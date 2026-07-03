Le Canada et l'Île-du-Prince-Édouard investissent dans les infrastructures liées à l'eau et aux eaux usées pour soutenir la construction de nouveaux logements à Three Rivers

THREE RIVERS, PEI, le 3 juill. 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Canada utilise tous les outils à sa disposition, en tirant parti de la technologie, de l'innovation et des partenariats, pour construire des logements à grande échelle.

À cette fin, Kent MacDonald, député de Cardigan, l'honorable Rob Lantz, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard, l'honorable Cory Deagle, ministre de la Santé et du Mieux-être également député provincial de Montague-Kilmuir, et Debbie Johnston, mairesse de la Ville de Three Rivers, ont annoncé un investissement conjoint de plus de 5,9 millions de dollars dans le cadre du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement (FCIL) en vue de moderniser des infrastructures liées à l'eau et aux eaux usées qui soutiendront la construction résidentielle ainsi que la fiabilité à long terme et la durabilité des systèmes.

Le financement du projet soutiendra des améliorations qui permettront d'offrir des services fiables aux résidents tout en favorisant la construction résidentielle et une densification de la collectivité à Three Rivers.

Le projet s'appuiera sur le plan directeur de maintenance de 2022 en recueillant des données opérationnelles actualisées, notamment des études sur les débits et la caractérisation des eaux usées, afin de planifier les travaux d'amélioration de la station d'épuration. Les travaux prévus comprennent l'augmentation de la capacité de traitement des eaux usées, la modernisation de la principale station de relevage, l'amélioration de la station auxiliaire d'eau potable et la mise en place de mesures de résilience face aux inondations côtières.

Les importants projets d'infrastructure de ce type soutiennent l'objectif du gouvernement du Canada de résoudre la crise du logement et viennent compléter le travail de Maisons Canada, une nouvelle agence fédérale chargée de construire des logements abordables, d'appuyer les constructeurs grâce à du financement et d'encourager l'adoption de meilleures méthodes de construction. Cet investissement soutient également « Bâtir ensemble », la stratégie sur le logement de l'Île-du-Prince-Édouard pour 2024-2029.

Ensemble, nous rendrons le logement plus abordable en libérant le potentiel de la coopération entre les secteurs public et privé, en favorisant la création d'une industrie du logement moderne et en créant de nouvelles carrières dans les métiers spécialisés.

Citations

« Disposer de réseaux d'eau, d'assainissement et de gestion des eaux pluviales fiables crée des collectivités fortes. C'est pourquoi le gouvernement du Canada, en partenariat avec le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard et la Ville de Three Rivers, investit dans l'amélioration des capacités de la Ville à fournir des services qui soutiennent la construction de nouveaux logements et une croissance durable de la collectivité. »

Kent MacDonald, député de Cardigan

« Cet investissement reflète un partenariat stratégique entre notre gouvernement, le gouvernement du Canada et la Ville de Three Rivers qui vise à adapter les infrastructures essentielles aux besoins de la communauté afin de soutenir l'offre de logements adéquats, abordables et adaptés, aujourd'hui comme demain. »

L'honorable Rob Lantz, premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard

« C'est formidable de voir cet investissement dans des infrastructures essentielles qui donne la priorité à notre communauté en garantissant des services sûrs et fiables aujourd'hui tout en créant de l'espace pour de nouveaux logements et un avenir plus solide pour les résidents. »

L'honorable Cory Deagle, ministre de la Santé et du Mieux-être et député provincial de Montague-Kilmuir

« Le manque d'infrastructures capables de soutenir la croissance est l'un des principaux obstacles au développement résidentiel et commercial. Cet investissement renforcera nos réseaux d'aqueduc et de gestion des eaux usées, améliorera la fiabilité des services pour les résidents actuels et créera les capacités nécessaires à la poursuite du développement résidentiel et économique. Il s'agit d'un investissement à long terme dans l'avenir de Three Rivers, et nous apprécions le partenariat tant du gouvernement du Canada que de la province de l'Île-du-Prince-Édouard, qui nous aident à bâtir une communauté plus forte. »

Debbie Johnston, mairesse de Three Rivers

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 2 971 675 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement (FCIL), le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard investit 1 980 919 $, et la Ville de Three Rivers investit 990 756 $.

Le FCIL, qui fait partie du budget de 2024, vise à investir jusqu'à 6 milliards de dollars dans la construction et l'amélioration d'infrastructures publiques de base qui permettront d'accroître l'offre de logements et la densification dans les collectivités de tout le Canada.

Le FCIL est conçu pour aider les collectivités à mettre en place les infrastructures requises pour soutenir la construction d'un plus grand nombre de logements et accroître la densité. Le financement peut être utilisé pour des projets qui améliorent les infrastructures d'approvisionnement en eau potable, de traitement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales, ainsi que pour des initiatives permettant de préserver la capacité existante, d'améliorer la fiabilité des systèmes ou de mettre en œuvre des mesures de réacheminement des déchets afin de réduire l'utilisation des sites d'enfouissement.

Une partie du financement du FCIL est consacrée au soutien des priorités provinciales et territoriales à long terme. Pour recevoir du financement, les provinces et les territoires doivent conclure une entente avec le gouvernement du Canada et s'engager à respecter des conditions essentielles pour accroître l'offre de logements.

Le financement versé dans le cadre du volet de prestation directe du FCIL soutient d'importants projets d'infrastructure dans les municipalités et les communautés autochtones. La période de réception des demandes pour ce volet est maintenant fermée.

Lancée le 14 septembre 2025, Maisons Canada est la nouvelle agence fédérale qui a pour mandat d'augmenter l'offre de logements abordables. En tirant parti de terrains publics, d'outils financiers souples et de méthodes modernes de construction, l'agence catalyse une industrie de la construction résidentielle plus productive et plus novatrice.

Le budget de 2025 a doté Maisons Canada d'un investissement initial de 13 milliards de dollars pour débloquer des projets, attirer des investissements privés et philanthropiques, et développer des méthodes de construction novatrices qui réduisent les coûts et accélèrent la livraison de logements.

Liens connexes

Fonds canadien pour les infrastructures liées au logement

Maisons Canada

« Bâtir ensemble » la stratégie sur le logement de l'Île-du-Prince-Édouard pour 2024-2029 [en anglais seulement]

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

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