Construit entre 1902 et 1954, le complexe de l'Observatoire fédéral est situé dans un autre site historique national, la Ferme-Expérimentale-Centrale d'Ottawa, sur le territoire traditionnel non cédé du peuple algonquin Anishinaabe. Le complexe est un ensemble de bâtiments distinctifs dont l'architecture traduit la vision prospective du gouvernement fédéral, au début du siècle, d'établir des institutions scientifiques nationales dans la capitale. De 1905 à 1970, le complexe de l'Observatoire fédéral a servi de centre majeur pour la recherche scientifique canadienne dans le domaine de l'astronomie pratique et de ses applications dans les domaines de l'arpentage, du Service canadien de l'heure, et de la géophysique. Le complexe a également servi de site de vulgarisation et d'éducation, les chercheurs partageant leur passion pour l'astronomie avec le public par le biais de réunions de la Société royale d'astronomie du Canada, de conférences publiques, de visites guidées et de soirées d'observation des étoiles le samedi soir. Tout au long de son histoire, les recherches et les expériences entreprises sur le complexe de l'Observatoire fédéral ont contribué à l'avancement de l'excellence scientifique canadienne.

Le processus de désignation dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose en grande partie sur des propositions du public. À ce jour, plus de 2 260 désignations ont été effectuées à l'échelle nationale. Pour proposer la candidature d'une personne, d'un lieu ou d'un événement historique dans votre collectivité, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada pour de plus amples renseignements : https://parcs.canada.ca/culture/designation/proposer-nominate .

Citations

« Pendant 65 ans, le complexe de l'Observatoire fédéral a été un important centre de recherche et de collaboration dans les domaines de l'astronomie, de la géophysique, de la sismologie, et des études gravitationnelles. La précision de son horloge maîtresse a également permis d'établir les normes relatives à l'heure officielle dans tout le pays. La désignation d'aujourd'hui comme site historique national nous permet de partager des histoires importantes sur notre patrimoine culturel et témoigne de l'ingéniosité et du dévouement du Canada dans la poursuite de l'excellence scientifique. »

L'honorable Steven Guilbeault,

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Situé sur le site de la Ferme expérimentale centrale, le complexe de l'Observatoire fédéral est un point de repère célèbre d'Ottawa. La désignation de ce complexe en tant que lieu historique national ne met pas seulement en valeur son essence historique et architecturale, mais sert également à rappeler nos réalisations passées et à inspirer les générations futures à valoriser la science et la riche tapisserie de notre histoire commune. »

Yasir Naqvi

Secrétaire parlementaire du ministre de la Santé et député d'Ottawa-Centre

« Nous sommes ravis que ce complexe, qui fait partie intégrante de l'avancement des sciences astronomiques et des sciences de la terre au Canada, reçoive enfin la désignation patrimoniale qu'il mérite. Ce site fête actuellement ses 120 ans et nous sommes ravis que les générations futures puissent y accéder pour apprécier les magnifiques bâtiments et découvrir la riche histoire de tous les hommes et femmes dévoués qui y ont accompli un travail de pionniers. »

Stephen Nourse, ancien président, au nom de la Société royale d'astronomie du Canada, Centre d'Ottawa

Faits en bref

Le gouvernement fédéral a créé un observatoire national en 1890 dans un petit bâtiment situé à l'emplacement actuel de la Cour suprême. En 1901, un nouveau site d'observation a été choisi dans la partie nord-est de la Ferme expérimentale centrale. Suffisamment éloigné de la ville pour éviter la pollution lumineuse et situé sur une hauteur de terrain propice à l'astronomie et à proximité d'une ligne de faille pour la recherche sismologique, le site pourrait être agrandi à l'avenir.

Le méridien origine pour le Canada , situé sur le complexe, a été déterminé par la recherche astronomique et a servi de support à l'heure officielle nationale et au programme d'arpentage.

, situé sur le complexe, a été déterminé par la recherche astronomique et a servi de support à l'heure officielle nationale et au programme d'arpentage. La plupart des premiers bâtiments du complexe ont été conçus par le bureau de l'architecte en chef du ministère des Travaux publics, notamment l'Observatoire fédéral (1905), la Maison de l'Observatoire (1909), l'Édifice azimuth sud ( 1912) et l'Édifice de la photo équatoriale (1914).

l'Observatoire (1909), l'Édifice azimuth sud ( l'Édifice de la photo équatoriale (1914). Le gouvernement du Canada , par l'intermédiaire de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada et Parcs Canada, reconnaît les personnes, lieux et événements importants qui ont façonné notre pays afin d'aider la population canadienne à se rapprocher de leur passé. En présentant ces histoires, nous espérons favoriser la compréhension et la réflexion sur les histoires, les cultures, l'héritage et les réalités diversifiés du passé et du présent du Canada .

, par l'intermédiaire de la Commission des lieux et monuments historiques du et Parcs Canada, reconnaît les personnes, lieux et événements importants qui ont façonné notre pays afin d'aider la population canadienne à se rapprocher de leur passé. En présentant ces histoires, nous espérons favoriser la compréhension et la réflexion sur les histoires, les cultures, l'héritage et les réalités diversifiés du passé et du présent du . Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du Canada . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique et que ces histoires importantes sont transmises à la population canadienne.

Document connexe

Document d'information : Complexe de l'Observatoire fédéral

Liens connexes

Parcs Canada

Désignations historiques nationales

Commission des lieux et monuments historiques du Canada

SOURCE Parcs Canada (HQ)

Personnes-ressources: Hermine Landry, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, 873-455-3714, [email protected]; Relations avec les médias, Parcs Canada, 1-855-862-1812, [email protected]