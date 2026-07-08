Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Montréal

MONTRÉAL, le 8 juill. 2026 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Steven Guilbeault, député de Laurier--Sainte-Marie, de Mme Marie-Gabrielle Ménard, députée de Hochelaga--Rosemont-Est, secrétaire parlementaire de la ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et secrétaire d'État, de Mme Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, de Mme Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, et de M. Julien Héneault-Ratelle, leader de la majorité au conseil municipal de la Ville de Montréal, conseiller de Ville de Tétreaultville et conseiller désigné de l'arrondissement de Ville-Marie.

La présidente du conseil d'administration d'Espace LGBTQ+, Mme Désirée Nore Duchesne, sera également présente à l'événement et sera accompagnée par le directeur général d'AGIR Montréal, M. Osvaldo Juan Arias Perez, ainsi que par la directrice générale de la Société de développement commercial Village Montréal, Mme Gabrielle Rondy.

Date : Le jeudi 9 juillet 2026

Heure : 9 h 30 HAE

On demande aux représentants des médias de confirmer leur présence par courriel à l'équipe des relations avec les médias de LICC, à l'adresse suivante : [email protected].

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Site Web : Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

SOURCE Logement, Infrastructures et Collectivités Canada

Personnes-ressources : Pour de plus amples renseignements (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Arianna Durgerian, Attachée de presse, Cabinet du ministre du Logement et de l'Infrastructure, [email protected]; Relations avec les médias, Logement, Infrastructures et Collectivités Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]; Jean-Philippe Labre, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire, et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, 514 618-5167, [email protected]; Frédérique Verreault, Directrice adjointe et conseillère politique, Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, 581 997-0273, Frédé[email protected]; Nicolas Gravel, Attaché de presse, Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation, 367 837-7770, [email protected]; Quentin Bellat, Chargé des communications, Espace LGBTQ+, 438-227-2099, [email protected]