, ce qui a permis de venir en aide à près de 800 000 personnes.

Le budget de 2021 comprenait des engagements destinés à alimenter une relance qui donne à toutes les femmes du Canada la capacité de participer pleinement au marché du travail et lève des obstacles de longue date. Mentionnons notamment les suivants :



30 milliards de dollars sur cinq ans pour mettre sur pied un plan d'apprentissage et de garde de jeunes enfants pancanadien et en assurer le financement permanent. D'ici la fin de 2022, ce plan a pour objet de réduire de 50 pour cent, en moyenne, les frais que doivent payer les parents dont les enfants fréquentent un service de garde réglementé. À l'horizon 2026, il devra ramener à une moyenne de 10 $ par jour les frais de garderie payés partout ailleurs qu'au Québec;



Jusqu'à 146,9 millions de dollars sur quatre ans pour renforcer la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat afin d'accroître l'accès au financement, au mentorat et à la formation pour les entrepreneures. Ces fonds serviront également à soutenir le Fonds pour l'écosystème de la Stratégie pour les femmes en entrepreneuriat et le Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat;



Pour que toute personne confrontée à la violence fondée sur le sexe ait un accès fiable et rapide à la protection et à des services, peu importe où elle habite, le budget de 2021 prévoit un investissement de 601,3 millions de dollars sur cinq ans afin d'élaborer un nouveau plan d'action national pour mettre fin à la violence fondée sur le sexe qui comprendra de nouveaux fonds destinés à la lutte contre la traite des personnes.

Le 30 juin 2021, le gouvernement a annoncé la création de 4 500 nouveaux logements abordables, partout au Canada, grâce à un investissement additionnel de 1,5 milliard de dollars dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements. Ces logements aideront les personnes en situation précaire, dont des femmes, qui sont sans-abri ou qui risquent de le devenir, ou qui vivent dans un centre d'hébergement temporaire en raison de la pandémie.

Depuis novembre 2015, FEGC a fourni un financement total de plus de 13 millions de dollars à 110 projets grâce au Fonds de commémoration des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées.

Le Programme de promotion de la femme finance des projets qui visent à éliminer les obstacles systémiques à l'égalité des femmes dans trois domaines prioritaires : l'élimination de la violence faite aux femmes et aux filles; l'amélioration de la sécurité et de la prospérité économiques des femmes et des filles; et l'accès des femmes et des filles aux postes de responsabilité et de décision.

La pandémie de COVID-19 a amplifié les inégalités systémiques, dont certaines persistent depuis très longtemps. De surcroît, les femmes et les filles ont été touchées de façon disproportionnée par la crise. Le gouvernement du Canada est intervenu de manière énergique pour empêcher que la pandémie anéantisse les fruits de leurs luttes acharnées et entraîne un recul pour les Canadiennes.

En juin 2020, le Canada a été reconnu par l'organisme CARE comme le pays ayant le plan le plus sexospécifique pour lutter contre la COVID-19.

Reconnaissant la nécessité d'interventions féministes et intersectionnelles en réponse à la COVID-19, Femmes et Égalité des genres Canada a lancé le Fonds de réponse et de relance féministes en février 2021. Il s'agit d'un appel de propositions assorti d'une enveloppe totalisant 100 millions de dollars. Le financement permettra d'investir dans des projets qui ont pour but de de lever les obstacles systémiques auxquels sont confrontée les populations marginalisées ou sous-représentées, notamment les femmes autochtones, noires ou de couleur, les membres de la diversité sexuelle et de genre (LGBTQ2) ainsi que les femmes en situation de handicap et celles des régions rurales ou éloignées.

Les 237 projets suivants, financés dans le cadre de l'appel de propositions, auront des répercussions tangibles sur la vie des femmes partout au Canada et contribueront à bâtir un avenir plus équitable pour l'ensemble de la population canadienne.

National

Abuse Hurts

Newmarket, Ontario

Advocacy Normalizing Sex Work through Education and Resources Society

Sherwood Park, Alberta

Alliance des femmes de la francophonie canadienne

Ottawa, Ontario

Aura Freedom International

Toronto, Ontario

Canadian Center for Women's Empowerment (CCFWE)

Ottawa, Ontario

Canadian Centre for Women in Science, Engineering, Trades and Technology

Calgary, Alberta

Coalition canadienne des femmes ingénieures, scientifiques, technologies et de métiers Inc. /

Canadian Coalition of Women in Engineering, Science, Trades and Technology Inc.

Renfrew, Ontario

Institut forestier du Canada / Canadian Institute of Forestry

Mattawa, Ontario

Canadian Parks and Recreation Association (CPRA)

Ottawa, Ontario

Femmes et sport au Canada / Canadian Women & Sport

Toronto, Ontario

Association canadienne des femmes en communications et technologies / Canadian Women in Communications and Technology

Ottawa, Ontario

Chambre de Commerce des Femmes Canadiennes / Canadian Women's Chamber of Commerce

Toronto, Ontario

Capacity Canada

Waterloo, Ontario

Centre of Excellence for Women's Health Society

Vancouver, Colombie-Britannique

Clan Mothers Turtle Lodge Inc

Winnipeg, Manitoba

Climate Caucus Council

Nelson, Colombie-Britannique

Dis/Abled Women's Network

Montréal, Québec

Electricity Human Resources Canada

Ottawa, Ontario

Elevate Aviation Ltd.

Edmonton, Alberta

Forum for Women Entrepreneurs in Colombie-Britannique

Vancouver, Colombie-Britannique

G(irls)20

Toronto, Ontario

GBV Resource Collective Inc.

Stony Plain, Alberta

Global Compact Network Canada

Toronto, Ontario

Information and Communications Technology Council (ICTC) of Canada Inc.

Ottawa, Ontario

Informed Opinions

Nepean, Ontario

Institut de la propriété intellectuelle du Canada / Intellectual Property Institute of Canada

Ottawa, Ontario

Les Femmes Michif Otipemisiwak Women of the Metis Nation

Ottawa, Ontario

Migrant Workers Centre BC Society

Vancouver, Colombie-Britannique

Moms In Film Canada

Coquitlam, Colombie-Britannique

Mountain Rose Women's Shelter Association

Rocky Mountain House, Alberta

National Aboriginal Capital Corporations Association

Ottawa, Ontario

National Association of Friendship Centres

Ottawa, Ontario

Association Nationale de la Femme et le Droit / National Association of Women and the Law

Ottawa, Ontario

National Council of Canadian Muslims (NCCM)

Mississauga, Ontario

Onashowewin Justice Circle

Winnipeg, Manitoba

Oxfam Canada

Ottawa, Ontario

Pauktuutit Inuit Women of Canada

Ottawa, Ontario

Pink Attitude Evolution

Brampton, Ontario

Reelworld Foundation

Toronto, Ontario

Righting Relations Canada

Edmonton, Alberta

Conseil du Canada d'information et éducation sexuelle / Sex Information and Education Council of Canada

Toronto, Ontario

Society for Canadian Women in Science and Technology

Vancouver, Colombie-Britannique

Students for Consent Culture Canada

Winnipeg, Manitoba

TechGirls Canada

Toronto, Ontario

The Canadian Association of Elizabeth Fry Societies

Ottawa, Ontario

L'Institut national des arts de l'écran - Canada / The National Screen Institute - Canada

Winnipeg, Manitoba

Theatre Direct Canada

Toronto, Ontario

Trucking Human Resources Canada

Ottawa, Ontario

Université de Guelph

Guelph, Ontario

Up With Women

Toronto, Ontario

Women in Leadership Foundation

Kelowna, Colombie-Britannique

Women's Economic Council

Burnaby, Colombie-Britannique

Women's Enterprise Organizations of Canada

Winnipeg, Manitoba

Fonds d'action et d'éducation juridiques pour les femmes inc. / Women's Legal Education and Action Fund Inc.

Toronto, Ontario

Workforce Warriors Inc.

Rusagonis, Nouveau-Brunswick

Université de York

Toronto, Ontario

Pacifique

Amata Transition House Society

Quesnel, Colombie-Britannique

Archway Society for Domestic Peace

Vernon, Colombie-Britannique

Aunt Leah's Independent Lifeskills Society

New Westminster, Colombie-Britannique

Black Women Business Network

Surrey, Colombie-Britannique

Colombie-Britannique Assembly of First Nations

Prince George, Colombie-Britannique

Capital Investment Network

Victoria, Colombie-Britannique

Central Okanagan Emergency Shelter Society

Kelowna, Colombie-Britannique

Coalition of Child Care Advocates of B.C.

Burnaby, Colombie-Britannique

Downtown Eastside Women's Centre Association

Vancouver, Colombie-Britannique

E.C.E.B.C. (Early Childhood Educators of Colombie-Britannique)

Vancouver, Colombie-Britannique

Ending Violence Association of Colombie-Britannique

Vancouver, Colombie-Britannique

Justice Education Society of BC

Vancouver, Colombie-Britannique

Kamloops and District Elizabeth Fry Society

Kamloops, Colombie-Britannique

Kilala Lelum - Urban Indigenous Health and Healing Cooperative

Vancouver, Colombie-Britannique

MakeWay Foundation

Vancouver, Colombie-Britannique

Mid Island Metis Nation

Nanaimo, Colombie-Britannique

Minerva Foundation for BC Women

Vancouver, Colombie-Britannique

Pacific Immigrant Resources Society

Vancouver, Colombie-Britannique

Réseau-Femmes Colombie-Britannique

Vancouver, Colombie-Britannique

Single Mothers' Alliance of BC Society

Vancouver, Colombie-Britannique

Small Scale Food Processor Association

Nanaimo, Colombie-Britannique

Solid State Community Society

Surrey, Colombie-Britannique

Supporting Women's Alternatives Network (SWAN Vancouver) Society

Vancouver, Colombie-Britannique

Terrace Women's Resource Centre Society

Terrace, Colombie-Britannique

Vancouver Aboriginal Community Policing Centre Society

Vancouver, Colombie-Britannique

Vancouver Aboriginal Friendship Centre Society

Vancouver, Colombie-Britannique

Victoria Native Friendship Centre

Victoria, Colombie-Britannique

VIDEA - a BC-based International Development Association

Victoria, Colombie-Britannique

W.A.V.A.W./R.C.C: Women Against Violence Against Women/Rape Crisis Centre

Vancouver, Colombie-Britannique

West Coast LEAF Association

Vancouver, Colombie-Britannique

Women Transforming Cities International Society

Vancouver, Colombie-Britannique

Young Women's Christian Association, located in Vancouver BC

Vancouver, Colombie-Britannique

Prairies

Aboriginal Friendship Centres of Saskatchewan

Saskatoon, Saskatchewan

Action for Healthy Communities Society of Alberta

Edmonton, Alberta

Alberta Council of Women's Shelters

Edmonton, Alberta

Anish Corporation

Headingley, Manitoba

Association for the Alberta Network of Immigrant Women

Calgary, Alberta

Barren Lands First Nation

Brochet, Manitoba

Black Canadian Women in Action

Edmonton, Alberta

Blood Tribe Depart. of Health Inc.

Standoff, Alberta

Calgary Immigrant Women's Association

Calgary, Alberta

Calgary Vietnamese Women's Association

Calgary, Alberta

Candace House, Inc.

Winnipeg, Manitoba

Cold Lake First Nations

Cold Lake, Alberta

Emma Maternity House Society

Calgary, Alberta

Environmental Careers Organization of Canada

Calgary, Alberta



Ethnocultural Council of Manitoba-Stronger Together Inc.

Winnipeg, Manitoba

Grande Prairie Women's Residence Association

Grande Prairie, Alberta

Healthy Muslim Families Inc.

Winnipeg, Manitoba

Infinity Women Secretariat Inc.

Winnipeg, Manitoba

Institute of International Women's Rights Manitoba

Winnipeg, Manitoba

Lifetime Productions Ltd.

Saskatoon, Saskatchewan

Ma Mawi Wi Chi Itata Centre Inc.

Winnipeg, Manitoba

New North SANC Services Inc.

Air Ronge, Saskatchewan

Northwest Metis Council Inc.

Dauphin, Manitoba

PolicyWise for Children & Families

Edmonton, Alberta

Prince Albert Metis Women's Association

Prince Albert, Saskatchewan

Pro-Choice Society of Lethbridge & Southern Alberta

Fort Macleod, Alberta

River East Transcona School Division

Winnipeg, Manitoba

Sanare Centre (formally known as Southeastern Alberta Sexual Assault Response Committee)

Medicine Hat, Alberta

Saskatoon Indian and Métis Friendship Centre

Saskatoon, Saskatchewan

The Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta

Edmonton, Alberta

The Elizabeth Fry Society of Northern Alberta

Edmonton, Alberta

The North End Women's Centre Inc.

Winnipeg, Manitoba

Wahpeton Dakota Development ltd.

Prince Albert, Saskatchewan

Woman Healing for Change MB Inc.

Winnipeg, Manitoba

Women's Centre of Calgary

Calgary, Alberta

Young Women's Christian Organization Regina

Regina , Saskatchewan

York Factory First Nation

York Landing, Manitoba

Ontario

Achēv

Mississauga, Ontario

Active Care Response Team (ACRT)

Windsor, Ontario

Afghan Women's Organization Refugee and Immigrant Services

North York, Ontario

Alternatives for Women in Prince Edward County

Picton, Ontario

Armagh

Mississauga, Ontario

Association for Native Development in the Performing and Visual Arts

Toronto, Ontario

Bangladeshi-Canadian Community Services

Toronto, Ontario

Better Child Care Ontario Inc.

Toronto, Ontario

Canadian Arab Women Association

Kitchener, Ontario

Canadian Centre for Policy Alternatives

Ottawa , Ontario

caterToronto

Toronto, Ontario

Centr'Elles : Centre des femmes francophones du Nord-Ouest de l'Ontario

Thunder Bay, Ontario

Centre francophone du Grand Toronto

Toronto, Ontario

Centre ontarien de prévention des agressions

Etobicoke, Ontario

Community Innovative Alliances Incorporated

Toronto, Ontario

Compass Early Learning and Care

Peterborough, Ontario

Conseil de la coopération d'Ontario

Ottawa , Ontario

Elizabeth Fry Society of Northwestern Ontario

Thunder Bay, Ontario

FCJ Refugee Centre

Toronto, Ontario

Future Black Female

St Catharines, Ontario

Healthy Youth Network

Waterdown, Ontario

Hiatus House

Windsor, Ontario

Immigrant Women Services Ottawa

Ottawa, Ontario

Interval House of Hamilton-Wentworth

Hamilton, Ontario

Kingston Employment & Youth Services Inc.

Kingston, Ontario

Leadership féminin Prescott-Russell,

St-Bernardin, Ontario

Mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones (MOFIF)

Toronto, Ontario

NAN Corporate Services

Thunder Bay, Ontario

Northwestern Ontario Women's Centre

Thunder Bay, Ontario

Oasis Centre des femmes Inc.

Toronto, Ontario

Ontario Society of Professional Engineers

Toronto, Ontario

PARO Centre for Women's Enterprise

Thunder Bay, Ontario

Power to Girls Foundation

Mississauga, Ontario

Université Ryerson

Toronto, Ontario

Sexual Assault Support Centre of Waterloo Region

Kitchener, Ontario

Sexual Assault/Rape Crisis Centre of Peel

Brampton, Ontario

Shelter Movers

Toronto, Ontario



Sioux Lookout First Nations Health Authority

Sioux Lookout, Ontario

South Asian Women's and Immigrants' Services

Scarborough, Ontario

St. Mary of Egypt Refuge

Madoc, Ontario

La Fédération Canadienne des Femmes de Carrières Commerciales et Professionelles / The Canadian Federation of Business and Professional Women (BPW Canada)

Val Caron, Ontario

La Société Elizabeth Fry du Nord-Est de l'Ontario / The Elizabeth Fry Society of Northeastern Ontario

Sudbury, Ontario

The Elizabeth Fry Society Toronto Branch

Toronto, Ontario

Times Change Women's Employment Service Inc.

Toronto, Ontario

Université Trent

Peterborough, Ontario

Université de Toronto

Toronto, Ontario

Woman Abuse Council of Toronto

Toronto, Ontario

Women's Hostel Inc.

Toronto, Ontario

Women's Place of South Niagara Inc.

Niagara Falls, Ontario

Women's Rural Resource Centre of Strathroy and Area

Strathroy, Ontario

York Region Women's Foundation

Thornhill, Ontario

Young Women's Christian Association of St. Thomas

St. Thomas, Ontario

Québec

Action travail des femmes du Québec inc.

Montréal, Québec

Association chrétienne des jeunes femmes de Montréal

Montréal, Québec

Centre d'Innovation des Premiers Peuples (CIPP)

Gatineau, Québec

Info-Femmes Inc.

Montréal, Québec

Le code des filles

Québec, Québec

Mères avec pouvoir (MAP) Montréal

Montréal, Québec

Puakuteu Comtié de femmes de Mashteuiatsh

Mashteuiatsh, Québec

Relais-femmes

Montréal, Québec

Réseau femmes et politique municipale de la Capitale-Nationale

Québec, Québec

Réseau québécois d'action pour la santé des femmes (RQASF)

Montréal, Québec

Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie

Trois-Rivières, Québec

Un toit pour elles

Montréal, Québec

Réseau des Femmes d'affaires du Québec

Longueuil, Québec

Atlantique

Acadia First Nation

Yarmouth, Nouvelle-Écosse

Access to Justice and Law Reform Institute of Nova Scotia Ltd.

Halifax, Nouvelle-Écosse

Carrefour pour femmes inc. / Crossroads for Women Inc.

Moncton, Nouveau-Brunswick

Collective Interchange Co-operative

Mount Pearl, Terre-Neuve et Labrador

Elizabeth Fry Society of Halifax

Dartmouth, Nouvelle-Écosse

Fédération des femmes acadiennes de la Nouvelle-Écosse

Dartmouth, Nouvelle-Écosse

Fresh Start Services for Women Inc.

Saint-Jean, Nouveau-Brunswick

Indigenous Women's Association of the Maliseet and Mi'kmaq Territories Inc.

Fredericton, Nouveau-Brunswick

Université Mount Saint Vincent

Halifax, Nouvelle-Écosse

New Brunswick South Central Transition House and Second Stage Coalition, Inc.

Lower Woodstock, Nouveau-Brunswick

Newfoundland & Labrador Organization of Women Entrepreneurs (NLOWE) formerly known as Women's Enterprise Bureau Inc.

St. John's, Terre-Neuve et Labrador

NorPen Status of Women Council Inc.

Port Saunders, Terre-Neuve et Labrador

Nova Scotia Native Women's Association

Millbrook, Nouvelle-Écosse

Pier Labs

Halifax, Nouvelle-Écosse

PRUDE Inc. (Pride of Race, Unity, and Dignity through Education)

Saint-Jean, Nouveau-Brunswick

Restigouche CBDC Inc.

Campbellton, Nouveau-Brunswick

Sexual Violence New Brunswick Inc.

Fredericton, Nouveau-Brunswick

St. John's Women's Centre

St. John's, Terre-Neuve et Labrador

L'Association des CLDE du Nouveau-Brunswick Inc / The New Brunswick Association of CBDCs

Bathurst, Nouveau-Brunswick

Wabanaki Two Spirit Alliance

Halifax, Nouvelle-Écosse

Women in Resource Development INC.

St. John's, Terre-Neuve et Labrador

Women's Network PEI

Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard

Young Women's Christian Association of Halifax

Halifax, Nouvelle-Écosse

Nord

Liard Aboriginal Women's Society (LAWS)

Watson Lake, Yukon

Queer Yukon Society

Whitehorse, Yukon

Status of Women Council of the NWT

Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest

Whitehorse Aboriginal Women's Circle

Whitehorse, Yukon

Yellowknife Women's Society

Yellowknife, Territoires du Nord-Ouest

Yukon Aboriginal Women's Council

Whitehorse, Yukon

