OTTAWA, ON, le 31 janv. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé que le gouvernement du Canada deviendra un membre fondateur de l'Efficient Fertilizer Consortium (EFC). Ce partenariat représente un engagement d'environ 1,3 million de dollars canadiens sur quatre ans de la part du gouvernement du Canada. Créé par la Foundation for Food & Agriculture Research (FFAR), l'EFC est un partenariat public-privé qui finance la recherche visant à accroître l'efficacité des engrais et à mettre au point de nouveaux produits et pratiques qui aident les agriculteurs à produire des cultures tout en réduisant les impacts environnementaux.

En tant que membre fondateur du Consortium, le Canada influencera l'orientation stratégique et la recherche de l'EFC. Le Canada se joint à 11 autres membres fondateurs, dont les États-Unis, le Bureau des affaires étrangères, du Commonwealth et du développement du Royaume-Uni ainsi qu'à d'autres gouvernements, entreprises du secteur, groupes et fondations. Par l'entremise du Consortium, les innovateurs canadiens en matière de gestion des engrais et des éléments nutritifs auront en tout temps la possibilité de faire partie de l'initiative.

De nombreux engrais novateurs sont actuellement disponibles. Néanmoins, la recherche doit se poursuivre pour mieux comprendre leur potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et leur impact sur le rendement des cultures dans différents climats, types de sol et selon les pratiques de gestion. Le Canada collaborera avec des scientifiques internationaux et des intervenants clés du secteur de l'agriculture, dont des entreprises d'engrais, pour mener à bien cette recherche et veiller à son utilité pour l'agriculture canadienne. L'EFC financera des travaux visant à générer des données et des éléments probants sur le rendement des engrais, tant en ce qui a trait au soutien des cultures vivrières saines qu'à leur promesse de réduire les émissions de GES et d'autres impacts environnementaux.

L'adhésion à l'EFC soutient l'engagement du gouvernement à réduire de 30 % les émissions de gaz à effet de serre découlant de l'application d'engrais au Canada par rapport aux niveaux de 2020 d'ici 2030. Cet engagement s'appuie sur l'investissement du gouvernement de plus de 1,5 milliard de dollars pour permettre au secteur agricole de progresser en matière de réduction des émissions, tout en demeurant un chef de file mondial de l'agriculture durable. Notre participation appuiera également l'élaboration et la mise en œuvre de la Stratégie pour une agriculture durable.

La collaboration avec le secteur et la communauté internationale est essentielle pour réaliser des progrès vers l'atteinte des objectifs environnementaux et climatiques tout en répondant aux besoins des Canadiens en matière d'aliments sains et abordables.

« En adhérant au Efficient Fertilizer Consortium, nous contribuons à assurer que nos agriculteurs et nos producteurs sont bien outillés pour prendre des décisions éclairées qui sont bonnes pour l'environnement et leur rentabilité. Une collaboration internationale est absolument essentielle pour assurer la sécurité alimentaire mondiale et l'accès à des aliments sains et abordables pour tous les Canadiens. »

- L'honorable Lawrence MacAulay, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« La FFAR est ravie d'accueillir le gouvernement du Canada en tant que membre du Efficient Fertilizer Consortium. Nous sommes impatients de travailler ensemble pour contribuer à l'orientation stratégique du Consortium et financer des recherches essentielles pour améliorer l'efficacité des engrais. »

- Angela Records, conseillère scientifique en chef, Foundation for Food & Agriculture Research

Faits en bref

En 2020, le Canada a annoncé une cible de réduction des émissions de GES associées à l'utilisation d'engrais de 30 % sous les niveaux de 2020 d'ici 2030.

La Foundation for Food & Agriculture Research est une organisation sans but lucratif qui établit des partenariats public-privé pour soutenir la science novatrice qui s'attaque aux défis de l'alimentation et de l'agriculture.

La Stratégie pour une agriculture durable aidera à instaurer une orientation à long terme commune pour la prise de mesures collectives visant à améliorer la performance environnementale du secteur, à soutenir les moyens de subsistance des agriculteurs et à renforcer la vitalité commerciale de l'industrie agricole canadienne.

