Bâtir un Canada fort en investissant 40 millions de dollars dans le projet de transformation du Planétarium Centennial de Contemporary Calgary

CALGARY, AB, le 3 juill. 2026 /CNW/ - Pour bâtir un Canada fort, il faut d'abord investir dans des infrastructures modernes et fiables qui permettent d'augmenter l'offre de logements et de bâtir des collectivités résilientes.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes vise à investir 51 milliards de dollars dans un large éventail de projets d'infrastructure qui soutiennent la prospérité économique, le logement, le sport, l'éducation, la santé, le transport en commun et l'adaptation aux changements climatiques dans tout le pays.

À cette fin, l'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles, ainsi que Corey Hogan, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et député de Calgary Confederation, ont annoncé un investissement fédéral pouvant atteindre 40 millions de dollars pour le projet de transformation du Planétarium Centennial de Contemporary Calgary (CCCPTP) à Calgary, dans le cadre du volet de prestation directe du Fonds pour bâtir des collectivités fortes.

Le CCCPTP vise à transformer l'historique Planétarium Centennial, qui abrite la galerie Contemporary Calgary, en l'une des principales destinations du Canada pour l'art contemporain, l'éducation et les rassemblements communautaires. Le projet comprend la construction d'un nouveau pavillon d'entrée, l'aménagement d'une nouvelle aile consacrée à l'éducation et aux galeries, l'agrandissement des espaces événementiels, la transformation du dôme emblématique en premier dôme DEL du Canada et le seul entièrement consacré aux artistes visuels contemporains, ainsi que la création d'un nouveau parc d'art public. Une fois achevé, le projet permettra d'élargir considérablement l'accès du public aux arts et à la culture, en plus de préserver l'un des monuments modernistes les plus emblématiques de Calgary grâce à une réutilisation adaptative.

Ces nouvelles caractéristiques faciliteront l'accès du public à la galerie et à sa programmation, élargissant ainsi l'offre artistique et culturelle et multipliant les occasions de rassemblement communautaire dans le quartier Downtown West End de Calgary. Les travaux de rénovation permettront de préserver les éléments patrimoniaux caractéristiques du planétarium tout en améliorant son efficacité énergétique.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes est un pilier du plan du gouvernement du Canada visant à mettre en place les infrastructures nécessaires pour bâtir un Canada fort, aujourd'hui et pour les prochaines générations.

Citations

« Le Planétarium Centennial fait partie de l'histoire de Calgary depuis des générations. Aujourd'hui, nous contribuons à écrire son prochain chapitre. En transformant ce lieu emblématique, nous créons un espace où davantage de personnes pourront découvrir l'art, apprendre, échanger et se rassembler, tout en préservant un lieu qui tient tant à cœur à tous les Albertains. »

L'honorable Marc Miller, ministre de l'Identité et de la Culture canadiennes et ministre responsable des Langues officielles

« Le projet de transformation du Planétarium Centennial répondra au besoin accru d'infrastructures culturelles et d'espaces de rassemblement public dans le quartier Downtown West End de Calgary, contribuant ainsi à la revitalisation de ce secteur. Les rénovations et les nouveaux ajouts intégreront davantage d'éléments de conception écologique tout en préservant les caractéristiques brutalistes emblématiques du bâtiment existant. Des projets comme celui-ci positionnent le Canada en tant que leader en matière d'action climatique et de conception novatrice. »

Corey Hogan, secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et député de Calgary Confederation

« Le Planétarium Centennial a initialement été construit grâce à un partenariat remarquable entre les ordres de gouvernement pour célébrer le centenaire du Canada. L'investissement annoncé aujourd'hui permettra d'assurer la pérennité de cet héritage pour les générations à venir. Ce bâtiment a servi les résidents de Calgary en tant que planétarium, de centre des sciences et, aujourd'hui, en tant que Contemporary Calgary. Ensemble, nous transformons l'un des lieux de rassemblement civique les plus importants de notre ville en une destination de calibre mondial pour l'art contemporain. Ce projet montre comment on peut allier préservation du patrimoine, réutilisation adaptative et leadership environnemental pour bâtir des collectivités plus fortes, tout en créant un héritage culturel durable pour Calgary et le Canada. »

David Leinster, président-directeur général, Contemporary Calgary

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit jusqu'à 40 000 000 $ dans ce projet dans le cadre du volet de prestation directe du Fonds pour bâtir des collectivités fortes. Le budget total de cette phase du projet s'élève à 160 millions de dollars.

Le CCCPTP comprend trois phases, dont deux sont déjà terminées. Le financement fédéral annoncé aujourd'hui appuiera la troisième et dernière phase du projet.

Ce projet vise à transformer l'historique Planétarium Centennial en l'une des institutions d'art contemporain les plus durables sur le plan environnemental du Canada, avec pour objectif d'atteindre une performance opérationnelle nette zéro grâce à la géothermie et à des systèmes de bâtiment à haut rendement. Le réaménagement permettra d'augmenter la superficie utile de près de 57 %, en plus de réduire la consommation totale d'énergie d'au plus 41 %, ce qui correspond à une baisse d'environ 60 % de l'intensité énergétique.

Une fois achevé, le CCCPTP offrira 39 000 pieds carrés d'espaces d'exposition et d'espaces éducatifs, ce qui en fera la plus grande galerie d'art contemporain sans collection permanente de l'Ouest canadien et l'une des plus grandes du Canada.

Contemporary Calgary collabore activement avec plus de 30 partenaires communautaires chaque année, faisant de ses installations une plateforme importante pour les secteurs plus larges des arts, de l'éducation et de la communauté de Calgary. La galerie maintient également l'un des modèles de tarification les plus accessibles au Canada, proposant des abonnements annuels à 24 $, l'entrée sur contribution volontaire pour les visiteurs de moins de 25 ans, ainsi que d'autres initiatives visant à faciliter l'accès grâce à des partenariats, notamment avec la bibliothèque publique de Calgary.

Le Planétarium Centennial a ouvert ses portes le 1 er juillet 1967. Sa construction a été financée par tous les ordres de gouvernement à l'occasion du centenaire du Canada.

juillet 1967. Sa construction a été financée par tous les ordres de gouvernement à l'occasion du centenaire du Canada. Avant d'accueillir la galerie Contemporary Calgary en 2020, le planétarium a aussi abrité le Centre des sciences de Calgary de 1984 à 2011.

À compter de 2026-2027, on versera le financement prévu au titre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes dans le cadre de trois grands volets: Le volet provincial et territorial, qui vise à fournir 17,2 milliards de dollars sur 10 ans, dont 5 milliards de dollars sont consacrés aux infrastructures de soins de santé sur 3 ans; Le volet de prestation directe, qui fournira 6 milliards de dollars sur 10 ans, dont 1 milliard de dollars sur 4 ans dans le cadre d'un volet des impacts locaux, qui sera versé par les agences de développement régional du Canada pour soutenir des projets d'infrastructure communautaire ayant des impacts locaux; et Le volet communautaire (anciennement le Fonds pour le développement des collectivités du Canada), qui fournira 27,8 milliards de dollars sur 10 ans et qui est indexé à 2 % pour fournir 3 milliards de dollars par année de façon continue.

Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes sera un puissant levier pour les infrastructures puisque le financement sera égalé par près de 17 milliards de dollars provenant des provinces, auxquels s'ajouteront des milliards de dollars supplémentaires obtenus grâce à des partenariats municipaux et territoriaux, ainsi que des capitaux privés. Le fonds stimulera également le PIB du Canada à hauteur de 95 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.

Dans le cadre du volet de prestation directe, au moins 10 % des fonds seront consacrés à des investissements dans des communautés autochtones.

Les promoteurs de projets admissibles dans le cadre du volet de prestation directe peuvent soumettre un projet prêt à être mis en chantier par l'intermédiaire du portail en ligne jusqu'au 15 juillet 2026, et jusqu'au 12 août 2026 pour les demandeurs autochtones et des territoires.

Liens connexes

Suivez-nous sur X, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Suivez-nous sur Facebook, Instagram, Youtube et LinkedIn

Site Web : Contemporary Calgary

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources: Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Sarah Philpott, Gestionnaire, Marketing et Communications, Contemporary Calgary, 403-875-7862, [email protected]