Situé au nord-est du centre-ville d'Ottawa, cet arrondissement est un exemple des traditions en matière de planification des banlieues de la fin du XIXe siècle.

OTTAWA, ON, le 28 mai 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Mona Fortier, députée de Ottawa--Vanier, au nom de l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, a annoncé la désignation de l'arrondissement historique du parc Rockcliffe comme lieu historique national dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada. Les désignations historiques nationales mettent en valeur les personnes, les lieux et les événements qui ont marqué l'histoire du Canada. Ensemble, elles racontent qui nous sommes et permettent d'établir des liens avec notre passé, ce qui nous aide à acquérir une meilleure compréhension de nous-mêmes, des autres et de notre pays.

Rue dans le village du parc Rockcliffe. Source : Christine Boucher, Parcs Canada (Groupe CNW/Parcs Canada (HQ))

Situé sur le territoire traditionnel non cédé des Algonquins-Anishinaabe, au nord-est du centre-ville d'Ottawa, sur la rive sud de la rivière des Outaouais, l'arrondissement a une superficie d'environ 1,77 km2. Il a été conçu et aménagé en 1864 par Thomas Coltrin Keefer, au sein de la grande propriété de Thomas MacKay, achetée dans les années 1830. Il se caractérise par des routes étroites et sinueuses, sans bordures ni trottoirs, de grands terrains et jardins, et des maisons situées dans un paysage verdoyant. L'ensemble de ces caractéristiques en fait un excellent exemple des traditions pittoresques anglaises et américaines d'aménagement des banlieues de la fin du XIXe siècle. L'architecture variée et de qualité est l'œuvre d'architectes renommés comme Allan Keefer, Werner Noffke, A.J. Hazelgrove, Hart Massey et A.J. Ames. Ils ont favorisé le recours à un éventail de styles, notamment Tudor, Georgian et Queen Anne. Les maisons de ce quartier ont été construites au moyen de matériaux naturels durables et de grande qualité, dans un cadre qui respecte l'ambiance rurale originale du village du parc Rockcliffe.

En plus de désigner des arrondissements historiques, le gouvernement du Canada, par l'intermédiaire de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, reconnaît les personnes, lieux et événements importants qui ont façonné notre pays afin d'aider les Canadiens et Canadiennes à se rapprocher de leur passé. En présentant ces histoires, nous espérons favoriser la compréhension et la réflexion sur les histoires, les cultures, l'héritage et les réalités diversifiés du passé et du présent du Canada.

Le processus de désignation dans le cadre du Programme national de commémoration historique de Parcs Canada repose en grande partie sur des propositions du public. À ce jour, plus de 2 240 désignations ont été effectuées à l'échelle nationale. Pour proposer la candidature d'une personne, d'un lieu ou d'un événement historique dans votre collectivité, veuillez consulter le site Web de Parcs Canada pour de plus amples renseignements : https://www.pc.gc.ca/fr/culture/clmhc-hsmbc/ncp-pcn/application.

« Aujourd'hui, la désignation de l'arrondissement historique du parc Rockcliffe en tant que lieu historique national met en valeur la conception remarquable de ses rues et ses valeurs architecturales, et raconte l'histoire de la planification et de l'aménagement des quartiers de banlieue dans le Canada du XIXe siècle. La reconnaissance de la valeur patrimoniale des sites et arrondissements historiques préserve les liens concrets avec notre passé et témoigne du savoir-faire et du sens artistique des personnes qui ont conçu et construit ces lieux distinctifs. »

L'honorable Mona Fortier

Députée de Ottawa--Vanier

« C'était en 1864. Thomas McKay, l'un des constructeurs du canal Rideau, possédait près de sa maison un terrain qu'il réservait au pâturage du bétail. Son gendre avait une vision très différente. Thomas Keefer a élaboré le plan d'un nouveau type de collectivité résidentielle : des maisons dans un cadre semblable à un parc, de grands terrains, des routes sinueuses adaptées à la topographie naturelle, aucun trottoir, des maisons disposées et proportionnées avec soin, un éclairage discret et des arbres en abondance. Cent soixante ans plus tard, nous sommes immensément fiers que l'arrondissement ait reçu la rare reconnaissance d'arrondissement historique national. Aujourd'hui, nous célébrons cette vision, ainsi que celle des habitants qui, génération après génération, ont consacré leur temps, leurs efforts et leur amour de la collectivité à la protection et à l'amélioration de ce lieu d'une beauté naturelle paisible, au cœur de notre capitale nationale. »

Scott Heatherington, président de l'association des résidents du parc Rockcliffe

Depuis 1864, le village du parc Rockcliffe a été et demeure une collectivité résidentielle essentiellement composée de maisons unifamiliales. Il a été conçu comme un quartier purement résidentiel destiné à accueillir les futurs fonctionnaires qui allaient s'installer à Ottawa , devenue la capitale du nouveau Dominion du Canada , en 1867, et qui continue d'offrir un milieu accueillant à la plupart des missions diplomatiques d' Ottawa .

a été et demeure une collectivité résidentielle essentiellement composée de maisons unifamiliales. Il a été conçu comme un quartier purement résidentiel destiné à accueillir les futurs fonctionnaires qui allaient s'installer à , devenue la capitale du nouveau Dominion du , en 1867, et qui continue d'offrir un milieu accueillant à la plupart des missions diplomatiques d' . Des résidences privées d'importance nationale comme Stornoway , la résidence du chef de l'opposition, et plusieurs ambassades se trouvent dans le quartier.

, la résidence du chef de l'opposition, et plusieurs ambassades se trouvent dans le quartier. Construit en 1959 sur la rue Lansdowne Nord , le lieu historique national de la Maison-Hart-Massey est un exemple emblématique de l'architecture résidentielle moderne du milieu du XX e siècle au Canada . La maison Hart Massey a été désignée lieu historique national du Canada en 2018.

, le lieu historique national de la Maison-Hart-Massey est un exemple emblématique de l'architecture résidentielle moderne du milieu du XX siècle au . La maison Hart Massey a été désignée lieu historique national du en 2018. Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille le ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur l'importance historique nationale des personnes, des lieux et des événements qui ont marqué l'histoire du Canada . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus dans le cadre du Programme national de commémoration historique et que ces histoires importantes sont transmises à la population canadienne.

