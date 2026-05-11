OTTAWA, ON, le 11 mai 2026 /CNW/ - L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) mène une évaluation d'impact fédérale pour le projet nickélifère Crawford, composé d'une mine de nickel-cobalt à ciel ouvert et d'une usine métallurgique sur place, situé à 42 kilomètres au nord de Timmins, en Ontario.

L'AEIC invite les peuples autochtones et le public à formuler des commentaires sur :

la version provisoire du rapport d'évaluation d'impact, qui inclut les conclusions et les recommandations de l'AEIC concernant les effets négatifs du projet relevant d'un domaine de compétence fédérale, de même que les mesures d'atténuation et les programmes de suivi connexes proposés pour l'atténuation et la surveillance de ces effets;

les conditions potentielles. Les conditions définitives deviennent juridiquement contraignantes pour le promoteur si la ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature les inclut dans la déclaration de décision.

Comment puis-je participer?

Veuillez consulter la page d'accueil du projet sur le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 83857) pour :

examiner les versions provisoires du rapport et des conditions potentielles;

soumettre vos commentaires en ligne a vant 23 h 59 le 10 j uin 2026 ;

; participer à la séance d'information le 21 mai 2026, de 18 h à 19 h 30 HE

vous abonner aux notifications pour rester au fait du projet.

Veuillez noter que tous les commentaires reçus seront publiés en ligne dans le dossier du projet. Une séance d'information virtuelle en français est offerte sur demande. Il s'agit de la dernière période de consultation publique dans le cadre du processus.

Avez-vous des questions? Veuillez communiquer avec l'AEIC en écrivant à [email protected].

Restez au fait du projet en suivant l'AEIC sur X : @AEIC_IAAC, Facebook : Environnement et ressources naturelles au Canada, LinkedIn : Agence d'évaluation d'impact du Canada ou YouTube : @AEIC_IAAC.

SOURCE Agence d'évaluation d'impact du Canada

Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec l'équipe des relations avec les médias de l'AEIC en écrivant à [email protected].