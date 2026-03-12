GATINEAU, QC, le 12 mars 2026 /CNW/ - Dans un monde qui évolue rapidement, nous nous concentrons sur ce que nous pouvons maîtriser, soit bâtir un Canada plus fort et plus résilient. Il est essentiel de veiller à ce que les points de vue des travailleurs et des employeurs puissent être entendus pour bâtir une économie solide et appuyer la main‑d'œuvre d'aujourd'hui et de demain. C'est pour cette raison que le gouvernement du Canada favorise une mobilisation tripartite constructive.

Aujourd'hui, la ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, et le secrétaire d'État au Travail, l'honorable John Zerucelli, ont lancé le nouveau Conseil consultatif tripartite et tenu la réunion initiale avec ses membres. Un modèle de mobilisation tripartite auquel participent le gouvernement, les employeurs et les syndicats aide à créer un consensus et est l'approche normalisée adoptée pour toutes les questions liées au travail qui relèvent de la compétence fédérale. Le conseil renforcera la coopération et aidera à mieux adapter les politiques du travail fédérales aux enjeux émergents.

Le nouveau conseil, qui jouera un rôle consultatif, est composé de représentants des employeurs et des employés. Il offrira des conseils indépendants sur les enjeux liés aux milieux de travail et aux politiques du travail d'importance fédérale, nationale ou internationale. Le Conseil se réunira chaque trimestre ou à la discrétion de la ministre et du secrétaire d'État. Son travail viendra s'ajouter aux autres activités de mobilisation menées par le Programme du travail afin de garantir que le gouvernement du Canada continue de répondre aux préoccupations actuelles et émergentes des intervenants.

« La transformation du monde du travail s'accompagne de nouveaux défis, et tant les travailleurs que les entreprises font partie de la solution. Ce nouveau conseil consultatif crée un espace de dialogue continu avec les partenaires des syndicats et de l'industrie, pour protéger la main-d'œuvre et donner aux entreprises les moyens de prospérer. Ensemble, nous renforçons nos partenariats et soutenons nos industries ici même, chez nous. »

- La ministre de l'Emploi et des Familles et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu

« Faire preuve de leadership, c'est réunir les gens pour trouver des solutions qui fonctionnent pour toutes les parties. J'ai hâte de voir le nouveau Conseil prendre forme et je remercie d'avance toutes les personnes qui en sont membres de s'engager à faire en sorte que les syndicats, les entreprises et le gouvernement travaillent ensemble, dans l'intérêt de tous les Canadiens. »

- Le secrétaire d'État au Travail, l'honorable John Zerucelli

Parmi les membres du Conseil consultatif tripartite, on compte : Bea Bruske, présidente, Congrès du travail du Canada Lana Payne, présidente nationale, Unifor Magali Picard, présidente, Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec Derrick Hynes, président et chef de la direction, Employeurs des transports et communications de régie fédérale Goldy Hyder, président et chef de la direction, Conseil canadien des affaires Michelle LLambías Meunier, présidente et cheffe de la direction, Conseil du patronat du Québec

Le Programme du travail à Emploi et Développement social Canada mobilise en ce moment les intervenants des secteurs public et privé sous réglementation fédérale dans le cadre de différentes tables tripartites, incluant le Comité consultatif sur les normes du travail et le Comité consultatif sur la santé et la sécurité au travail. Ces efforts de mobilisation, qui sont dirigés par de hauts fonctionnaires, visent surtout à obtenir les conseils et l'expertise des intervenants afin d'aborder les questions stratégiques opérationnelles.

Le nouveau Conseil consultatif tripartite est présidé par le président par intérim, en l'occurrence le sous-ministre du Travail et sous-ministre délégué à l'Emploi et au Développement social, Rob Wright, et il se concentrera sur les questions de politiques stratégiques et émergentes de haut niveau qui relèvent du mandat du Programme du travail.

Les membres du nouveau conseil ne seront pas rémunérés pour leur participation. Ils participeront au nom de l'organisation qu'ils représentent, mais leurs opinions ne seront pas interprétées comme étant la position officielle de cette organisation, à moins qu'ils mentionnent que c'est le cas.

Le secteur sous réglementation fédérale comprend les milieux de travail d'une vaste gamme d'industries, dont le transport aérien, ferroviaire, routier et maritime, les banques, les services postaux et les services de messagerie.

