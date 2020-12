VANCOUVER, BC, le 17 déc. 2020 /CNW/ - L'aquaculture joue un rôle important dans l'économie canadienne et le gouvernement du Canada s'est engagé à la gérer de manière responsable et durable. Pour y parvenir, de nombreux facteurs doivent être pris en considération, notamment les consultations avec les Premières Nations, pour s'assurer que l'aquaculture convient à la communauté et à la région.

Aujourd'hui, l'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, a annoncé son intention :

d'éliminer progressivement les exploitations de salmoniculture existantes dans les îles Discovery, en tenant compte que la période de 18 mois à venir est la dernière fois que des permis seront délivrés pour cette zone.

de stipuler qu'aucun nouveau poisson, quelle que soit sa taille, ne puisse être introduit dans les exploitations des îles Discovery pendant cette période.

d'exiger que toutes les exploitations soient exemptes de poissons d'ici le 30 juin 2022; mais de préciser que les poissons existants sur les sites peuvent achever leur cycle de croissance et être capturés.

Ces exploitations font partie des plus anciens sites de la côte ouest, et sont situées sur le territoire traditionnel des Premières Nations Homalco, Klahoose, K'ómoks, Kwaikah, Tla'amin, We Wai Kai et Wei Wai Kum. Les consultations avec les sept Premières Nations de la région des îles Discovery ont fourni des orientations importantes à la Ministre, et ont largement contribué à la décision prise. Cette approche s'aligne également sur l'engagement de la Province de la Colombie-Britannique en matière de régime foncier, selon lequel tous les permis d'aquaculture en date de juin 2022 doivent obtenir le consentement des Premières Nations locales.

En réponse aux commentaires des Premières Nations tout au long des consultations, le MPO veillera à ce que l'information soit partagée avec les Premières Nations qui vont de l'avant, et à ce qu'une invitation soit lancée pour participer et suivre les progrès alors que les exploitants capturent les poissons restants sur leurs sites.

Le Canada peut s'avérer un chef de file mondial de l'aquaculture durable lorsqu'il collabore avec les peuples autochtones, l'industrie, les communautés locales, et les gouvernements locaux. Le gouvernement fédéral continuera à travailler en collaboration avec ses partenaires à la transition responsable de l'élevage du saumon en parcs en filet dans les eaux côtières de la Colombie-Britannique d'ici 2025. L'engagement avec ces groupes est essentiel pour s'assurer que la transition est réalisable, économiquement viable, qu'elle tient compte des répercussions sociales, et qu'elle explore la gestion de l'aquaculture par zone.

Citation

« Le gouvernement du Canada reste engagé en faveur d'une aquaculture durable et respectueuse de l'environnement, mais elle doit être développée de façon collaborative, et tenir compte des voix des peuples autochtones, et de tous les Canadiens. La décision d'aujourd'hui n'a pas été facile à prendre. Je m'engage à travailler avec toutes les parties concernées ─ les Premières Nations, l'industrie, et la Province de la Colombie-Britannique, au cours des 18 prochains mois, pour garantir un processus de transition équitable et ordonné, qui élimine progressivement la salmoniculture dans les îles Discovery. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne

Faits en bref

Le MPO a consulté les Premières Nations Homalco, Klahoose, K'ómoks, Kwaikah, Tla'amin, We Wai Kai (Cape Mudge) et Wei Wai Kum ( Campbell River ). Le Ministère a également tenu des discussions avec des représentants du secteur de l'aquaculture.

( ). Le Ministère a également tenu des discussions avec des représentants du secteur de l'aquaculture. Le MPO a délivré des permis de pisciculture en milieu marin dans les îles Discovery sur une base annuelle.

Sur les 19 exploitations des îles Discovery, neuf sont mises en jachère (aucun poisson dans les parcs).

Liens associés

Restez branchés

Suivez Pêches et Océans Canada sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

Suivez la Garde côtière canadienne sur Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.

Abonnez-vous pour recevoir nos communiqués de presse et bien plus au moyen de fils RSS. Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour vous abonner, rendez-vous à l'adresse http://www.dfo-mpo.gc.ca/media/rss-fra.htm.

FICHE D'INFORMATION

Mesures visant à éliminer progressivement les exploitations de salmoniculture dans la région des îles Discovery

Les installations d'aquaculture de poissons marins dans les îles Discovery sont situées sur le territoire traditionnel des Premières Nations Homalco, Klahoose, K'ómoks, Kwaikah, Tla'amin, We Wai Kai et Wei Wai Kum. Pêches et Océans Canada (MPO) délivrera des permis de 19 mois pour les exploitations aquacoles existantes dans les îles Discovery, l'intention étant que ce soit la dernière fois que des permis soient délivrés.

Pour mettre en œuvre l’approche, la délivrance des permis d'introduction et de transfert en vertu de l'article 56 du Règlement de pêche (dispositions générales) serait supprimée à l’avenir. Les exploitants aquacoles ont été informés que l'intention est de ne plus délivrer de permis en vertu de l'article 56 du Règlement de pêche (dispositions générales), et que l'on s'attend à ce que les exploitations ne soient plus autorisées à fonctionner après le 30 juin 2022. La restriction de la délivrance de ces permis pour les 19 sites des îles Discovery résulterait en ce qu'il n'y ait plus de transfert de poissons dans les sites de pisciculture des îles Discovery. Pour l'instant, aucune modification des conditions d'octroi des permis n'est envisagée.

Le fait de ne pas capturer tous les poissons élevés, avant la fin de la journée du 30 juin 2022, constituerait une activité aquacole sans permis, ce qui est interdit par le Règlement du Pacifique sur l'aquaculture. Le Ministère travaillera à l'aide d'un plan de mise en œuvre avec l'industrie, pour s'assurer qu'une approche ordonnée de la transition est gérée à partir de maintenant.

Grandes lignes des initiatives:

Les permis de pisciculture seront délivrés aux 19 exploitations des îles Discovery avec une date d'expiration au 30 juin 2022, dans l'intention de les délivrer pour la dernière fois. Cette date coïncide avec celle de tous les autres permis de pisciculture en milieu marin en Colombie-Britannique.

L'intention est qu'aucun autre poisson ne soit transféré dans la région des îles Discovery, et de permettre aux exploitations de continuer à être gérées et réglementées pendant qu'elles élèvent et capturent le poisson qu'elles ont actuellement sur place à partir de maintenant jusqu'au 30 juin 2022.

Il y a actuellement 19 sites dans la région des îles Discovery dont les permis expirent le 18 décembre 2020.

Les sites appartiennent à Mowi Canada West, Cermaq Canada Ltd, Grieg Seafoods Ltd, et deux entreprises plus petites opèrent sur le territoire traditionnel des Premières Nations Homalco, Klahoose, K'ómoks, Kwaikah, Tla'amin, We Wai Kai et Wei Wai Kum .

. L'arrêt du transfert de poissons dans les sites de pisciculture pourrait entraîner des cas où les poissons actuellement élevés dans des écloseries ou des sites d'introduction de saumoneaux devraient être hébergés dans d'autres sites d'élevage ou volontairement abattus par l'exploitant.

Les conditions de permis du MPO pour l'aquaculture exigent des inspections strictes et continues des poissons d'élevage. Le MPO continuera à réglementer l'industrie, y compris la surveillance, l'audit et la conformité/inspection. Nous invitons les Premières Nations à participer et à suivre les progrès réalisés par les exploitations qui capturent le reste du poisson existant sur leurs sites.

Cette décision laissera suffisamment de temps au MPO pour consulter l'industrie sur une approche ordonnée de la transition et faire en sorte que toutes les exploitations piscicoles des îles Discovery soient exemptes de poissons d'ici le 30 juin 2022.

Le 28 septembre 2020, le gouvernement a annoncé qu'il allait entamer des consultations avec les Premières Nations Holmalco, Klahoose, Komoks, Kwiakah, Tla'amin, We Wai Kai (Cape Mudge) et Wei Wai Kum ( Campbell River ) au sujet des sites d'aquaculture dans les îles Discovery. Depuis octobre, le ministère des Pêches et des Océans (MPO) s'est concentré sur les consultations avec les sept Premières Nations dont le territoire traditionnel se trouve dans les îles Discovery, sur le processus de renouvellement des permis. Les consultations se sont déroulées d'octobre à décembre.

SOURCE Pêches et Océans Canada

Renseignements: Jane Deeks, Attachée de presse, Cabinet de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, 343-550-9594, [email protected] ; Relations avec les médias, Pêches et Océans Canada, 613-990-7537, [email protected]

Liens connexes

http://www.dfo-mpo.gc.ca