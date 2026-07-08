Le gouvernement du Canada contribuera au financement du projet de l'Hôpital Vaudreuil-Soulanges

QUÉBEC, le 8 juill. 2026 /CNW/ - Au nom de la ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Sonia Bélanger, et du ministre des Finances et ministre responsable des Infrastructures, Éric Girard, la députée de Châteauguay, Marie-Belle Gendron, souligne aujourd'hui la contribution du gouvernement du Canada au projet de l'Hôpital Vaudreuil-Soulanges.

Elle était accompagnée pour l'occasion de la ministre fédérale de la Santé, l'honorable Marjorie Michel, ainsi que du député fédéral de Vaudreuil, Peter Schiefke.

Cette participation financière de 211 millions de dollars du Canada, accordée dans le cadre du programme Fonds pour bâtir des collectivités fortes (FBCF), contribuera à la réalisation de cette infrastructure majeure pour la population de Vaudreuil-Soulanges et de l'ouest de la Montérégie, dont les coûts totaux sont estimés à 2,595 milliards de dollars.

À l'occasion de cette annonce, les représentants des deux ordres de gouvernement ont visité le chantier afin de constater l'avancement des travaux du futur hôpital, qui offrira un environnement moderne et adapté aux besoins des usagers et du personnel.

Le projet de l'Hôpital Vaudreuil-Soulanges constitue l'un des plus importants projets hospitaliers actuellement en réalisation au Québec. Le futur hôpital général et spécialisé offrira 404 lits et permettra d'accroître significativement la capacité hospitalière dans une région qui connaît une forte croissance démographique. Il comprendra notamment une urgence, un bloc opératoire, des services ambulatoires, de l'imagerie médicale ainsi que plusieurs unités de soins modernes.

Citations

« Cet hôpital représente une avancée importante pour la région de Vaudreuil-Soulanges. En réunissant sous un même toit des services essentiels et des équipements spécialisés, nous créons un établissement qui permettra d'améliorer l'efficacité du réseau et de mieux soutenir la communauté. Notre gouvernement est fier d'appuyer ce projet grâce à l'Entente Canada-Québec sur le Fonds pour bâtir des collectivités fortes. Grâce à des investissements historiques dans les infrastructures de santé, nous contribuons à bâtir un réseau plus fort, plus moderne et mieux adapté aux besoins des Québécoises et des Québécois, aujourd'hui et pour les années à venir. »

L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

« L'Hôpital Vaudreuil-Soulanges est un projet majeur qui transformera durablement l'accès aux soins dans la région. Je me réjouis de cette contribution du gouvernement du Canada, qui vient soutenir nos efforts pour offrir à la population des installations modernes, performantes et adaptées à l'évolution de ses besoins. »

Sonia Bélanger, ministre de la Santé et ministre responsable des Aînés et des Proches aidants

« Les Québécois et les Canadiens méritent d'avoir accès à des soins de santé de qualité, près de chez eux. Grâce à ce partenariat avec le gouvernement du Québec, nous contribuons à la réalisation d'un hôpital moderne qui répondra aux besoins d'une population en pleine croissance. Ensemble, nous investissons dans des infrastructures de santé qui amélioreront l'accès aux soins aujourd'hui et pour les générations à venir. »

L'honorable Marjorie Michel, ministre de la Santé du Canada

« Notre gouvernement réalise des investissements historiques afin de moderniser les infrastructures publiques partout au Québec. Ce projet d'envergure est un bel exemple de notre volonté à mettre en place des installations de santé modernes, de manière cohérente avec les besoins actuels et à venir de chaque communauté. »

Éric Girard, ministre des Finances et ministre responsable des Infrastructures

« Cette annonce marque un moment déterminant pour Vaudreuil-Soulanges et pour l'avenir de notre région. Grâce à un investissement fédéral historique de 211 millions de dollars, réalisé en partenariat avec le gouvernement du Québec, nous contribuons à la réalisation du plus important projet d'infrastructure de santé que notre communauté ait connu, et du plus important investissement fédéral jamais réalisé à Vaudreuil. Notre objectif est clair : bâtir, avec nos partenaires, les infrastructures de santé modernes nécessaires pour accompagner la croissance de notre communauté. Ce projet d'hôpital tant attendu viendra renforcer notre réseau de santé, améliorer l'accès à des soins de qualité pour les familles, et faire en sorte que notre région dispose des infrastructures nécessaires pour répondre aux besoins de santé d'aujourd'hui et des générations à venir.»

Peter Schiefke, député de Vaudreuil

« Avec ma collègue la députée de Soulanges, Marilyne Picard, nous savons à quel point la population de Vaudreuil-Soulanges attend cet hôpital avec impatience. Chaque étape franchie sur le chantier nous rapproche d'un établissement de santé moderne qui améliorera l'accès aux soins pour les familles d'ici et accompagnera la croissance soutenue de notre région. »

Marie-Belle Gendron, députée de Châteauguay

« L'Hôpital Vaudreuil Soulanges transformera durablement l'accès aux soins dans notre région en augmentant notre capacité à répondre aux besoins d'une population en pleine croissance. Ce projet majeur bonifiera notre offre de soins et de services et constitue un levier essentiel pour bâtir le réseau de demain, en complémentarité avec les installations qui desservent déjà notre population. C'est dans cette continuité que nous poursuivons nos efforts pour améliorer l'accès aux soins, simplifier le parcours des usagers et soutenir nos équipes afin d'offrir à la population des soins et des services de qualité. »

Dominique Pilon, Santé Québec Montérégie-Ouest

Faits en bref

Le futur hôpital représente un investissement global de 2,595 milliards de dollars.

L'Hôpital de Vaudreuil Soulanges constitue le premier projet hospitalier au Québec depuis plus de 30 ans à créer une capacité hospitalière additionnelle grâce à un ajout net de 404 lits.

L'accueil du premier usager est prévu à l'été 2028.

La Société québécoise des infrastructures agit comme gestionnaire de projet.

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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